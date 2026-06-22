Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Tham gia hội chợ triển lãm tại TP. Stung Treng, tỉnh Gia Lai có 8 gian hàng của 13 đơn vị uy tín trưng bày, giới thiệu 53 mặt hàng là các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh.

Từ các sản phẩm cà phê, hồ tiêu, hạt mắc ca được trồng, chế biến sâu tại mảnh đất đỏ Tây Nguyên đầy nắng và gió đến bánh tráng dừa, bánh hỏi, tôm, cá sấy khô mang đậm hương vị mặn mòi của biển cả..., tất cả cùng hòa quyện, đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân tại TP. Stung Treng.

Người dân tỉnh Stung Treng tìm hiểu về sản phẩm cà phê của Gia Lai. Ảnh: R'Piên

Tham quan hội chợ triển lãm, anh Phẹk Kđa (TP. Stung Treng) cho hay: “Tôi được thưởng thức tại chỗ sầu riêng sấy khô và hạt mắc ca của tỉnh Gia Lai. Hương vị khá tuyệt vời, đặc biệt là hạt mắc ca, ăn vào béo ngậy, hòa tan trong miệng”.

Tại gian hàng bên cạnh, chị Sorây Đa cùng các thành viên trong gia đình cũng khá thích thú khi thưởng thức các sản phẩm bánh tráng dừa được trồng, chế biến tại khu vực Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai). Chị đánh giá, bánh tráng rất ngon, có hương thơm đặc trưng lan tỏa.

Người dân Campuchia thưởng thức và nghe giới thiệu về các sản phẩm nước uống thanh nhiệt mà tỉnh Gia Lai đem đến hội chợ triển lãm. Ảnh: R'Piên

Có thể nói, mỗi sản phẩm đem đến hội chợ triển lãm không chỉ quảng bá đặc trưng vùng miền, mà hơn cả là lan tỏa thông điệp về tinh thần gắn kết, cùng giao lưu, học hỏi để nâng cao chất lượng các sản phẩm; từ đó vươn xa hơn tới các thị trường các nước trong khu vực và thế giới.

Bà Nguyễn Thị Bích Thu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) cho biết: Với 8 gian hàng, chúng tôi đã lựa chọn giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp qua chế biến sâu của vùng cao nguyên; sản phẩm làng nghề truyền thống và sản vật đánh bắt được sấy khô của miền biển.

Các gian hàng OCOP của tỉnh Gia Lai tham gia hội chợ triển lãm tại TP. Stung Treng. Ảnh: R'Piên

Với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, các sản phẩm OCOP của tỉnh tham gia triển lãm đang góp phần mời gọi du khách đất nước Chùa Tháp hãy ghé thăm Gia Lai để trải nghiệm và thưởng thức các sản phẩm đặc trưng của tỉnh nhân Năm Du lịch quốc gia 2026.