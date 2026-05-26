Khởi động dự án “Sáng kiến hệ sinh thái thị trường cho nông dân Gia Lai - pha 2”

(GLO)- Sáng 26-5, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổ chức iDE tại Việt Nam tổ chức hội thảo khởi động Dự án “Sáng kiến hệ sinh thái thị trường cho nông dân tỉnh Gia Lai - pha 2” (GLIMER 2).

Tham dự hội thảo khởi động Dự án “Sáng kiến hệ sinh thái thị trường cho nông dân tỉnh Gia Lai - pha 2” có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ chức iDE (International Development Enterprises - Tổ chức Phát triển Quốc tế) tại Việt Nam, cùng lãnh đạo một số sở ngành liên quan và các địa phương trong vùng dự án.

Đại diện Tổ chức iDE tại Việt Nam giới thiệu về dự án. Ảnh: Quang Tấn

Dự án được triển khai trên địa bàn 6 xã, phường: Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Ia Sao, Ia Rbol và Ayun Pa. Dự án có tổng vốn 7,737 tỷ đồng, tương đương 300.000 USD, thực hiện từ tháng 10-2025 đến 9-2029.

Dự án nhằm mục tiêu giúp 3.000 hộ dân trồng lúa trên địa bàn 6 xã, phường áp dụng kỹ thuật sạ cụm kết hợp vùi phân (CSFDP) để tăng năng suất lúa khoảng 15- 20% , giảm chi phí và tăng thu nhập cho bà con nông dân.

Trong đó, tập trung xây dựng nền tảng cho việc áp dụng bền vững CSFDP trong vùng dự án và tăng cường hệ thống thị trường lúa gạo tại các xã: Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul. Đồng thời, nâng cao hiểu biết và cải thiện năng lực của khu vực tư nhân tại 6 địa phương trong vùng dự án; xây dựng năng lực cho đối tác địa phương để đảm bảo tính bền vững của dự án. Tổ chức tập huấn cho người dân về kỹ thuật CSFDP cũng như khuyến khích áp dụng các phương pháp canh tác bền vững.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ban Quản lý dự án, Tổ chức iDE và Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền. Ảnh: Q.T

Ngoài ra, dự án cùng với ngành Nông nghiệp và các cơ sở tư nhân thử nghiệm các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới như sạ cụm nhằm khuyến khích giảm lượng giống lúa áp dụng. Xây dựng năng lực cho các vai tham gia dự án để họ có đủ kiến thức, kỹ năng hướng dẫn và tư vấn cho các hộ dân...

Dự án được kỳ vọng giúp bà con nông dân chủ động thích ứng trước biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị sản xuất, góp phần định hình nền nông nghiệp thông minh, bền vững và hội nhập.

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai trở thành điểm đến của nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây. Kết quả này góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý môi trường và phát triển bền vững.

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

(GLO)- Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện.

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

(GLO)- Những ngày đầu vụ lúa Hè Thu, nông dân Gia Lai khẩn trương làm đất, xuống giống theo khung thời vụ, chủ động nguồn nước để ứng phó nguy cơ nắng hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết được dự báo bất lợi, giá vật tư nông nghiệp tăng cao… khiến nhà nông chịu nhiều áp lực ngay từ đầu vụ.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

(GLO)- Tháng 4-2026, UBND tỉnh có Văn bản số 3861/UBND-KGVX, cho phép sử dụng tên địa danh “Gia Lai” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Gia Lai”. Đến nay, hồ sơ đã được Sở Khoa học và Công nghệ nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

Nông nghiệp sạch nâng tầm giá trị nông sản

Gia Lai đẩy nhanh công tác hỗ trợ giải bản tàu cá

