Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai trở thành điểm đến của nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây. Kết quả này góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý môi trường và phát triển bền vững.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trao đổi với ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường xung quanh nội dung này.

* Thưa ông, ngành chăn nuôi đã đóng góp như thế nào cho phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh?

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương. Ảnh: T.L - Những năm qua, chăn nuôi đóng góp lớn cho tăng trưởng ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh. Thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Giai đoạn 2020-2025, chăn nuôi duy trì tăng trưởng ổn định, bình quân hơn 5,5%/năm. Đàn bò đứng đầu cả nước, đàn heo đứng thứ hai cả nước. Năm 2025, khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản đạt 78.071 tỷ đồng, chiếm 28,8% GRDP tỉnh; riêng chăn nuôi đạt 21.157 tỷ đồng, chiếm 27,1% cơ cấu ngành, tăng trưởng 6,2% và đóng góp 7,8% GRDP. Quý I/2026, lĩnh vực này tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

* Tỉnh hiện thu hút 306 dự án chăn nuôi với diện tích hơn 13.272 ha. Theo ông, kết quả này đã tương xứng với tiềm năng của tỉnh chưa?

- Gia Lai có diện tích tự nhiên hơn 21.576 km², lớn thứ hai cả nước, với nhiều lợi thế phát triển chăn nuôi nhờ quỹ đất rộng, hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu phù hợp, nguồn lao động dồi dào và dư địa phát triển lớn. Bên cạnh lợi thế tự nhiên, tỉnh đặc biệt quan tâm thu hút đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp (DN) sớm hoàn thiện thủ tục và triển khai dự án. Quan điểm nhất quán của tỉnh là đồng hành cùng DN theo phương châm “5 cùng”: cùng lắng nghe, cùng bàn bạc, cùng thực hiện, cùng chia sẻ kết quả và cùng tháo gỡ khó khăn. Hơn nữa, tỉnh cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa, hỗ trợ vắc xin, xây dựng cơ sở giết mổ tập trung, ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo vành đai an toàn dịch bệnh.

* Với vai trò cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực chăn nuôi, Sở đã triển khai những giải pháp gì nhằm bảo đảm các dự án tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường?

- Sở đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tham mưu UBND tỉnh đưa yêu cầu môi trường ngay từ giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư; hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục môi trường; kiểm tra việc xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường trước khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi; tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hiện phần lớn dự án chăn nuôi heo tập trung ở phía Tây tỉnh, do khu vực này có nhiều lợi thế về quỹ đất và điều kiện tự nhiên. Theo quy định, mật độ chăn nuôi của tỉnh đến năm 2030 là 1,5 đơn vị vật nuôi/ha; hiện mới đạt khoảng 0,55 đơn vị vật nuôi/ha và dự kiến đến năm 2030 khoảng 1,2 đơn vị vật nuôi/ha, vẫn trong ngưỡng cho phép. Để giảm áp lực lên hạ tầng và môi trường, tỉnh ưu tiên sử dụng quỹ đất xấu, giá trị canh tác thấp; tập trung phát triển tại 7 vùng chăn nuôi trọng điểm; bảo đảm khoảng cách tối thiểu 1,5 km đến khu dân cư, trường học, bệnh viện và các đối tượng chịu tác động khác theo quy định. Tỉnh cũng ưu tiên các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi tuần hoàn, thân thiện môi trường; đồng thời, hạn chế và từng bước giảm các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ.

Trang trại heo giống - heo thịt công nghệ cao tích hợp tuần hoàn tại xã Hội Sơn của THACO AGRI. Ảnh: ĐVCC

* Công tác quy hoạch và định hướng phát triển chăn nuôi hiện nay được triển khai ra sao?

- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; xác định 7 vùng chăn nuôi trọng điểm nhằm hình thành vùng nguyên liệu an toàn, có truy xuất nguồn gốc, phục vụ tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Tỉnh định hướng phát triển chăn nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát huy lợi thế đất đai, khí hậu để phát triển vật nuôi chủ lực, đặc sản địa phương gắn với chuỗi giá trị, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường. Mục tiêu đến năm 2030, ngành chăn nuôi tăng trưởng bình quân 6 - 6,5%/năm; giá trị sản xuất đạt khoảng 32.400 tỷ đồng, đóng góp 7,5-8% GRDP và tạo việc làm ổn định cho hơn 20.000 lao động. Tỉnh phấn đấu đạt tổng đàn trên 860 nghìn con bò, khoảng 5 triệu con heo và hơn 22 triệu con gia cầm; tỷ lệ chăn nuôi công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao tiếp tục tăng.

Chăn thả bò trên cánh đồng trồng cây lâm nghiệp tại xã Ia Púch. Ảnh: ĐVCC

* Thời gian tới, tỉnh sẽ thu hút đầu tư chăn nuôi theo hướng nào để bảo đảm phát triển bền vững?

- Tỉnh sẽ ưu tiên thu hút các dự án chăn nuôi quy mô lớn theo hướng bền vững, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao; lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và yêu cầu thực hiện quy trình chăn nuôi thân thiện môi trường. Đồng thời, phát triển các vật nuôi chủ lực như bò, heo, gia cầm theo hướng trang trại tập trung, quy mô lớn. Sở cũng đề xuất UBND tỉnh dừng chấp thuận các dự án chăn nuôi heo quy mô dưới 36.000 con/lứa. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát triển chăn nuôi công nghệ cao, hữu cơ theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; phát triển chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, tỉnh sẽ tăng cường rà soát các cơ sở chăn nuôi đang hoạt động; xử lý các dự án chậm triển khai, sử dụng đất kém hiệu quả hoặc không đáp ứng yêu cầu môi trường theo quy định.

* Xin cảm ơn ông!