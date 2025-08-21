Ngành Giáo dục đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2025-2026

(GLO)- Ngày 20-8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ký Quyết định số 2358/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm học 2025-2026.

Theo đó, ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2025-2026 là “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển ” với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Ảnh: M.T

Cụ thể, nhiệm vụ thứ nhất là hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; đổi mới quản trị nhà trường. Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Thứ ba, bảo đảm công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học. Thứ tư, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng GD-ĐT. Thứ sáu, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, giáo dục quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất, y tế trường học.

Thứ bảy, hiện đại hóa giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá trong đào tạo nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.Thứ tám, tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

Thứ chín, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực GD-ĐT. Thứ mười, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và công tác truyền thông trong toàn ngành.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực GD-ĐT là một trong những nhiệm vụ được đề ra trong năm học mới. Ảnh: M.T

Quyết định cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm học 2025-2026 phù hợp với thực tiễn địa phương.

Được biết, năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030.

Đây cũng là năm học cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT; Luật Nhà giáo; Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.