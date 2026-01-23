Gia Lai có địa điểm tổ chức thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2026

(GLO)- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vừa cho biết sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (V-ACT) năm 2026 với 2 đợt thi, mở rộng quy mô tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có tỉnh Gia Lai, nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh.

Cụ thể, đợt 1 sẽ mở đăng ký từ ngày 24-1 đến hết 23-2. Kỳ thi được tổ chức vào sáng 5-4 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Kết quả dự kiến công bố vào ngày 17-4.

Trường Đại học Quy Nhơn là 1 trong 2 đơn vị phối hợp tổ chức thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2026 tại Gia Lai. Ảnh: QNU

Đợt 2 bắt đầu đăng ký từ ngày 18 đến hết 25-4. Kỳ thi diễn ra ngày 24-5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6-6.

Riêng tại Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung là 2 đơn vị sẽ phối hợp tổ chức kỳ thi V-ACT năm nay.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi đợt 1 hoặc đợt 2 hoặc cả 2 đợt của kỳ thi V-ACT năm 2026 trên trang https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Về cấu trúc, bài thi V-ACT năm 2026 tiếp tục được triển khai trên cơ sở đề thi đã điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 150 phút, tổ chức thi trên giấy.

Cấu trúc bài thi gồm 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ, Toán học và Tư duy khoa học. Trong đó, phần Sử dụng ngôn ngữ có 60 câu (30 câu tiếng Việt, 30 câu tiếng Anh); Toán học 30 câu và Tư duy khoa học 30 câu, tập trung đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học.

Được biết, sau 8 năm triển khai (từ 2018), kỳ thi V-ACT đã trở thành một phương thức tuyển sinh được nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả để tuyển sinh. Tính đến hiện tại, trên cả nước có 112 cơ sở giáo dục đại học sử dụng điểm thi V-ACT trong tuyển sinh.

Trước đó, năm 2025, kỳ thi V-ACT vẫn giữ vai trò trụ cột trong chiến lược tuyển sinh của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh hơn 152.000 thí sinh và hơn 223.000 lượt đăng ký tại 55 điểm thi ở 25 tỉnh, thành. Kết quả thi được 111 cơ sở giáo dục đại học sử dụng để xét tuyển một phần chỉ tiêu tuyển sinh.