Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với MobiFone Gia Lai về chuyển đổi số

(GLO)- Chiều 15-12, Công an tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với MobiFone Gia Lai về việc nghiên cứu, ứng dụng một số phần mềm, giải pháp công nghệ phục vụ công tác chuyển đổi số trong lực lượng Công an.

Buổi làm việc do Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ phòng, ban chuyên môn Công an tỉnh và MobiFone Gia Lai.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quốc Hùng

Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi, thảo luận về khả năng triển khai, ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin đã được Mobifone nghiên cứu, ứng dụng trong thực tiễn để phục vụ trong quản lý, điều hành, khai thác dữ liệu, cũng như hỗ trợ các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an Gia Lai trong tình hình mới.

Mục đích của buổi làm việc nhằm tăng cường phối hợp, nghiên cứu các giải pháp công nghệ phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Buổi làm việc nhằm tăng cường phối hợp, nghiên cứu các giải pháp công nghệ phù hợp, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm. Ảnh: Quốc Hùng

Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động đề xuất các giải pháp công nghệ thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn công tác của Công an tỉnh, qua đó từng bước hiện đại hóa lực lượng, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.