Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Khai giảng năm học 2025-2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒ THỊ ĐIỂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 19-8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026, đồng thời tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Theo đó, lễ khai giảng năm nay sẽ diễn ra trang trọng, ý nghĩa, gắn với hoạt động tuyên truyền truyền thống vẻ vang, khẳng định vai trò và vị thế của ngành Giáo dục trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đây cũng là dịp giáo dục tư tưởng chính trị, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời khích lệ tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo và học sinh, hướng tới một năm học chất lượng, hiệu quả.

Cụ thể, lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt tại tất cả cơ sở giáo dục vào sáng 5-9, kết nối trực tuyến với chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Tại địa phương, các hoạt động đón học sinh đầu cấp, khen thưởng và trao học bổng sẽ diễn ra gọn nhẹ, kết thúc trước 8 giờ. Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, toàn ngành tham gia chương trình chung, gồm: nghi thức chào cờ; phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; diễn văn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và phần đánh trống khai giảng năm học mới do Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện.

image-1.jpg
Học sinh Gia Lai sẽ tham gia lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 vào ngày 5.9. Ảnh: M.H

Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường, đơn vị viễn thông và các cơ quan báo chí để đảm bảo đường truyền, an ninh, an toàn trong suốt quá trình tổ chức.

Sở yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí thiết bị kết nối, chuẩn bị phương án dự phòng khi mất điện, thời tiết xấu, đồng thời tăng cường truyền thông trên các kênh thông tin điện tử, mạng xã hội để tạo hiệu ứng lan tỏa.

Hoạt động khai giảng năm học mới gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm của toàn ngành Giáo dục tỉnh trong năm học 2025-2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hội Khuyến học tỉnh thông báo chương trình Học bổng DGV 2025

Hội Khuyến học tỉnh thông báo chương trình Học bổng DGV 2025

Giáo dục

(GLO)- Hội Khuyến học tỉnh vừa thông tin về chương trình Học bổng DGV 2025 dành cho sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các xã Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội và Hội Sơn. Đối tượng xét tuyển là sinh viên đang theo học tại các trường ĐH, CĐ, trung cấp trong và ngoài nước.

2 nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương từ năm 2026

2 nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương từ năm 2026

Tin tức

(GLO)- Bộ GD-ĐT đang triển khai xây dựng, hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo để đảm bảo đồng bộ khi Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Theo đề xuất tại dự thảo, có 2 nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương.

Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế Lê Kiến Thành được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng

Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế Lê Kiến Thành được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng

Tin tức

(GLO)- Theo thông tin từ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, em Lê Kiến Thành-Huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 đăng ký nguyện vọng 1 vào Khoa Công nghệ Thông tin của trường và đã được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng.

Khơi nguồn sáng tạo từ Ngày hội Stem

Khơi nguồn sáng tạo từ Ngày hội Stem

Phóng sự

(GLO)- STEM-bốn chữ cái ngắn gọn, nhưng mở ra một thế giới học tập không giới hạn. Ở đó, kiến thức không chỉ là điều để ghi nhớ, mà có thể thử nghiệm và biến thành điều có ích cho cuộc sống. Hãy cùng học sinh trường Chi Lăng bước ra khỏi không gian lớp học để hòa mình “Ngày hội STEM 2025”.

null