Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

VIỆT HƯNG
(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Những nỗ lực này không chỉ góp phần trực tiếp vào kết quả CCHC của tỉnh mà còn tạo động lực thúc đẩy xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch.

Cán bộ, công chức và Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: ĐVCC
Theo Chỉ số 766, bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, DN trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử gồm 5 nhóm: công khai, minh bạch; tiến độ, kết quả giải quyết; số hóa hồ sơ; cung cấp dịch vụ trực tuyến; mức độ hài lòng.

Đây là thước đo để Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đánh giá chất lượng phục vụ trong thực hiện TTHC. Với Gia Lai, chỉ số này trở thành công cụ quan trọng trong điều hành và cải thiện năng lực phục vụ của từng cơ quan.

Xác định cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân (SIPAS) là nhiệm vụ trọng tâm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Nhiều thủ tục được đề xuất rút ngắn 30-50% thời gian giải quyết; một số thủ tục cắt giảm tới 70-75%. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, hướng tới mô hình phục vụ nhanh, chính xác, giảm tối đa thời gian đi lại, chi phí cho người dân và DN.

Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý 185 TTHC. Điểm nổi bật là 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và sớm hạn; không có hồ sơ trễ hẹn. Kết quả giải quyết hồ sơ được cập nhật đầy đủ lên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Đặc biệt, Sở quy định trách nhiệm nếu để xảy ra trễ hạn, bộ phận xử lý phải gửi thư xin lỗi và công khai thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở.

Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch duy trì đường dây nóng, tăng cường tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị; công khai đầy đủ thủ tục, phí và lệ phí trên cổng dịch vụ công, giúp người dân dễ dàng tra cứu và thực hiện. Các giải pháp này đã góp phần nâng điểm nhóm chỉ số về công khai, minh bạch và cải thiện đáng kể chất lượng phục vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Bộ chỉ số 766 của tỉnh trong năm 2025.

Tuy vậy, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác CCHC và chuyển đổi số, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định tiếp tục củng cố năng lực tham mưu chuyên sâu; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, hoàn thiện quy trình giải quyết TTHC tinh gọn, hiệu quả.

Thời gian tới, Sở tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, ứng dụng chuyển đổi số hướng đến phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và DN, đóng góp tích cực vào việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), PAR Index, SIPAS của tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng hướng đến một nền hành chính phục vụ, hiệu quả và bền vững.

Đổi mới mạnh mẽ cải cách hành chính ở cấp xã

Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính ở cấp xã

(GLO)- Với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, UBND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trên toàn tỉnh. Đây là tiền đề tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính ở cấp xã.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

