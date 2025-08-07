Danh mục
Trồng và chế biến sản phẩm thương mại từ cây đảng sâm theo tiêu chuẩn GACP-WHO

TRỌNG LỢI
(GLO)- Chiều 6-8, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Gia Lai tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng quy trình trồng và chế biến sản phẩm thương mại từ cây dược liệu đảng sâm theo tiêu chuẩn GACP-WHO tại xã An Toàn.

Nhiệm vụ do Thạc sĩ-dược sĩ Phạm Thị Thanh Hương (công tác tại Công ty cổ phần Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định) làm chủ nhiệm.

Sau thời gian nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện quy trình nhân giống, trồng, thu hái và bảo quản cây đảng sâm theo tiêu chuẩn GACP-WHO (tiêu chuẩn toàn cầu về thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới). Đặc biệt, nhóm đã nghiên cứu thành công quy trình nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô và triển khai thực nghiệm 2 mô hình để hoàn thiện quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch dược liệu theo hướng chuẩn hóa.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng xây dựng và hoàn thiện quy trình chế biến, thiết lập tiêu chuẩn chất lượng cho 4 sản phẩm thương mại từ đảng sâm gồm: cao đặc đảng sâm; dung dịch uống kết hợp đảng sâm, cam thảo và men bia; viên nang cứng thập toàn đại bổ; viên nang cứng quy tỳ.

Nhóm đã hoàn thiện công thức, tối ưu thông số sản xuất, theo dõi độ ổn định mẫu nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho từng sản phẩm và triển khai sản xuất thử nghiệm 3 lô cho mỗi dòng sản phẩm.

c26264ad02048b5ad215.jpg
Hội đồng KH&CN tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng quy trình trồng và chế biến sản phẩm thương mại từ cây dược liệu đảng sâm theo tiêu chuẩn GACP-WHO tại xã An Toàn. Ảnh: Trọng Lợi

Ngoài các sản phẩm chính, nhóm còn nghiên cứu phát triển thêm một số sản phẩm từ đảng sâm như: trà cao đảng sâm Việt Nam-Ba kích (đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận hồ sơ tự công bố và đưa ra thị trường 1.800 chai), sản phẩm Ngũ thượng sâm Gold (đã nộp hồ sơ công bố tại Cục An toàn thực phẩm); 2 sản phẩm đang hoàn thiện hồ sơ là Ngũ thượng sâm Lady và Ngũ thượng sâm Power.

Song song đó, Công ty cổ phần Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định cũng đã làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh để đề nghị cấp mã số vùng trồng cây đảng sâm tại thôn 2, xã An Toàn nhằm phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc và phát triển vùng nguyên liệu bền vững.

Hội đồng KH&CN tỉnh đánh giá cao tính thực tiễn, chất lượng chuyên môn và hiệu quả ứng dụng của nhiệm vụ. Với các kết quả nổi bật và đáp ứng đầy đủ mục tiêu đề ra, Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu và xếp loại đạt cho nhiệm vụ.

null