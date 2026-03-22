“Best of Robusta Gia Lai 2026” - sự kiện tôn vinh chất lượng cà phê Robusta của Gia Lai

(GLO)- Sáng 22-3, tại khách sạn Mường Thanh (phường Pleiku) đã diễn ra sự kiện “Best of Robusta Gia Lai 2026”, thu hút đại diện của 48 doanh nghiệp, nông hộ, chuyên gia cà phê và gần 100 khách hàng tham dự.

Chương trình do Stone Village Coffee Lab & Education phối hợp với các đơn vị tổ chức trong khuôn khổ Gia Lai Coffee Festival, nhằm tôn vinh chất lượng cà phê Robusta của Gia Lai. Đồng thời, tạo ra sân chơi chuyên môn về kỹ thuật cupping (thử nếm cà phê) ngay tại địa phương cho những người yêu cà phê.

Đại diện các doanh nghiệp, nông hộ trao đổi trực tiếp với nhau về kỹ thuật cupping. Ảnh: Hoàng Hoài

Theo Ban tổ chức, phần thi kỹ thuật cupping chỉ dành cho các nông hộ, doanh nghiệp có vùng trồng, nhà máy sản xuất và chế biến cà phê tại Gia Lai. Đây là một bước đệm để xây dựng bản sắc cà phê Gia Lai với các nội dung: phân loại chế biến cà phê, phân loại giống cà phê, phân loại độ cao vùng trồng cà phê. Từ đó, từng bước phát triển hương vị cà phê Gia Lai theo giống và vùng trồng.

Tại sự kiện, 18 mẫu cà phê chất lượng cao được phân loại theo 3 phương pháp chế biến: natural, honey và anaerobic. Ngoài 8 giám khảo thưởng thức chấm điểm cho các đội thi, Ban tổ chức còn công khai các mẫu để khách mời trực tiếp đánh giá chất lượng hạt cà phê của tỉnh nhà.

Khách mời được thưởng thức hương vị Robusta Gia Lai đạt giải Blend (phối trộn) Café. Ảnh: Hoàng Hoài

Ngoài ra, tại chương trình, khách mời còn được thưởng thức hương vị Robusta Gia Lai đạt giải Blend (phối trộn) Café từ tay nhà vô địch pha chế Việt Nam 2018 và top 4 pha chế châu Á thực hiện trình diễn pha chế espresso, latte art.

Ban tổ chức công bố thứ hạng điểm của các đơn vị tham gia ở nội dung Honey. Ảnh: H.H

Cuối chương trình, Ban tổ chức công bố kết quả thứ hạng điểm của các mẫu cà phê đạt chất lượng cao ở 3 nội dung để các đơn vị tìm tòi, giao lưu học hỏi mô hình và đẩy mạnh nhân rộng mô hình cho ra mẫu cà phê thơm ngon, chất lượng tốt, đồng đều.