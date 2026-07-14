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Gia Lai thí điểm truy xuất nguồn gốc cá ngừ đại dương bằng tem QR

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NGỌC TÚ NGỌC TÚ
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(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 9287/UBND-NNMT thống nhất chủ trương cho phép Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan (Sở Nông nghiệp và Môi trường) triển khai thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc cá ngừ đại dương Tam Quan và các sản phẩm thủy sản khác bằng tem QR.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp, chương trình thí điểm được thực hiện từ nay đến hết ngày 31-12-2026. Kinh phí triển khai sử dụng từ nguồn tự chủ của Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan.

UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình triển khai, đơn vị nghiên cứu kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc với hệ thống eCDT, từng bước đồng bộ cơ sở dữ liệu quản lý nghề cá, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả kiểm soát nguồn gốc thủy sản. Sau khi kết thúc thời gian thí điểm, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá kết quả, báo cáo UBND tỉnh xem xét việc nhân rộng mô hình.

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Cá ngừ đại dương được bốc dỡ tại Cảng cá Tam Quan. Ảnh: Phan Tuấn

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, công tác kiểm soát sản lượng thủy sản qua cảng trên địa bàn tỉnh được thực hiện chặt chẽ. Tuy nhiên, việc kiểm soát hiện mới chủ yếu thực hiện trong phạm vi các cảng cá. Sau khi rời cảng, thủy sản được vận chuyển qua nhiều khâu trung gian đến doanh nghiệp, chợ dân sinh, nhà hàng hoặc các cơ sở thu mua khác, khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc theo dõi hành trình và kiểm chứng nguồn gốc sản phẩm.

Ông Đặng Văn Dẫn - Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan - cho biết: Qua công tác kiểm tra, đơn vị phát hiện một số trường hợp doanh nghiệp đăng ký thu mua một khối lượng thủy sản nhất định nhưng thực tế sản phẩm lại được vận chuyển đến đơn vị khác hoặc phân phối qua nhiều đầu mối. Điều này làm phát sinh chênh lệch giữa sản lượng thực tế lưu thông với biên bản xác nhận tại cảng, gây khó khăn cho công tác hậu kiểm và tiềm ẩn nguy cơ thủy sản khai thác bất hợp pháp trà trộn vào chuỗi tiêu thụ hợp pháp.

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Cá ngừ đại dương được cân, phân loại trước khi đưa vào tiêu thụ. Ảnh: Phan Tuấn

Việc triển khai hệ thống tem QR được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế trên, đồng thời đáp ứng yêu cầu minh bạch trong chuỗi cung ứng thủy sản. Mỗi lô hàng sau khi được xác nhận tại cảng sẽ được gắn mã QR chứa các thông tin về tàu khai thác, thời gian, địa điểm cập cảng, sản lượng, đơn vị thu mua và các dữ liệu liên quan. Qua đó, doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý có thể dễ dàng truy xuất toàn bộ hành trình của sản phẩm chỉ bằng thao tác quét mã.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" đối với thủy sản khai thác, mô hình truy xuất nguồn gốc bằng tem QR tại Cảng cá Tam Quan được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường tính minh bạch, hoàn thiện chuỗi kiểm soát từ khai thác đến tiêu thụ, đồng thời nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của cá ngừ đại dương Tam Quan trên thị trường.

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