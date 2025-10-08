Nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý năm 2012 làm việc với Trường Đại học Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 8-10, GS. Serge Haroche-Nhà vật lý lượng tử người Pháp, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012 đã có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn.

Cùng dự có GS. John Doyle-Chủ tịch Hội Vật lý Mỹ; GS. Elisabeth Giacobino-Chủ tịch Hội Vật lý Pháp; GS. Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành; GS. Lê Kim Ngọc-Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.D

Tiếp đón và làm việc với đoàn công tác có PGS.TS. Nguyễn Quang Ngoạn-Chủ tịch Hội đồng trường, PGS. TS. Đoàn Đức Tùng-Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.

Tại buổi làm việc, PGS. TS. Đoàn Đức Tùng đã thông tin đến đoàn công tác về quá trình hình thành và phát triển của trường.

PGS. TS. Đoàn Đức Tùng bày tỏ: "Nhà trường vinh dự đón tiếp các giáo sư là những nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới. Chúng tôi tin tưởng rằng chuyến thăm này sẽ mở ra nhiều cơ hội thiết thực cho Trường Đại học Quy Nhơn trong nghiên cứu, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực Vật lý lượng tử, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo".

Lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn tặng quà lưu niệm cho GS. Serge Haroche cùng các thành viên đoàn công tác. Ảnh: T.D

Với những lợi thế sẵn có, PGS. TS. Đoàn Đức Tùng cho biết Trường Đại học Quy Nhơn đang định hướng phát triển chuyên ngành về Vật lý, Vật lý thiên văn.

Chính vì vậy, nhà trường mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các nhà khoa học, kỳ vọng các giáo sư sẽ đồng hành cùng nhà trường về đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học, đặc biệt là chuyên ngành Vật lý.

GS. Serge Haroche-Nhà vật lý lượng tử người Pháp, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012 phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.D

Phát biểu tại buổi làm việc, GS. Serge Haroche cho rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển khoa học khi có nguồn nhân lực trẻ và chính sách đầu tư lâu dài. Việc quan tâm đào tạo thế hệ trẻ ở lĩnh vực khoa học cơ bản là điều rất cần thiết.

"Trường Đại học Quy Nhơn cần tạo điều kiện, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học. Tùy theo nguồn lực của nhà trường để có thể kết hợp hài hòa giữa khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng"-GS. Serge Haroche nhấn mạnh.