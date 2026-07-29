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Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Kbang

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QUANG TẤN QUANG TẤN
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2994/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hưng Phát tại xã Kbang với tổng vốn đầu tư 16,5 tỷ đồng.

Theo đó, Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hưng Phát tại xã Kbang do Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Hưng Phát thực hiện trên diện tích 19,33 ha với thời hạn hoạt động 50 năm.

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Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hưng Phát tại xã Kbang với tổng vốn 16,5 tỷ đồng (ảnh minh họa). Ảnh: Quang Tấn

Với mục tiêu phát triển vùng trồng cà phê ứng dụng công nghệ cao kết hợp trồng xen canh khoai lang và chuối trong 3 năm đầu của giai đoạn kiến thiết cơ bản.

Sản lượng cà phê dự kiến đạt bình quân khoảng 3,15 tấn/ha/năm và bắt đầu cho thu hoạch từ năm thứ 3. Bên cạnh đó, sản lượng khoai lang dự kiến đạt khoảng 15 tấn/ha/năm và chuối đạt từ 7,9-10 tấn/ha/năm trong giai đoạn trồng xen canh.

Theo tiến độ thực hiện, từ quý II đến quý III-2026, nhà đầu tư sẽ hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và xây dựng. Dự án sẽ được khởi công xây dựng, trồng cây từ quý IV-2026 đến quý II-2027 và dự kiến đi vào hoạt động từ quý III-2027.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động; bố trí đủ nguồn vốn để triển khai dự án đúng tiến độ cam kết.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc nâng cấp hạ tầng giao thông nội vùng, ưu tiên tuyển dụng lao động tại chỗ và tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

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