Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng

Tại làng Kà Te (xã Vân Canh), nhiều năm qua, các hộ dân sống ven dòng suối giữa làng luôn lo lắng mỗi khi mưa lớn, nhất là dòng nước lũ từ vùng rừng núi Canh Liên đổ về gây xói lở bờ, thu hẹp diện tích đất sản xuất và đất ở.

Cuối tháng 8-2025, từ nguồn vốn hơn 1,2 tỷ đồng của Dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, UBND xã Vân Canh đã khởi công tuyến bờ kè dài gần 215 m, dự kiến hoàn thành vào tháng 11 năm nay.

Nhờ nguồn lực từ Dự án 4, UBND xã Vân Canh đang đầu tư xây dựng kè chống sạt lở tại làng Kà Te. Ảnh: D.Đ

Ông Đinh Văn Dũng (làng Kà Te) chia sẻ: “Trước đây, cứ đến mùa mưa lũ là gia đình tôi cùng nhiều hộ khác lại nơm nớp lo sợ. Dòng suối ngay trước nhà chảy xiết, nước cuốn trôi cả đất ở. Giờ có bờ kè kiên cố thế này cũng yên tâm hơn nhiều. Bà con ai cũng mừng vì công trình thật sự thiết thực, giúp chúng tôi giữ đất, giữ nhà”.

Ông Nguyễn Xuân Việt-Chủ tịch UBND xã Vân Canh-cho biết: Từ nguồn vốn hơn 30 tỷ đồng của Dự án 4, xã đã đầu tư 23 công trình giao thông, thủy lợi, kè chống lũ… Các công trình đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả. Hiện nay, xã đang đầu tư một số tuyến đường giao thông dẫn đến các khu sản xuất trên địa bàn, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, cải thiện đời sống người dân.

Tại xã Vĩnh Sơn, nhờ nguồn vốn hơn 17 tỷ đồng từ Dự án 2 về quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư, cuối năm 2022, UBND huyện Vĩnh Thạnh (cũ) triển khai xây dựng khu định canh, định cư tập trung làng K2 (Suối Đá). Dự án gồm hạ tầng giao thông, điện, nước, san nền và cấp đất ở cho 48 hộ dân, mỗi hộ 300 m². Đến nay, dự án đã hoàn thiện, 21 hộ dân đã dựng nhà, cuộc sống ngày một ổn định.

Chị Đinh Thị Hạnh (làng K2) phấn khởi cho hay: “Từ ngày được Nhà nước cấp đất, hỗ trợ làm nhà, cuộc sống gia đình tôi ổn định hơn hẳn. Có chỗ ở kiên cố, điện nước đầy đủ, con cái đi học thuận tiện, bà con ai cũng yên tâm”.

Tại xã An Toàn, từ nguồn vốn hơn 38 tỷ đồng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, địa phương đã đầu tư 29 công trình hạ tầng gồm đường bê tông vào khu sản xuất, đường liên thôn, công trình nước tự chảy, điện, thủy lợi... Nhờ đó, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống vùng đồng bào DTTS.

Thay đổi diện mạo vùng DTTS

Cùng với đầu tư hạ tầng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, các địa phương trong tỉnh còn chú trọng hỗ trợ sinh kế, đất sản xuất, xây dựng nhà ở, nước sạch… cho hộ nghèo, cận nghèo. Qua đó, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

Điển hình là tại xã Krong, giai đoạn 2022-2024, từ nguồn kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng của Tiểu dự án 2 về phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị (thuộc Dự án 3), UBND xã đã hỗ trợ 100 con bò giống cho 100 hộ nghèo, cận nghèo tại các làng Tung Gút, Tăng Lăng, Klếch, Hro, Pngăl… Việc trao bò giống giúp các hộ có sinh kế, tạo động lực để bà con thay đổi tập quán sản xuất, hướng tới chăn nuôi hàng hóa, từng bước thoát nghèo bền vững.

Cán bộ UBND xã Vĩnh Sơn gặp gỡ chị Đinh Thị Hạnh (giữa) ở khu tái định canh, định cư làng K2 (Suối Đá) để nắm bắt tình hình đời sống sau khi chuyển về nơi ở mới. Ảnh: D.Đ

Còn tại xã An Vinh, chỉ trong năm 2025, địa phương đã hỗ trợ hàng trăm con giống các loại; cấp đất ở, đất sản xuất cho hơn 400 hộ; xây dựng, sửa chữa 276 căn nhà; cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho gần 1.800 hộ, nâng tỷ lệ hộ DTTS sử dụng nước sạch lên 100%... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS giảm 4,03% so với cuối năm 2024 (tương đương giảm được 71 hộ nghèo).

Ông Nguyễn Minh Tòng-Phó Chủ tịch UBND xã An Vinh-cho hay: Địa phương luôn xác định hỗ trợ sinh kế gắn với nâng cao năng lực sản xuất là hướng đi căn cơ, giúp người dân tự vươn lên. Khi có nhà ở ổn định, đất sản xuất, con giống phù hợp, bà con sẽ chủ động phát triển kinh tế, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đây cũng là cách để giảm nghèo bền vững, tạo chuyển biến thật sự trong ý thức vươn lên của người dân.

Ông Trần Văn Thanh-Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo-thông tin: Các địa phương đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025. Chương trình đã làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao nhận thức của người dân vùng DTTS về phát triển kinh tế, giữ gìn môi trường, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, nguồn lực đầu tư cũng góp phần giữ vững quốc phòng-an ninh, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

“Thời gian tới, Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh tăng cường huy động các nguồn lực, nhất là phát huy nội lực của người dân, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong đời sống, giúp đồng bào không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh”-ông Thanh nhấn mạnh.