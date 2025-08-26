Đầu tư hạ tầng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Thời gian qua, từ các nguồn lực, ngành giáo dục cùng các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tập trung xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang-thiết bị cho trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn.

Trường lớp khang trang

Đến Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú THCS&THPT An Lão (xã An Lão), nhiều người ấn tượng không chỉ bởi những dãy nhà tầng kiên cố mà còn bởi cảnh quan xanh sạch, các hạng mục được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS An Lão được học tập trong môi trường khang trang, hiện đại. Ảnh: D.Đ

Theo thầy Thái Văn Xong, Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS&THPT An Lão, giai đoạn 2023 - 2025, trường được đầu tư hơn 10 tỷ đồng từ nguồn vốn Tiểu dự án 1 (Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 - gọi tắt là Chương trình mục tiêu quốc gia). Trường xây dựng, sửa chữa và mua sắm nhiều hạng mục như: Phòng sinh hoạt truyền thống, nhà thi đấu đa năng, khu phòng học 3 tầng, khu hiệu bộ, phòng thực hành, ký túc xá cho 215 học sinh THCS và 40 học sinh THPT; đồng thời trang bị 40 máy tính, 27 ti vi, 20 bảng trượt, giường tầng, tủ… đều đạt chuẩn theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Dọn dẹp lại phòng ở ký túc xá sau kỳ nghỉ hè, em Đinh Thị Như Trang (lớp 9A1, dân tộc H’re) bày tỏ: “Trước đây phòng rất chật, em và 11 bạn cùng ở, giường gỗ cũ nên sinh hoạt bất tiện. Nay được nhà trường phân cho phòng ở mới rộng rãi, có giường tầng, tủ riêng, chúng em thấy thoải mái, an tâm học tập”.

Tương tự, tại Trường PTDT bán trú THCS An Lão (xã An Lão), từ nguồn lực của Tiểu dự án 1, năm học 2024 - 2025, UBND huyện An Lão (cũ) đã đầu tư xây dựng dãy nhà 2 tầng, gồm 4 phòng học bộ môn; đồ dùng dạy học cho khối lớp 9; trang bị ti vi và âm thanh cho phòng họp trực tuyến… Nhờ đó, tình trạng thiếu phòng học được khắc phục, học sinh và giáo viên có điều kiện dạy, học trong môi trường an toàn, khang trang và thân thiện.

Còn tại Trường THCS bán trú Canh Thuận (xã Vân Canh), năm 2024, UBND huyện Vân Canh (cũ) đã đầu tư hơn 7 tỷ đồng từ nguồn lực của Tiểu dự án 1, xây dựng mới cho khu nhà bán trú 2 tầng với 10 phòng ở, nâng cấp nhà ăn, sửa chữa tường rào, giếng nước… Công trình hoàn thành cuối tháng 5.2025, tạo diện mạo mới cho trường, giúp học sinh có chỗ ăn ở sạch sẽ, tiện nghi.

Thầy Trần Ngọc Bích, Phó Hiệu trưởng Trường THCS bán trú Canh Thuận, chia sẻ: “Trước đây, điều kiện bán trú khó khăn, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và học tập của các em. Giờ đây, các em có nơi ở đầy đủ, an toàn. Đây là sự quan tâm thiết thực, tiếp thêm động lực để nhà trường giữ vững sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục, quyết tâm gặt hái thêm nhiều thành công trong những năm học tiếp theo”.

Nâng cao chất lượng giáo dục

Những năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, từ nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia, Sở GD&ĐT và các địa phương trong tỉnh đã lựa chọn đầu tư công trình tập trung, không dàn trải, nhanh chóng hoàn thành các hạng mục để đưa vào sử dụng và phát huy công năng. Kết quả, hệ thống trường, lớp được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng điều kiện dạy và học; chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao; các nội dung giáo dục gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, hoạt động ngoài giờ lên lớp được chú trọng…

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT An Lão tìm hiểu về bản sắc văn hóa dân tộc mình tại Phòng sinh hoạt truyền thống mới được xây dựng. Ảnh: D.Đ

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, từ năm 2022 đến nay, thực hiện Tiểu dự án 1, Phòng GD&ĐT các địa phương đã tập trung đầu tư sửa chữa, xây dựng 28 trường PTDT nội trú, PTDT bán trú. Bên cạnh đó, tỉnh đã đầu tư mua sắm 119 bộ máy vi tính, 145 bảng trượt, 439 giường tầng nội trú, 155 tủ đựng đồ cá nhân phục vụ hoạt động dạy và học cho các trường PTDT nội trú và PTDT bán trú...

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục rà soát, ưu tiên đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất, nhất là hạ tầng phục vụ chuyển đổi số tại các trường PTDT nội trú, bán trú ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khó khăn, biên giới.

Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Vân Canh, cho hay: Địa phương sẽ tiếp tục củng cố hệ thống trường PTDT nội trú, bán trú; đầu tư bổ sung, nâng cấp trường chưa đạt chuẩn quốc gia; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư trang thiết bị giáo dục. Từ đó, nâng cao chất lượng dạy học, rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền.

Với xã An Lão, thực hiện Tiểu dự án 1 không chỉ mang lại cơ sở vật chất khang trang, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực học tập cho học sinh vùng khó. Ông Phan Hoài Vũ, Bí thư Đảng ủy xã An Lão, cho rằng xã sẽ tiếp tục định hướng ưu tiên đầu tư các hạng mục còn thiếu, nhất là cơ sở phục vụ sinh hoạt, bán trú cho học sinh; phát huy sức mạnh cộng đồng, khuyến khích sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục địa phương.