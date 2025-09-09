Danh mục
Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

Tại xã Pờ Tó, 25/25 tổ chức đảng trực thuộc đã triển khai lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và người dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Đảng ủy xã Huỳnh Văn Trường cho biết: Đa số ý kiến cho rằng dự thảo Báo cáo chính trị đã đánh giá sát tình hình, đề ra mục tiêu và giải pháp cơ bản phù hợp với thực tế của tỉnh.

Đầu tư hạ tầng vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh là nhu cầu cấp thiết nhằm tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Vũ Chi

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị bổ sung trong phương hướng, nhiệm vụ cụ thể đối với nội dung: “Bố trí nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) các địa phương khu vực phía Tây dọc QL 25 và tuyến đường Đông Trường Sơn của tỉnh”.

Theo ông Trường, đây là khu vực tập trung đông đồng bào DTTS, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Hạ tầng giao thông nông thôn xuống cấp, hệ thống giao thông kết nối chưa đồng bộ gây khó khăn trong lưu thông hàng hóa và tiếp cận dịch vụ xã hội. Hệ thống thủy lợi vẫn còn hạn chế, chưa đảm bảo nhu cầu tưới tiêu, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu gay gắt.

“Tại xã Pờ Tó, diện tích đất nông nghiệp có nước tưới chủ động chỉ chiếm 3,5%, tương ứng 500/14.200 ha. Điều này dẫn tới sản xuất nông nghiệp kém bền vững, người dân khó thoát nghèo. Nếu không có giải pháp căn cơ, nguy cơ tụt hậu sẽ kéo dài, làm chậm bước tiến chung của tỉnh” - ông Trường đánh giá.

Cùng chung quan điểm về phát triển hạ tầng khu vực phía Tây tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Ayun Pa Trần Quốc Khánh nêu: Dự thảo cần bổ sung giải pháp đầu tư phát triển du lịch tại khu vực phía Tây tỉnh, đặc biệt là ở các vùng có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác triệt để. Hình thành các khu chế biến tập trung trong nông nghiệp, hướng tới tạo ra các sản phẩm sạch. Cùng với đó, đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác hành chính công; đồng thời, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thể dục thể thao.

Ông Khánh cũng đề nghị bổ sung nội dung vào nhiệm vụ: “Mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 668; đồng thời tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu đầu tư, nâng cấp mở rộng, hoàn chỉnh QL 25 từ ngã ba Chư Sê đến Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk)”. Bởi lẽ, mạng lưới giao thông kết nối giữa các đơn vị hành chính mới còn nhiều bất cập, không gian rộng nhưng thiếu hạ tầng kỹ thuật, gây cản trở phát triển kinh tế và nâng cao đời sống dân sinh.

Không chỉ hạ tầng, một số ý kiến tham gia góp ý về chỉ tiêu giảm nghèo trong dự thảo Báo cáo chính trị. Có ý kiến cho rằng, tại trang 43, mục 3.4, nội dung “phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo” là chưa hợp lý.

Lý do là trên địa bàn một số xã phía Tây tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống nhiều khó khăn, nên việc xóa hoàn toàn hộ nghèo là rất khó. Do đó, cần điều chỉnh thành: “phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn bình quân chung cả nước”.

Hệ thống thủy lợi chưa đảm bảo nên nhiều diện tích lúa ở xã Pờ Tó bị thiệt hại do khô hạn. Ảnh: Vũ Chi

Đồng tình với điều này, ông Phạm Văn Phương - Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao - cho rằng: Chỉ tiêu “đến năm 2030 không còn hộ nghèo” không thể thực hiện được. Thực tế từ xã Ia Hiao, đến cuối năm 2024, xã còn 120 hộ nghèo, chiếm 2,54%.

Chỉ tiêu UBND tỉnh giao giai đoạn 2025 - 2030 là giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 0,6%/năm. Tuy nhiên, qua rà soát sơ bộ, số lượng hộ nghèo trên địa bàn xã tăng khá nhiều. Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND, ngày 29-7-2025 của UBND tỉnh về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xã Ia Hiao sẽ tiến hành rà soát thực tế và báo cáo tỉnh đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu cho phù hợp với thực tế của địa phương.

Từ các ý kiến nêu trên có thể thấy, vấn đề hạ tầng giao thông, thủy lợi và giảm nghèo bền vững tại khu vực phía Tây tỉnh đang là mối quan tâm lớn của cán bộ, đảng viên và người dân. Việc quan tâm đầu tư cho khu vực này không chỉ là điều kiện để nâng cao đời sống đồng bào DTTS mà còn tạo động lực thúc đẩy sự phát triển chung của toàn tỉnh trong giai đoạn tới.

null