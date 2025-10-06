Giáo sư đoạt Giải Nobel Vật lý 2012 Serge Haroche đến Quy Nhơn dự Hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử”

(GLO)- Ngày 6-10, Giáo sư Serge Haroche-nhà khoa học người Pháp, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, đã có mặt tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai để tham dự Hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử”.

Sự kiện do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) phối hợp tổ chức, sẽ diễn ra vào sáng mai (7-10). Đây là hoạt động khoa học quan trọng nhằm hưởng ứng “Năm Quốc tế về Khoa học và Công nghệ Lượng tử (IYQ)” do Liên Hiệp Quốc công bố ngày 7-6-2024.

Giáo sư Serge Haroche (người thứ hai từ trái sang). Ảnh Bảo Long.

Đón Giáo sư Haroche tại sân bay Phù Cát có lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai. Ở tuổi 81, ông vẫn là một trong những nhà khoa học hàng đầu thế giới về cơ học lượng tử, từng được trao Giải Nobel Vật lý năm 2012 cho công trình đo lường và thao tác các hệ lượng tử đơn lẻ. Hiện, ông là Giáo sư danh dự tại Collège de France, thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Pháp và nhiều tổ chức khoa học quốc tế uy tín.

Hội nghị “100 năm Vật lý lượng tử” là dịp tôn vinh Giáo sư Serge Haroche và nhìn lại một thế kỷ phát triển rực rỡ của vật lý lượng tử-nền tảng cho cuộc cách mạng công nghệ mới, tiếp nối trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự kiện quy tụ 80 nhà khoa học đến từ 14 quốc gia và 60 học sinh xuất sắc chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh ở 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk cùng tham dự.