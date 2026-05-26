Khởi động dự án “Sáng kiến hệ sinh thái thị trường cho nông dân Gia Lai - pha 2”

Tham dự hội thảo khởi động Dự án “Sáng kiến hệ sinh thái thị trường cho nông dân tỉnh Gia Lai - pha 2” có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ chức iDE (International Development Enterprises - Tổ chức Phát triển Quốc tế) tại Việt Nam, cùng lãnh đạo một số sở ngành liên quan và các địa phương trong vùng dự án.

Đại diện Tổ chức iDE tại Việt Nam giới thiệu về dự án. Ảnh: Quang Tấn

Dự án được triển khai trên địa bàn 6 xã, phường: Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Ia Sao, Ia Rbol và Ayun Pa. Dự án có tổng vốn 7,737 tỷ đồng, tương đương 300.000 USD, thực hiện từ tháng 10-2025 đến 9-2029.

Dự án nhằm mục tiêu giúp 3.000 hộ dân trồng lúa trên địa bàn 6 xã, phường áp dụng kỹ thuật sạ cụm kết hợp vùi phân (CSFDP) để tăng năng suất lúa khoảng 15- 20% , giảm chi phí và tăng thu nhập cho bà con nông dân.

Trong đó, tập trung xây dựng nền tảng cho việc áp dụng bền vững CSFDP trong vùng dự án và tăng cường hệ thống thị trường lúa gạo tại các xã: Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul. Đồng thời, nâng cao hiểu biết và cải thiện năng lực của khu vực tư nhân tại 6 địa phương trong vùng dự án; xây dựng năng lực cho đối tác địa phương để đảm bảo tính bền vững của dự án. Tổ chức tập huấn cho người dân về kỹ thuật CSFDP cũng như khuyến khích áp dụng các phương pháp canh tác bền vững.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ban Quản lý dự án, Tổ chức iDE và Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền. Ảnh: Q.T

Ngoài ra, dự án cùng với ngành Nông nghiệp và các cơ sở tư nhân thử nghiệm các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới như sạ cụm nhằm khuyến khích giảm lượng giống lúa áp dụng. Xây dựng năng lực cho các vai tham gia dự án để họ có đủ kiến thức, kỹ năng hướng dẫn và tư vấn cho các hộ dân...

Dự án được kỳ vọng giúp bà con nông dân chủ động thích ứng trước biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị sản xuất, góp phần định hình nền nông nghiệp thông minh, bền vững và hội nhập.