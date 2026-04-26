Hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi heo đen lai theo hướng tự nhiên

Trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng chú trọng đến sự bền vững và an toàn thực phẩm, mô hình nuôi heo đen lai theo hướng tự nhiên của ông Võ Đình Thực (thôn Tả Giang 1, xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) đang trở thành một điểm sáng đáng chú ý. Không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình này còn mở ra hướng đi triển vọng cho nhiều nông hộ địa phương.

Heo con được chăn nuôi riêng, tiêm chủng đầy đủ, sau khoảng 2 tháng sẽ thả rông.

Bắt đầu từ vài con heo nuôi thử nghiệm vào năm 2017, đến nay ông Thực đã gầy dựng được đàn heo đen lai duy trì ổn định từ 150-200 con mỗi năm. Thành công của ông không đến từ quy mô, mà nằm ở cách làm khác biệt: nói không với cám công nghiệp, chủ động nguồn thức ăn theo hướng tự nhiên.

Khẩu phần ăn của đàn heo được phối trộn hợp lý với khoảng 70% là thức ăn xanh như chuối, lá trà và các phụ phẩm nông nghiệp; 30% còn lại là thức ăn thô gồm bắp, đậu phộng và phụ phẩm chế biến. Nhờ vậy, chi phí chăn nuôi được cắt giảm đáng kể, trong khi chất lượng thịt lại được nâng cao, săn chắc và thơm ngon hơn so với phương thức nuôi truyền thống.

Để đảm bảo nguồn thức ăn ổn định, gia đình ông tận dụng gần 5.000 m² đất trồng chuối. Cách làm này không chỉ cung cấp thức ăn tại chỗ mà còn giúp tận dụng tối đa phụ phẩm, hình thành quy trình sản xuất khép kín. Nhờ đó, đàn heo sinh trưởng tốt, ít dịch bệnh, giảm thiểu rủi ro trong chăn nuôi.

Đàn heo được thả rông; cho ăn thân, lá chuối và hạt bắp, giúp thịt săn chắc và thơm ngon.

Sau khoảng 12 tháng nuôi, heo đạt trọng lượng trên 20 kg có thể xuất bán với giá khoảng 135.000 đồng/kg. Sản phẩm của gia đình ông không chỉ tiêu thụ tại địa phương mà còn có mặt tại các thị trường lớn như Quy Nhơn, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, khẳng định sức cạnh tranh và giá trị của sản phẩm.

Chia sẻ về bí quyết thành công, ông Thực cho biết, để tạo ra thịt heo chất lượng cao, cần đảm bảo nhiều yếu tố: cho heo vận động thường xuyên, xây dựng khẩu phần ăn phù hợp từng giai đoạn phát triển, thời gian nuôi tối thiểu 12 tháng và tuyệt đối không sử dụng chất tăng trọng hay thức ăn công nghiệp.

Hiện nay, gia đình ông chủ yếu quảng bá sản phẩm qua Facebook, nhưng kênh hiệu quả nhất vẫn là sự lan tỏa từ chính người tiêu dùng. “Khách hàng sau khi sử dụng đều tin tưởng quay lại và sẵn sàng giới thiệu cho người thân, bạn bè. Chính chất lượng sản phẩm đã giúp chúng tôi giữ vững đầu ra ổn định suốt nhiều năm,” ông Thực chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Trung Tín, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Khê, mô hình nuôi heo đen lai của ông Võ Đình Thực là một điển hình tiêu biểu tại địa phương. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, mô hình còn phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp sạch, tận dụng hiệu quả nguồn thức ăn tự nhiên và phụ phẩm. Đây là hướng đi đang được khuyến khích nhân rộng nhằm nâng cao thu nhập và phát triển nông nghiệp bền vững.