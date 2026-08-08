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Phường Quy Nhơn Đông triển khai chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá không đủ điều kiện khai thác

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XUÂN ĐỊNH
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(GLO)- Sáng 7-8, UBND phường Quy Nhơn Đông tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13-7-2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị cũng đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 9-12-2025 của HĐND tỉnh Gia Lai.

Tham dự cuộc họp có đại diện Chi cục Thủy sản tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân phường, Công an phường, các phòng, bộ phận chuyên môn của phường; Đồn Biên phòng Nhơn Lý; bí thư, tổ trưởng các tổ dân phố có tàu cá và các chủ tàu cá trên địa bàn phường.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Tại hội nghị, các chủ tàu được thông tin về chủ trương, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá; đồng thời, được hướng dẫn các điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định.

Các chủ tàu cũng trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra, xác nhận tình trạng tàu và thực hiện các thủ tục liên quan.

Qua rà soát, trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông có 105 tàu cá không có nhu cầu hoạt động hoặc không đủ điều kiện khai thác đăng ký tham gia chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND.

Đến nay, UBND phường đã tiếp nhận 85/105 hồ sơ đề nghị hỗ trợ giải bản tàu cá; tổ chức 3 đợt niêm yết công khai đối với 85 tàu đủ điều kiện niêm yết. Phường đang tổ chức kiểm tra thực tế, xác nhận tình trạng hoạt động của các tàu thuộc đợt 3 theo quy định.

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Các chủ tàu cá trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông tham gia ý kiến. ﻿Ảnh: Nhật Trường

Hội đồng kiểm tra, giám sát đã tổ chức họp, thẩm định hồ sơ đối với 47 tàu cá. Dự kiến trong đợt 1 sẽ thực hiện hỗ trợ giải bản 25 tàu cá, với tổng kinh phí khoảng 1,7 tỷ đồng.

Để có cơ sở xác định giá trị các hạng mục chi phí, lập dự toán kinh phí và lựa chọn đơn vị thực hiện giải bản tàu cá, UBND phường Quy Nhơn Đông đề nghị đơn vị thẩm định giá xác định chi phí kéo tàu lên bờ phục vụ phá hủy; chi phí phá hủy, chi phí vận chuyển và xử lý phế phẩm sau phá hủy; chi phí trông giữ tàu trong thời gian chờ phá hủy và giá trị thu hồi của máy chính sau khi giải bản.

Theo phương án đang được triển khai, tàu cá sau khi tiếp nhận bàn giao sẽ được quản lý, bảo quản trong thời gian chờ phá dỡ. Việc phá hủy, thu gom, vận chuyển và xử lý vật liệu phát sinh phải bảo đảm các yêu cầu về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và an ninh trật tự tại khu vực tập kết.

Đối với chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND, phường Quy Nhơn Đông có 38 tàu cá có chiều dài từ 12 m trở lên, gồm 31 tàu dài từ 12 m đến dưới 15 m; 6 tàu dài từ 15 m đến dưới 24 m và 1 tàu dài từ 24 m trở lên.

Qua rà soát, 17/38 tàu cá cài đặt ứng dụng nhật ký khai thác điện tử và 6 tàu cá có thiết bị giám sát hành trình. UBND phường đã hoàn thành niêm yết công khai danh sách 4 tàu cá đề nghị hỗ trợ theo quy định.

Tại hội nghị, UBND phường Quy Nhơn Đông tiếp tục quán triệt trách nhiệm của chủ tàu trong việc chấp hành các quy định về quản lý tàu cá; đồng thời tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện hồ sơ và thực hiện chính sách đúng quy định.

Việc triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá nhằm từng bước xử lý số tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, quản lý chặt chẽ đội tàu trên địa bàn; tạo điều kiện cho ngư dân chuyển đổi nghề phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển nghề cá theo hướng bền vững.

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