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Thả 11,8 tấn cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Ia Mơr

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TRẦN THÚY
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(GLO)- Ngày 8-8, tại công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr (xã Ia Mơ), Công ty TNHH Đông Bình Gia Lai tiếp tục tổ chức thả 11,8 tấn cá giống xuống lòng hồ nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản và góp phần cân bằng hệ sinh thái thủy vực.

Đợt thả lần này được thực hiện tại cùng khu vực đã thả 5 tấn cá giống vào ngày 25-7-2026, gồm cá mè hoa và cá mè trắng. Đây là những loài cá phù hợp với điều kiện sinh thái của hồ.

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Cá giống được vận chuyển từ miền Tây, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi thả xuống hồ Ia Mơr. Ảnh: Huy Toàn

Theo kế hoạch, tổng số lượng cá giống dự kiến thả khoảng 3 triệu con, tương đương 20 tấn, với mật độ bình quân khoảng 1.500 con/ha, trên diện tích khoảng 2.000 ha.

Hoạt động thả giống được triển khai theo từng đợt, bảo đảm số lượng, chủng loại và thời điểm phù hợp với điều kiện sinh thái, khả năng phát triển nguồn lợi thủy sản trong lòng hồ.

Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp từng bước hình thành mô hình nuôi thủy sản kết hợp giữa nuôi lồng bè, nuôi quảng canh và thả nuôi tự nhiên.

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Cá mè hoa và cá mè trắng được thả xuống hồ Ia Mơr, phù hợp với điều kiện sinh thái của thủy vực. Ảnh: Huy Toàn

Song song với hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản, 18 hộ dân đang sinh sống và nuôi thủy sản bằng lồng bè trên hồ được hỗ trợ di dời để phục vụ triển khai mô hình theo kế hoạch.

Cụ thể, mỗi hộ được hỗ trợ 2 triệu đồng tiền vó đèn; doanh nghiệp đồng thời thu mua lại toàn bộ số cá các hộ đang nuôi tại lồng bè. Tổng kinh phí hỗ trợ gần 600 triệu đồng, trong đó hộ ông Nguyễn Văn Hà (SN 1972, tỉnh An Giang) nhận mức hỗ trợ cao nhất, với 110 triệu đồng.

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Toàn bộ số cá thu mua lại từ các hộ dân được tái thả xuống hồ. Ảnh: Huy Toàn

Sau khi các hộ dân hoàn thành việc di dời và hoàn trả mặt bằng mặt nước, mô hình nuôi cá lồng bè kết hợp nuôi quảng canh sẽ được triển khai theo kế hoạch.

Qua đó, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước hồ Ia Mơr theo hướng đa mục tiêu; gắn phát triển kinh tế thủy sản với bảo vệ môi trường, duy trì cân bằng hệ sinh thái, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản; hướng tới phát triển bền vững và tạo thêm giá trị kinh tế cho địa phương.

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