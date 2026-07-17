Bệ phóng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn

(GLO)- Từ những chiếc ống hút làm từ tinh bột gạo đến các thiết bị cơ khí phục vụ tàu cá vươn khơi…, nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh Gia Lai đang từng bước khẳng định chất lượng, tạo dựng chỗ đứng trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Đằng sau thành công đó không chỉ là nỗ lực đổi mới của doanh nghiệp (DN) mà còn có sự đồng hành của ngành công thương thông qua chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu được triển khai nhiều năm qua.

Động lực từ đổi mới, sáng tạo

Sau hợp nhất, Gia Lai có 95 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh. Đây là những sản phẩm được công nhận trong kỳ bình chọn năm 2024.

Chương trình được tổ chức định kỳ 2 năm/lần theo các cấp tỉnh, khu vực và quốc gia nhằm tôn vinh những sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, đồng thời khuyến khích các cơ sở CNNT đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đường Minh (phường An Nhơn) sản xuất các thiết bị cơ khí tàu cá. Ảnh: Trọng Lợi

Từ kết quả đó, năm 2025, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2568/QĐ-BCT công nhận 108 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ VI. Gia Lai có 6 sản phẩm được công nhận gồm dầu dừa tinh khiết, bánh tráng Dalop, nước mắm Như Hoa, cụm thiết bị tàu đánh bắt xa bờ, ống hút làm từ tinh bột và hồng trà Biển Hồ. Với kết quả này, Gia Lai là địa phương có số lượng sản phẩm được công nhận nhiều nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên và đứng thứ tư cả nước.

Theo ông Võ Mai Hưng - Phó Giám đốc Sở Công Thương, ý nghĩa lớn nhất của chương trình không nằm ở danh hiệu mà ở việc tạo động lực để các cơ sở CNNT đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Để được công nhận ở cấp quốc gia, mỗi sản phẩm phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe về chất lượng, công nghệ, tính sáng tạo và bảo vệ môi trường. Chính quá trình đó đã thúc đẩy DN không ngừng hoàn thiện quy trình sản xuất, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh.

Gia Lai sở hữu nguồn nguyên liệu nông - lâm - thủy sản phong phú với nhiều sản phẩm chủ lực như cà phê, hồ tiêu, điều, dừa, dược liệu, gỗ rừng trồng cùng nguồn lợi thủy - hải sản dồi dào. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến theo hướng đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng.

Từ lợi thế đó, nhiều DN, HTX và cơ sở CNNT đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã, bao bì, đẩy mạnh chế biến sâu. Nhiều sản phẩm không chỉ đạt chứng nhận OCOP mà còn được bình chọn là sản phẩm CNNT tiêu biểu, mở ra dư địa lớn để nâng cao giá trị nông sản Tây Nguyên và thủy - hải sản vùng ven biển.

Phát huy lợi thế, mở rộng thị trường

Tại Cụm công nghiệp Gò Mít (xã Phù Cát), Công ty TNHH An Duy Khang đã lựa chọn hướng đi từ sản phẩm thân thiện với môi trường khi nghiên cứu, sản xuất ống hút làm từ tinh bột gạo nhằm thay thế nhựa sử dụng một lần. Ông Nguyễn Phúc Vĩnh Tuấn - Phó Giám đốc công ty - chia sẻ: “Nếu có thể tạo ra một sản phẩm sạch hơn, góp phần giảm lượng nhựa thải ra môi trường thì đó cũng là điều đáng làm”.

Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, sản phẩm còn mở ra hướng chế biến sâu đối với hạt gạo, nâng cao giá trị nông sản địa phương. Hiện nhà máy đạt công suất khoảng 4 tấn ống hút/ngày. Sản phẩm chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Úc thông qua các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Trong khi đó, tại làng nghề đúc đồng Bằng Châu (phường An Nhơn), Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đường Minh phát triển các thiết bị cơ khí phục vụ nghề biển trên nền tảng nghề đúc đồng truyền thống. DN đã đầu tư hệ thống lò trung tần sử dụng điện thay thế phương pháp nung thủ công, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm tác động đến môi trường.

Từ thực tiễn khai thác hải sản, DN nghiên cứu, chế tạo nhiều thiết bị chuyên dụng như ru lô kéo lưới, khoen làm chìm lưới, máy bơm nước trên tàu cá, nhông cẩu kéo lưới, cùng nhiều sản phẩm cơ khí khác.

“Mỗi sản phẩm của công ty đều xuất phát từ những khó khăn mà ngư dân gặp phải trong quá trình đánh bắt. Từ thực tế đó, chúng tôi nghiên cứu, cải tiến để tạo ra các thiết bị phù hợp và hiệu quả hơn. Việc được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực đã giúp DN nâng cao uy tín thương hiệu, tạo niềm tin với khách hàng và mở ra cơ hội tiếp cận các kênh phân phối lớn hơn” - ông Đào Quyết Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đường Minh - bày tỏ.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ (xã Biển Hồ) thu hút khách hàng trải nghiệm tại một sự kiện xúc tiến thương mại. Ảnh: CTV

Trong khi đó, Công ty CP Chè Biển Hồ (xã Biển Hồ) đã xây dựng vùng nguyên liệu chè Shan Tuyết hữu cơ rộng 48 ha, tuyển chọn những búp chè chất lượng cao để sản xuất các dòng hồng trà Quý Phi, Phi Yến và Mỹ Nhân.

Trước khi được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2025, bộ sản phẩm cũng được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024. Những danh hiệu này tạo nền tảng quan trọng để phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Ông Võ Mai Hưng nhấn mạnh, qua các kỳ bình chọn, nhiều sản phẩm thế mạnh của tỉnh gắn với lợi thế nguyên liệu và bản sắc địa phương như chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống, cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ cùng nhiều sản phẩm đặc trưng khác đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Sau khi được công nhận, nhiều sản phẩm nâng cao uy tín thương hiệu, mở rộng hệ thống phân phối, gia tăng doanh thu và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước cũng như hướng tới xuất khẩu.

Đây cũng là cơ sở để ngành công thương tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình khuyến công giai đoạn 2026-2030, ưu tiên hỗ trợ DN, HTX đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, phát triển chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy CNNT phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.