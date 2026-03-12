Trung Quốc lập bản đồ thành phần hóa học của vùng tối Mặt Trăng bằng AI

(GLO)- Các nhà khoa học Trung Quốc đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định thành phần hóa học của vùng tối Mặt Trăng, mang lại những hiểu biết mới về bí ẩn lâu đời của khoa học Mặt Trăng.

Nghiên cứu này do một nhóm các nhà khoa học của Đại học Đồng Tế, Viện Vật lý Kỹ thuật Thượng Hải, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Đại học Sơn Đông và Phòng thí nghiệm thám hiểm không gian sâu thực hiện. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên trang bìa tạp chí học thuật quốc tế Nature Sensors mới đây.

Hình ảnh do Phòng thí nghiệm thám hiểm không gian sâu Trung Quốc cung cấp. Nguồn: VOV

Theo thông tin từ Phòng thí nghiệm thám hiểm không gian sâu của Trung Quốc, mô hình này đã lần đầu tiên tích hợp thông tin thực tế từ vùng tối Mặt Trăng vào bản đồ thành phần hóa học toàn cầu, cung cấp những hiểu biết sâu hơn về tính bất đối xứng của Mặt Trăng và sự tiến hóa của lưu vực Nam Cực-Aitken.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã phát triển một khung phân tích đảo ngược thông minh cho thành phần hóa học của Mặt Trăng dựa trên dữ liệu đo được từ các mẫu đầu tiên thu thập ở vùng tối (hay phía xa) Mặt Trăng trong sứ mệnh Hằng Nga-6, kết hợp với dữ liệu hình ảnh đa phổ khả kiến ​​và cận hồng ngoại độ phân giải cao từ quỹ đạo Mặt Trăng.

AI đã tái tạo chính xác sự phân bố oxit của 6 nguyên tố chính trên Mặt Trăng gồm: sắt, titan, nhôm, magiê, canxi và silic cũng như chỉ số magiê ngay cả trong điều kiện mẫu hạn chế.

Nghiên cứu này đã thể hiện rõ đặc điểm phân bố các nguyên tố của 3 vùng địa hóa chính trên bề mặt Mặt Trăng, bao gồm biển Mặt Trăng, vùng cao nguyên và lưu vực Nam Cực-Aitken.

Những phát hiện mới tiếp tục bổ sung vào kho hiểu biết ngày càng lớn từ sứ mệnh lịch sử Hằng Nga-6 của Trung Quốc tới mặt xa Mặt Trăng vào năm 2024.

Trước đó, vào tháng 10-2025, các nhà khoa học ở Trung Quốc và Anh phát hiện rằng mặt xa của Mặt Trăng không chỉ khác về hình dạng so với mặt gần mà còn có thể lạnh hơn.

So sánh các mẫu vật cũng cho thấy sự bất đối xứng nhiệt giữa 2 mặt của Mặt Trăng, với các khoáng vật ở mặt xa dường như hình thành ở nhiệt độ dung nham bên trong thấp hơn khoảng 100°C (212°F).