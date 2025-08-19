Khai giảng năm học 2025-2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo

(GLO)- Ngày 19-8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026, đồng thời tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Theo đó, lễ khai giảng năm nay sẽ diễn ra trang trọng, ý nghĩa, gắn với hoạt động tuyên truyền truyền thống vẻ vang, khẳng định vai trò và vị thế của ngành Giáo dục trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đây cũng là dịp giáo dục tư tưởng chính trị, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời khích lệ tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo và học sinh, hướng tới một năm học chất lượng, hiệu quả.

Cụ thể, lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt tại tất cả cơ sở giáo dục vào sáng 5-9, kết nối trực tuyến với chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Tại địa phương, các hoạt động đón học sinh đầu cấp, khen thưởng và trao học bổng sẽ diễn ra gọn nhẹ, kết thúc trước 8 giờ. Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, toàn ngành tham gia chương trình chung, gồm: nghi thức chào cờ; phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; diễn văn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và phần đánh trống khai giảng năm học mới do Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện.

Học sinh Gia Lai sẽ tham gia lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 vào ngày 5.9. Ảnh: M.H

Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường, đơn vị viễn thông và các cơ quan báo chí để đảm bảo đường truyền, an ninh, an toàn trong suốt quá trình tổ chức.

Sở yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí thiết bị kết nối, chuẩn bị phương án dự phòng khi mất điện, thời tiết xấu, đồng thời tăng cường truyền thông trên các kênh thông tin điện tử, mạng xã hội để tạo hiệu ứng lan tỏa.

Hoạt động khai giảng năm học mới gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm của toàn ngành Giáo dục tỉnh trong năm học 2025-2026.