Hơn 1.000 người dân xã Ia Krái được tặng thẻ bảo hiểm y tế

(GLO)- Chiều 13-11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai phối hợp với các nhà tài trợ đã trao tặng hơn 1.000 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Krái.

Tham dự chương trình có Giám đốc BHXH Gia Lai Vũ Mạnh Chữ; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Krái cùng đại diện nhà tài trợ là Công ty cổ phần Bình Điền - Mekong và Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại tỉnh Gia Lai.

Đại diện Ban tổ chức trao thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Krái. Ảnh: CTV



Tổng kinh phí mua thẻ BHYT gần 135 triệu đồng, do Công ty cổ phần Bình Điền - Mekong và Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại tỉnh Gia Lai tài trợ.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn - Mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ” của BHXH Việt Nam.

Giám đốc BHXH Gia Lai Vũ Mạnh Chữ trao thư cảm ơn cho các đơn vị tài trợ. Ảnh: CTV

Dịp này, Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai đã trao thư cảm ơn tới Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại tỉnh Gia Lai và Công ty Cổ phần Bình Điền- MeKong vì đã đồng hành cùng ngành BHXH trong các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.