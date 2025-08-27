Gia Lai: Nghiệm thu mô hình điểm nâng cao năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp

(GLO)- Chiều 26-8, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ xây dựng mô hình điểm nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên việc áp dụng các hệ thống, tiêu chuẩn, công cụ cải tiến năng suất và giải pháp KH-CN, đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp tỉnh.

Nhiệm vụ do Công ty TNHH STI Việt Nam chủ trì, Tiến sĩ Trần Nguyên Các-Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH STI Việt Nam-làm chủ nhiệm. Nhiệm vụ nhằm xây dựng 24 mô hình điểm tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thông qua việc áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất hiện đại như 5S, Kaizen, TPM, MFCA, LEAN, ISO 9001:2015… Qua đó, góp phần nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Sau quá trình triển khai bài bản, đồng bộ, nhiệm vụ đã đạt được các mục tiêu đề ra. Các doanh nghiệp tham gia bước đầu thay đổi tư duy quản lý, hình thành văn hóa cải tiến liên tục, cải thiện rõ rệt năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, đồng thời tạo ra tác động tích cực về mặt xã hội và môi trường, hướng đến phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bền vững tại địa phương.

Quang cảnh nghiệm thu nhiệm vụ. Ảnh: An Nhiên

Để phát huy hiệu quả lâu dài, chủ nhiệm nhiệm vụ kiến nghị 4 nội dung chính đối với các doanh nghiệp tham gia mô hình điểm, gồm: tiếp tục vận hành thường xuyên và mở rộng phạm vi áp dụng các hệ thống, công cụ đã triển khai; xây dựng kế hoạch cải tiến nội bộ hằng năm và định kỳ đánh giá hiệu quả áp dụng; tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự nội bộ. Bên cạnh đó, cần tích cực chia sẻ kết quả, kinh nghiệm triển khai để lan tỏa giá trị mô hình đến các đơn vị cùng ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Đối với nhóm chuyên gia triển khai nhiệm vụ, kiến nghị tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật sau khi kết thúc nhiệm vụ, đặc biệt trong việc duy trì hiệu quả áp dụng và xử lý tình huống phát sinh; tổng hợp kết quả mô hình để xây dựng tài liệu hướng dẫn, bài học kinh nghiệm phục vụ công tác đào tạo và truyền thông. Đồng thời, đề xuất các chính sách hỗ trợ phù hợp, định hướng tích hợp các yếu tố chuyển đổi số, sản xuất thông minh, kinh tế tuần hoàn, làm đầu mối kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức đào tạo nhằm phát triển hệ sinh thái cải tiến năng suất, chất lượng một cách bền vững tại tỉnh Gia Lai.

Kết luận buổi nghiệm thu, Hội đồng KH-CN tỉnh đánh giá cao nỗ lực triển khai của nhóm thực hiện, ghi nhận kết quả đạt được và khẳng định đây là hướng đi đúng đắn, cần tiếp tục duy trì và nhân rộng trong thời gian tới.