Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, thú y cấp xã còn được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và được chi trả 100% mức phí đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

Mỗi xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai bố trí không quá 3 thú y cấp xã. Ảnh: N.S

Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cũng quy định chi tiết về số lượng, tiêu chuẩn đối với thú y cấp xã. Cụ thể, mỗi xã, phường bố trí không quá 3 thú y cấp xã.

Về trình độ đào tạo, thú y cấp xã phải có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về: thú y, chăn nuôi thú y, chăn nuôi, bệnh học thủy sản, nuôi trồng thủy sản.

Đối với địa bàn xã biên giới, xã đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thú y cấp xã có trình độ sơ cấp trở lên một trong các chuyên ngành trên.

Về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, thú y cấp xã cần hiểu biết và chấp hành các quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y và pháp luật khác có liên quan; nắm bắt và đánh giá được tình hình phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và có kiến thức nhận biết dịch bệnh động vật trên địa bàn quản lý.

Cùng với đó, có năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác chăn nuôi, thú y; có kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quy định pháp luật về chăn nuôi, thú y; có ý thức trách nhiệm, tinh thần học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Thú y cấp xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý trực tiếp của UBND cùng cấp; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y và các đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan.