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Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Hội chợ dự kiến có quy mô 100-120 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và các sản phẩm tiêu biểu của các xã thuộc huyện Kbang (cũ); với sự tham gia của các thôn, làng, cơ quan, đơn vị, hợp tác xã, doanh nghiệp và các chủ thể sản xuất kinh doanh trong khu vực.

Nhiều sản phẩm đặc trưng của Kbang như cà phê, mật ong, dược liệu, măng khô, nông sản chế biến cùng các sản phẩm thủ công truyền thống, đặc sản của đồng bào Bahnar sẽ được giới thiệu, quảng bá đến người tiêu dùng và du khách.

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Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 dự kiến có quy mô 100-120 gian hàng. Ảnh minh họa: Minh Phương

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm, hội chợ còn lồng ghép các nội dung quảng bá văn hóa, du lịch, chuyển đổi số, giới thiệu các sản phẩm khoa học và công nghệ; đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại giữa các đơn vị sản xuất kinh doanh với người tiêu dùng.

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