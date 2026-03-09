Bộ GD&ĐT thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Rumani năm 2026

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, năm 2026, Chính phủ Rumani cấp 20 học bổng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và 1 học bổng thực tập chuyên ngành và nghiên cứu dành cho công dân Việt Nam.

Về thời gian đào tạo, đối với chương trình đại học sẽ từ 3-4 năm học; chương trình thạc sĩ 2 năm học; chương trình tiến sĩ từ 3-4 năm (chưa bao gồm 1 năm học dự bị tiếng Rumani); chương trình thực tập chuyên ngành và nghiên cứu là 9 tháng.

Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung, gồm: là công dân Việt Nam, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật; đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài; chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác tại cùng thời điểm với thông báo này.

Đồng thời, cam kết hoàn thành chương trình trình độ đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học theo yêu cầu của Nhà nước; chỉ được đăng ký 1 ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học; chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng.

Đối với trường hợp tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài không do Bộ GD&ĐT cử đi học hoặc tốt nghiệp các chương trình đào tạo phối hợp với nước ngoài tại Việt Nam cần có giấy công nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cấp khi làm thủ tục đi học.

Không xét tuyển ứng viên đã từng được Bộ GD&ĐT cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học hoặc không thực hiện việc báo cáo tốt nghiệp theo quy định; đang làm việc tại cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục nhưng trong hồ sơ dự tuyển không có văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý dự tuyển.

Bên cạnh đó, không xét tuyển với ứng viên đã được cấp học bổng đi học đại học/sau đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc đền bù kinh phí đào tạo; đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học vì lý do cá nhân (thời hạn áp dụng là 1 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học).

Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập và nghiên cứu là tiếng Rumani.

Ứng viên đăng ký dự tuyển đi học thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập bằng tiếng Rumani cần có bằng đại học/sau đại học tại Rumani bằng tiếng Rumani.

Ứng viên đăng ký dự tuyển đi học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ nếu chưa biết tiếng Rumani sẽ được bố trí học 1 năm dự bị tiếng Rumani trước khi vào học chuyên ngành.

Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tuyến hoặc hồ sơ giấy để đăng ký dự tuyển. Đối với nộp trực tuyến, ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ bằng tiếng Việt sang các file định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 1 file riêng dung lượng không quá 1 MB) để đăng ký trực tuyến.

Thời hạn đăng ký online trên Cổng thông tin điện tử của Cục Hợp tác quốc tế tại địa chỉ: http://tuyensinh.vied.vn đến hết ngày 5-4-2026.