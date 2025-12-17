Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với MobiFone Gia Lai về chuyển đổi số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUỐC HÙNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 15-12, Công an tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với MobiFone Gia Lai về việc nghiên cứu, ứng dụng một số phần mềm, giải pháp công nghệ phục vụ công tác chuyển đổi số trong lực lượng Công an.

Buổi làm việc do Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ phòng, ban chuyên môn Công an tỉnh và MobiFone Gia Lai.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quốc Hùng

Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi, thảo luận về khả năng triển khai, ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin đã được Mobifone nghiên cứu, ứng dụng trong thực tiễn để phục vụ trong quản lý, điều hành, khai thác dữ liệu, cũng như hỗ trợ các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an Gia Lai trong tình hình mới.

Mục đích của buổi làm việc nhằm tăng cường phối hợp, nghiên cứu các giải pháp công nghệ phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

cac-dai-bieu-tham-du-hoi-nghi.jpg
Buổi làm việc nhằm tăng cường phối hợp, nghiên cứu các giải pháp công nghệ phù hợp, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm. Ảnh: Quốc Hùng

Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động đề xuất các giải pháp công nghệ thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn công tác của Công an tỉnh, qua đó từng bước hiện đại hóa lực lượng, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức hội nghị Khoa học cấp cơ sở năm 2025

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức hội nghị Khoa học cấp cơ sở năm 2025

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Ngày 12-12, tại phường Pleiku, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức Hội nghị Khoa học cấp cơ sở năm 2025 với chủ đề: “Nghiên cứu khoa học-Đổi mới-Chia sẻ-Phát triển”. Hội nghị có sự tham dự của gần 100 y-bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và đại diện lãnh đạo các bệnh viện địa bàn phía Tây tỉnh.

Chỉ mất 1,5 giây để cấy chip vào não người

Chỉ mất 1,5 giây để cấy chip vào não người

Tin tức công nghệ

(GLO)- Mới đây, Neuralink-Công ty chip não do tỷ phú Elon Musk sáng lập-đã công bố một bước tiến vượt bậc khi rút ngắn thời gian cấy ghép điện cực xuống mức kỷ lục chỉ còn 1,5 giây; đồng thời giảm 95% chi phí sản xuất và mở rộng thử nghiệm cho bệnh nhân.

Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện đề án về truy xuất nguồn gốc

Gia Lai: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc

Tin tức công nghệ

(GLO)- Sáng 12-12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100) giai đoạn 2020-2025; đồng thời thảo luận định hướng, giải pháp cho giai đoạn 2026-2030.

Gần 100 nhà khoa học quốc tế dự Hội thảo Chẩn đoán phân tử trong vi sinh vật và bệnh năm 2025.

Gần 100 nhà khoa học thế giới dự hội thảo về chẩn đoán phân tử trong vi sinh vật và bệnh

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Gần 100 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 14 quốc gia trên thế giới tham dự Hội thảo Quốc tế về Chẩn đoán phân tử trong vi sinh vật và bệnh (MDMD) năm 2025. Hội thảo được tổ chức thường kỳ từ năm 2022, do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE tổ chức.

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành giải nhì tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2025

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn được trao giải nhì tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2025

Tin tức công nghệ

(GLO)- Đề tài nghiên cứu “Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Bình Định” của nhóm sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đã xuất sắc giành giải nhì toàn quốc tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ dành cho sinh viên năm 2025.

null