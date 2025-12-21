Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp dự tính trình dự luật cấm mạng xã hội với trẻ dưới 15 tuổi vào đầu năm 2026

H.M (Tổng hợp)

(GLO)- Dự tính, Chính phủ Pháp sẽ trình Quốc hội thảo luận về dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, đồng thời cấm sử dụng điện thoại di động trong các trường trung học phổ thông vào đầu năm 2026.

Quốc vụ khanh Trí tuệ nhân tạo (AI) và Kỹ thuật số Pháp Anne Le Hénanff cho biết dự luật đã sẵn sàng và Chính phủ mong muốn đẩy nhanh tiến độ lập pháp.

social-media-restrictions.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Dự luật này coi việc hạn chế trẻ vị thành niên tiếp cận mạng xã hội là vấn đề cấp bách liên quan trực tiếp đến sức khỏe tâm thần và sức khỏe cộng đồng.

Theo nội dung dự kiến, dự luật sẽ gồm 2 điều khoản chính, trong đó điều thứ nhất quy định cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội và điều thứ hai cấm học sinh THPT sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên trường học.

Chính phủ Pháp hướng tới một văn bản ngắn gọn, dễ triển khai và đặc biệt phải tương thích với luật pháp của Liên minh châu Âu.

Nếu được thông qua, dự luật trên sẽ đưa Pháp trở thành một trong những quốc gia tiên phong tại châu Âu trong việc siết chặt quản lý mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên, trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại về tác động tiêu cực của không gian số đối với thế hệ trẻ.

null