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Nhà máy bán dẫn 1 tỷ USD của LG Innotek tại Hải Phòng sẽ sản xuất gì?

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NHÃ UYÊN (theo VnEconomy, Nhà đầu tư)

(GLO)- Nhà máy bán dẫn trị giá 1 tỷ USD của LG Innotek tại Hải Phòng sẽ sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn - phụ kiện quan trọng trong ngành công nghiệp vi mạch, phục vụ điện thoại thông minh, máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu.

Dự án do Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng đầu tư tại Khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng II (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải), với quy mô khoảng 32 ha và tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD.

Đây là nhà máy sản xuất bán dẫn đầu tiên của LG Innotek được xây dựng ngoài Hàn Quốc.

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LG Innotek xây nhà máy sản xuất bán dẫn tại Hải Phòng. Ảnh minh họa: Internet

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ sản xuất các loại đế mạch đóng gói bán dẫn dùng cho mô-đun thu phát sóng trên điện thoại thông minh và thiết bị đeo; đế mạch kết nối chip nhớ với bộ xử lý trên thiết bị di động; cùng các đế mạch bán dẫn cao cấp dành cho CPU, GPU, máy chủ AI và trung tâm dữ liệu.

Ngoài ra, nhà máy còn sản xuất các chất nền bán dẫn theo công nghệ Ball Grid Array (BGA) và System in Package (SiP) - những linh kiện quan trọng trong công nghệ đóng gói bán dẫn tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu năng xử lý và thu nhỏ kích thước thiết bị điện tử.

Theo lộ trình, dự án sẽ khởi công trong quý III/2026, chạy thử vào quý III/2027 và dự kiến sản xuất hàng loạt từ quý III/2028.

Việc LG Innotek đầu tư nhà máy bán dẫn tại Hải Phòng được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghệ cao của Việt Nam; đồng thời tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, nhất là ở lĩnh vực đóng gói bán dẫn có giá trị gia tăng cao.

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