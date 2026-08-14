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Tập huấn, hướng dẫn công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

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(GLO)- Sáng 14-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo quy định tại Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP gắn với xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đạt chuẩn và phát triển chuỗi liên kết.

Tham dự hội nghị tập huấn có Đoàn công tác khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; cán bộ, công chức, viên chức Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh; Trung tâm Khuyến nông tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường và một số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh.

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Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: M.H

Công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói có vai trò rất quan trọng đối với sản xuất và xuất khẩu nông sản của tỉnh. Đây không chỉ là yêu cầu của thị trường mà còn là một trong những công cụ để quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, truy xuất nguồn gốc và tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, liên kết và bền vững.

Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát và duy trì mã số ở một số nơi chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, còn ít so với thực tiễn sản xuất; việc tổ chức sản xuất còn phân tán; năng lực cập nhật, quản lý dữ liệu ở cơ sở chưa đồng đều.

Những hạn chế này cần phải khắc phục, nhất là trong điều kiện yêu cầu của các thị trường ngày càng cao và số lượng mã số trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng.

Tại hội nghị tập huấn, Đoàn công tác khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31-7-2026 của Chính phủ, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Cụ thể, đơn giản hóa tối đa thành phần hồ sơ, bãi bỏ các bản thuyết minh phức tạp và cho phép người dân, doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm; rút ngắn triệt để thời gian giải quyết thủ tục; đẩy mạnh phân cấp quản lý và số hóa toàn trình, giao thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ trực tuyến cho UBND cấp xã, đảm bảo tính thông suốt và dự phòng linh hoạt khi hệ thống kỹ thuật gặp sự cố; chuyển đổi phương thức quản lý từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", kết hợp xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ, công khai và minh bạch.

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Các đại biểu tham dự tập huấn. Ảnh: M.H

Hội nghị tập huấn là bước chuẩn bị cần thiết nhằm đảm bảo triển khai ngay Kế hoạch thực hiện chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm cấp, quản lý mã số vùng trồng sầu riêng và 90 ngày đêm cấp, quản lý mã số vùng trồng cà phê gắn với Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn xã, phường.

Để triển khai chiến dịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ thành lập Tổ công tác của tỉnh với thành phần là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, chuyên viên của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông và cán bộ chuyên môn phụ trách địa bàn.

Tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở để tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ UBND cấp xã trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ, rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

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