Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Những nỗ lực này không chỉ góp phần trực tiếp vào kết quả CCHC của tỉnh mà còn tạo động lực thúc đẩy xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch.

Cán bộ, công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: ĐVCC

Theo Chỉ số 766, bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, DN trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử gồm 5 nhóm: công khai, minh bạch; tiến độ, kết quả giải quyết; số hóa hồ sơ; cung cấp dịch vụ trực tuyến; mức độ hài lòng.

Đây là thước đo để Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đánh giá chất lượng phục vụ trong thực hiện TTHC. Với Gia Lai, chỉ số này trở thành công cụ quan trọng trong điều hành và cải thiện năng lực phục vụ của từng cơ quan.

Xác định cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân (SIPAS) là nhiệm vụ trọng tâm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Nhiều thủ tục được đề xuất rút ngắn 30-50% thời gian giải quyết; một số thủ tục cắt giảm tới 70-75%. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, hướng tới mô hình phục vụ nhanh, chính xác, giảm tối đa thời gian đi lại, chi phí cho người dân và DN.

Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý 185 TTHC. Điểm nổi bật là 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và sớm hạn; không có hồ sơ trễ hẹn. Kết quả giải quyết hồ sơ được cập nhật đầy đủ lên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Đặc biệt, Sở quy định trách nhiệm nếu để xảy ra trễ hạn, bộ phận xử lý phải gửi thư xin lỗi và công khai thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở.

Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch duy trì đường dây nóng, tăng cường tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị; công khai đầy đủ thủ tục, phí và lệ phí trên cổng dịch vụ công, giúp người dân dễ dàng tra cứu và thực hiện. Các giải pháp này đã góp phần nâng điểm nhóm chỉ số về công khai, minh bạch và cải thiện đáng kể chất lượng phục vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Bộ chỉ số 766 của tỉnh trong năm 2025.

Tuy vậy, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác CCHC và chuyển đổi số, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định tiếp tục củng cố năng lực tham mưu chuyên sâu; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, hoàn thiện quy trình giải quyết TTHC tinh gọn, hiệu quả.

Thời gian tới, Sở tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, ứng dụng chuyển đổi số hướng đến phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và DN, đóng góp tích cực vào việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), PAR Index, SIPAS của tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng hướng đến một nền hành chính phục vụ, hiệu quả và bền vững.