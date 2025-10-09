Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm: Những dấu ấn tích cực

(GLO)- Sau gần 5 năm triển khai, Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận những dấu ấn tích cực.

Nhiều doanh nghiệp địa phương đã từng bước cải tiến quy trình sản xuất, đầu tư công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Chuyển biến nhận thức, hiệu quả thực tiễn

Ông Tạ Chí Đông Luân-Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) cho biết: “Việc triển khai chương trình thời gian qua đã cơ bản bám sát mục tiêu, phù hợp với điều kiện phát triển đặc thù của địa phương. Điều quan trọng nhất là các DN đã chủ động hơn trong tiếp cận và áp dụng các công cụ, hệ thống tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm”.

Công ty TNHH Nhân Hòa ứng dụng đồng bộ 5S-Kaizen và hệ thống ISO 22000 vào sản xuất. Ảnh: T.Lợi

Tính đến nay, đã có 22 DN trên địa bàn được hỗ trợ triển khai các mô hình điểm áp dụng công cụ quản lý như 5S, Kaizen, TPM, MFCA…, vượt kế hoạch ban đầu. Thông qua chương trình, nhiều đơn vị lần đầu tiên làm quen với khái niệm quản trị chất lượng toàn diện, từ đó chuyển biến mạnh mẽ tư duy điều hành và tổ chức sản xuất. Công ty TNHH Nhân Hòa (phường Hoài Nhơn Nam) chuyên sản xuất bánh tráng gạo mè thương hiệu “Dalop”. Nhờ sự hỗ trợ từ chương trình, Công ty đã ứng dụng đồng bộ 5S-Kaizen và hệ thống ISO 22000 vào sản xuất.

Ông Phạm Quốc Bảo-Giám đốc Công ty-chia sẻ: “Nhờ sự đồng hành từ chương trình, chúng tôi đã cải thiện chất lượng sản phẩm, định hình lại tư duy quản lý theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hơn. Đặc biệt, cuối tháng 6 năm nay, sản phẩm Bánh tráng gạo mè Dalop loại đặc biệt M4 được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao”.

Không chỉ hỗ trợ các DN nhỏ và vừa, chương trình còn tạo chuyển biến rõ rệt tại các DN quy mô lớn. Điển hình là Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định, nơi đã áp dụng đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, môi trường ISO 14001:2015 và các công cụ cải tiến 5S, Kaizen vào sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, việc triển khai hệ thống giám sát tự động tại Nhà máy Phân bón Long Mỹ (ở phường Quy Nhơn Tây) giúp kiểm soát chặt chẽ quy trình, tối ưu vận hành và nâng cao chất lượng sản phẩm phân bón NPK “Mặt Trời Mới”. Nhờ đó, năm 2022, DN đã được trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, minh chứng cho hiệu quả thực tiễn từ chương trình.

Nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới

Theo ông Tạ Chí Đông Luân, Chương trình Quốc gia hỗ trợ DN nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh không chỉ giúp cộng đồng DN tại Gia Lai tiếp cận các hệ thống quản lý hiện đại như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, TPM, Kaizen, Lean, Six Sigma…, mà còn áp dụng xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP)… Qua đó, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị sản phẩm trên thị trường.

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy phân bón Long Mỹ (Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định). Ảnh: T.Lợi

Kể từ khi đi vào hoạt động năm 2022, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Nông Trại Xanh (ở xã An Nhơn Tây) đã không ngừng nỗ lực cải tiến sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Sau khi triển khai các tiêu chuẩn VietGAP, ISO 22000:2018 và HACCP, năm 2024, Công ty tiếp tục tham gia Đề án xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì. Bước đầu áp dụng dù gặp khó khăn do hệ thống còn mới, thao tác phần mềm phức tạp; tuy nhiên, với sự đồng hành và hướng dẫn sát sao từ Chi cục, Công ty đã nhanh chóng làm chủ hệ thống, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn quản lý sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Hồng Thoa-Giám đốc Công ty-cho hay: “Việc áp dụng truy xuất nguồn gốc không chỉ giúp chúng tôi kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất mà còn tạo ra sự minh bạch cần thiết với người tiêu dùng. Trong bối cảnh hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan như hiện nay, minh bạch chính là lợi thế cạnh tranh. Nhờ đó, chúng tôi tăng được sản lượng tiêu thụ, mở rộng thị trường và từng bước nâng cao uy tín thương hiệu”.

Tại khu vực phía Tây tỉnh, nhiều DN sản xuất kinh doanh hiệu quả nhờ áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến. Nổi bật là Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông (xã Chư Prông), Theo đó, Công ty đã mạnh dạn ứng dụng các tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001 vào hoạt động điều hành và sản xuất. Nhờ đó, DN đã nâng cao đáng kể hiệu quả vận hành, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, cải thiện môi trường làm việc và tối ưu hóa hiệu suất sản xuất. Những nỗ lực đổi mới đã được ghi nhận xứng đáng, khi Công ty vinh dự nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, ông Trương Quang Phong-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ-khẳng định: Năng suất và chất lượng là chìa khóa phát triển bền vững. Giai đoạn 2026 - 2030, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, đào tạo, hỗ trợ chuyển đổi số, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, phát triển nhân lực và nâng cao năng lực tổ chức kiểm định tại chỗ. Việc chuẩn hóa sản xuất và nâng cao giá trị sản phẩm là con đường tất yếu để hướng tới một nền sản xuất hiện đại, xanh và bền vững.