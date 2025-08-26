Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Đầu tư hạ tầng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DUY ĐĂNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Thời gian qua, từ các nguồn lực, ngành giáo dục cùng các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tập trung xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang-thiết bị cho trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn.

Trường lớp khang trang

Đến Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú THCS&THPT An Lão (xã An Lão), nhiều người ấn tượng không chỉ bởi những dãy nhà tầng kiên cố mà còn bởi cảnh quan xanh sạch, các hạng mục được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

bgchot-4.jpg
Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS An Lão được học tập trong môi trường khang trang, hiện đại. Ảnh: D.Đ

Theo thầy Thái Văn Xong, Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS&THPT An Lão, giai đoạn 2023 - 2025, trường được đầu tư hơn 10 tỷ đồng từ nguồn vốn Tiểu dự án 1 (Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 - gọi tắt là Chương trình mục tiêu quốc gia). Trường xây dựng, sửa chữa và mua sắm nhiều hạng mục như: Phòng sinh hoạt truyền thống, nhà thi đấu đa năng, khu phòng học 3 tầng, khu hiệu bộ, phòng thực hành, ký túc xá cho 215 học sinh THCS và 40 học sinh THPT; đồng thời trang bị 40 máy tính, 27 ti vi, 20 bảng trượt, giường tầng, tủ… đều đạt chuẩn theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Dọn dẹp lại phòng ở ký túc xá sau kỳ nghỉ hè, em Đinh Thị Như Trang (lớp 9A1, dân tộc H’re) bày tỏ: “Trước đây phòng rất chật, em và 11 bạn cùng ở, giường gỗ cũ nên sinh hoạt bất tiện. Nay được nhà trường phân cho phòng ở mới rộng rãi, có giường tầng, tủ riêng, chúng em thấy thoải mái, an tâm học tập”.

Tương tự, tại Trường PTDT bán trú THCS An Lão (xã An Lão), từ nguồn lực của Tiểu dự án 1, năm học 2024 - 2025, UBND huyện An Lão (cũ) đã đầu tư xây dựng dãy nhà 2 tầng, gồm 4 phòng học bộ môn; đồ dùng dạy học cho khối lớp 9; trang bị ti vi và âm thanh cho phòng họp trực tuyến… Nhờ đó, tình trạng thiếu phòng học được khắc phục, học sinh và giáo viên có điều kiện dạy, học trong môi trường an toàn, khang trang và thân thiện.

Còn tại Trường THCS bán trú Canh Thuận (xã Vân Canh), năm 2024, UBND huyện Vân Canh (cũ) đã đầu tư hơn 7 tỷ đồng từ nguồn lực của Tiểu dự án 1, xây dựng mới cho khu nhà bán trú 2 tầng với 10 phòng ở, nâng cấp nhà ăn, sửa chữa tường rào, giếng nước… Công trình hoàn thành cuối tháng 5.2025, tạo diện mạo mới cho trường, giúp học sinh có chỗ ăn ở sạch sẽ, tiện nghi.

Thầy Trần Ngọc Bích, Phó Hiệu trưởng Trường THCS bán trú Canh Thuận, chia sẻ: “Trước đây, điều kiện bán trú khó khăn, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và học tập của các em. Giờ đây, các em có nơi ở đầy đủ, an toàn. Đây là sự quan tâm thiết thực, tiếp thêm động lực để nhà trường giữ vững sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục, quyết tâm gặt hái thêm nhiều thành công trong những năm học tiếp theo”.

Nâng cao chất lượng giáo dục

Những năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, từ nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia, Sở GD&ĐT và các địa phương trong tỉnh đã lựa chọn đầu tư công trình tập trung, không dàn trải, nhanh chóng hoàn thành các hạng mục để đưa vào sử dụng và phát huy công năng. Kết quả, hệ thống trường, lớp được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng điều kiện dạy và học; chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao; các nội dung giáo dục gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, hoạt động ngoài giờ lên lớp được chú trọng…

them2.jpg
Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT An Lão tìm hiểu về bản sắc văn hóa dân tộc mình tại Phòng sinh hoạt truyền thống mới được xây dựng. Ảnh: D.Đ

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, từ năm 2022 đến nay, thực hiện Tiểu dự án 1, Phòng GD&ĐT các địa phương đã tập trung đầu tư sửa chữa, xây dựng 28 trường PTDT nội trú, PTDT bán trú. Bên cạnh đó, tỉnh đã đầu tư mua sắm 119 bộ máy vi tính, 145 bảng trượt, 439 giường tầng nội trú, 155 tủ đựng đồ cá nhân phục vụ hoạt động dạy và học cho các trường PTDT nội trú và PTDT bán trú...

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục rà soát, ưu tiên đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất, nhất là hạ tầng phục vụ chuyển đổi số tại các trường PTDT nội trú, bán trú ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khó khăn, biên giới.

Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Vân Canh, cho hay: Địa phương sẽ tiếp tục củng cố hệ thống trường PTDT nội trú, bán trú; đầu tư bổ sung, nâng cấp trường chưa đạt chuẩn quốc gia; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư trang thiết bị giáo dục. Từ đó, nâng cao chất lượng dạy học, rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền.

Với xã An Lão, thực hiện Tiểu dự án 1 không chỉ mang lại cơ sở vật chất khang trang, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực học tập cho học sinh vùng khó. Ông Phan Hoài Vũ, Bí thư Đảng ủy xã An Lão, cho rằng xã sẽ tiếp tục định hướng ưu tiên đầu tư các hạng mục còn thiếu, nhất là cơ sở phục vụ sinh hoạt, bán trú cho học sinh; phát huy sức mạnh cộng đồng, khuyến khích sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Thời sự - Bình luận

Một trong những vấn đề được quan tâm thời gian gần đây là sau khi tiến hành sắp xếp lại địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp thì nhiều cán bộ, chuyên viên phụ trách mảng văn hóa - xã hội tại các phòng ban cấp xã không có chuyên môn về giáo dục.

Hơn 700 đơn vị trường học được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học

Hơn 700 đơn vị trường học được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 6-8, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viettel Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học, nền tảng dạy học trực tuyến, học bạ số và triển khai "Bình dân học vụ số" cho giáo viên, học sinh, học viên các đơn vị giáo dục ở phía Tây tỉnh.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh chính là ngôi nhà thứ hai-nơi chuẩn bị hành trang và chắp cánh ước mơ để các em học sinh DTTS như Rơ Lan Siu Sỷ và Siu Huệ vững bước vào tương lai. Ảnh: T.D

Những nữ sinh Jrai vượt khó nuôi ước mơ trở thành cô giáo nơi đại ngàn

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ước mơ trở thành cô giáo vùng cao, nhiều nữ sinh người Jrai ở Gia Lai đã không ngừng nỗ lực học tập suốt 12 năm đèn sách, vượt lên hoàn cảnh khó khăn. Thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chính là “trái ngọt” cho hành trình đầy nghị lực của các em.

Không để khó khăn cản trở ước mơ

Không để khó khăn cản trở ước mơ

Sống trẻ

(GLO)- Đó là những chia sẻ đầy xúc động của các sĩ tử đặc biệt tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Gia Lai. Có em bị khuyết tật bẩm sinh, có em không may bị tai nạn giao thông ngay trước kỳ thi, dẫu khó khăn nhưng các em vẫn không từ bỏ hành trình chinh phục tri thức.

Xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ cho trẻ em dân tộc thiểu số

Xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ cho trẻ em dân tộc thiểu số

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Dự án “Giáo viên mầm non áp dụng kiến thức và kỹ năng giảng dạy tạo môi trường học giàu ngôn ngữ cho trẻ” tại Gia Lai là dự án hướng đến nâng cao năng lực của giáo viên trong việc xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ tại các trường mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tăng tính tự chủ, sáng tạo của địa phương trong quản lý giáo dục - đào tạo

Tăng tính tự chủ, sáng tạo của địa phương trong quản lý giáo dục - đào tạo

Chuyện trường, chuyện lớp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 142/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghị định số 143/2025/NĐ-CP quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

null