Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Gia Lai: Nghiệm thu mô hình điểm nâng cao năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
AN NHIÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 26-8, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ xây dựng mô hình điểm nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên việc áp dụng các hệ thống, tiêu chuẩn, công cụ cải tiến năng suất và giải pháp KH-CN, đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp tỉnh.

Nhiệm vụ do Công ty TNHH STI Việt Nam chủ trì, Tiến sĩ Trần Nguyên Các-Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH STI Việt Nam-làm chủ nhiệm. Nhiệm vụ nhằm xây dựng 24 mô hình điểm tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thông qua việc áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất hiện đại như 5S, Kaizen, TPM, MFCA, LEAN, ISO 9001:2015… Qua đó, góp phần nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Sau quá trình triển khai bài bản, đồng bộ, nhiệm vụ đã đạt được các mục tiêu đề ra. Các doanh nghiệp tham gia bước đầu thay đổi tư duy quản lý, hình thành văn hóa cải tiến liên tục, cải thiện rõ rệt năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, đồng thời tạo ra tác động tích cực về mặt xã hội và môi trường, hướng đến phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bền vững tại địa phương.

2e1764cb4974c12a9865.jpg
Quang cảnh nghiệm thu nhiệm vụ. Ảnh: An Nhiên

Để phát huy hiệu quả lâu dài, chủ nhiệm nhiệm vụ kiến nghị 4 nội dung chính đối với các doanh nghiệp tham gia mô hình điểm, gồm: tiếp tục vận hành thường xuyên và mở rộng phạm vi áp dụng các hệ thống, công cụ đã triển khai; xây dựng kế hoạch cải tiến nội bộ hằng năm và định kỳ đánh giá hiệu quả áp dụng; tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự nội bộ. Bên cạnh đó, cần tích cực chia sẻ kết quả, kinh nghiệm triển khai để lan tỏa giá trị mô hình đến các đơn vị cùng ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Đối với nhóm chuyên gia triển khai nhiệm vụ, kiến nghị tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật sau khi kết thúc nhiệm vụ, đặc biệt trong việc duy trì hiệu quả áp dụng và xử lý tình huống phát sinh; tổng hợp kết quả mô hình để xây dựng tài liệu hướng dẫn, bài học kinh nghiệm phục vụ công tác đào tạo và truyền thông. Đồng thời, đề xuất các chính sách hỗ trợ phù hợp, định hướng tích hợp các yếu tố chuyển đổi số, sản xuất thông minh, kinh tế tuần hoàn, làm đầu mối kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức đào tạo nhằm phát triển hệ sinh thái cải tiến năng suất, chất lượng một cách bền vững tại tỉnh Gia Lai.

Kết luận buổi nghiệm thu, Hội đồng KH-CN tỉnh đánh giá cao nỗ lực triển khai của nhóm thực hiện, ghi nhận kết quả đạt được và khẳng định đây là hướng đi đúng đắn, cần tiếp tục duy trì và nhân rộng trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đồng bộ hạ tầng, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ

Đồng bộ hạ tầng, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 21-8, Đảng bộ xã Phù Mỹ Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt phát triển của Phù Mỹ Nam-trên cơ sở sáp nhập 2 xã Mỹ Hiệp và Mỹ Tài, mở ra thời kỳ mới với tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Hợp tác với TORmem sẽ đưa Gia Lai tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Hợp tác với TORmem sẽ đưa Gia Lai tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Chiều 19-8, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc với ông Nguyễn An Thạo-Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty TORmem (Hoa Kỳ) về hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

Tin tức công nghệ

(GLO)- Tối 14-8, lễ khai mạc Thế vận hội robot hình người thế giới lần thứ nhất diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với các màn trình diễn hip-hop, võ thuật, chơi đàn và thời trang của các robot hình người. Nhiều robot cũng tham gia mô phỏng thi đấu thể thao như tại một sự kiện thực thụ.

Những bức ảnh trước và sau báo động tình trạng băng tan của sông băng Bắc Cực

Những bức ảnh trước và sau báo động tình trạng băng tan của sông băng Bắc Cực

Bí ẩn khoa học

(GLO)-Khu vực Bắc Cực hiện có những tín hiệu báo động, đáng lo ngại về tình trạng băng tan. Sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi chiến lược đối phó biến đổi khí hậu toàn cầu, các nhà nghiên cứu càng quan ngại sâu sắc về tương lai của khu vực này.

null