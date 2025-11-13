Bỉ sở hữu viên kim cương đen lớn nhất thế giới mang tên “The Black Falcon”

(GLO)- Bỉ đang sở hữu viên kim cương đen lớn nhất thế giới mang tên “The Black Falcon” do nhà chế tác Antwerp tạo ra, thể hiện kỹ thuật và nghệ thuật đỉnh cao.

Ảnh minh họa. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới kim hoàn quốc tế đang hướng sự chú ý về TP. Antwerp của Bỉ sau khi Trung tâm Kim cương Thế giới Antwerp (AWDC) xác nhận doanh nhân người bản địa Peter Herbosch hiện đang sở hữu viên kim cương chế tác lớn nhất thế giới, mang tên “The Black Falcon” (Chim ưng đen).

Theo Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn thông tin từ AWDC cho biết, viên kim cương đen có nguồn gốc từ Guinea, được phát hiện vào năm 2008 với trọng lượng ban đầu lên tới 887,22 carat.

Viên đá hoàn thiện có trọng lượng 612,34 carat sau quá trình cắt gọt công phu, và trở thành kiệt tác hiếm có trong ngành chế tác kim cương toàn cầu.

“The Black Falcon” là kim cương đen, loại đá quý nổi tiếng vì độ cứng và cấu trúc đặc biệt, khiến quá trình cắt gọt trở nên vô cùng phức tạp. Được biết, nhà chế tác Peter Herbosch đã phải mất tới 7 năm lao động liên tục, kết hợp giữa kỹ thuật hiện đại, độ tinh vi và nghệ thuật tạo hình thủ công để đạt được hình dạng cuối cùng-đầu chim ưng, biểu tượng của sức mạnh và sự chính xác.

Giới chuyên môn đánh giá, việc hoàn thiện viên "The Black Falcon" không chỉ là một thành tựu kỹ thuật vượt bậc mà còn là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ và tay nghề truyền thống của thợ kim hoàn Antwerp-nơi được mệnh danh là “trái tim của ngành kim cương thế giới”.

Viên kim cương đen Enigma có 55 mặt cắt. Video: Sotheby's/VnExpress.net

Trước đó, Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness ghi nhận Enigma thuộc loại kim cương đen (carbonado) và là viên kim cương cắt lớn nhất thế giới ở thời điểm tìm thấy, nặng 555,55 carat (111 gram) với 55 mặt.

Tất cả kim cương carbonado đã biết đều được tìm thấy ở Brazil hoặc Cộng hòa Trung Phi, có niên đại 2,6-3,8 tỷ năm. Trong suốt khoảng thời gian trên, hai nước thuộc cùng một siêu lục địa tên Rodinia.