Nhiều trường đại học công bố mức quy đổi IELTS trong tuyển sinh 2026

(GLO)- Hiện tại, hơn 100 trường đại học đã đưa ra phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026. Trong số này, nhiều trường cho phép thí sinh quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, phổ biến là IELTS, sang điểm môn Tiếng Anh.

Trong số này, Học viện Nông nghiệp Việt Nam chấp nhận IELTS từ 4.0. Đây là mức thấp nhất, cũng là mức giúp thí sinh được miễn thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, thí sinh được quy đổi thành 6 điểm môn Tiếng Anh với chứng chỉ IELTS 4.0; còn với IELTS 6.0, thí sinh được quy đổi thành 10 điểm.

Bảng quy đổi điểm IELTS khi xét tuyển vào một số trường đại học năm 2026. Ảnh: LĐO

Đại học Nguyễn Tất Thành (TP. Hồ Chí Minh) cũng quy đổi IELTS từ 4.5 thành 8 điểm môn Tiếng Anh. Tuy nhiên, để được tính điểm 10, thí sinh phải đạt IELTS 8.0 trở lên, tương tự mức của Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Các trường còn lại hầu hết yêu cầu chứng chỉ IELTS từ 5.0, tính thành 6-8 điểm môn Tiếng Anh. Chẳng hạn, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh quy đổi IELTS 5.0 thành 7 điểm môn Tiếng Anh, từ IELTS 6.5 trở lên sẽ được tính thành điểm 10.

Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) quy đổi IELTS 5.0 thành 8 điểm môn Tiếng Anh và thành điểm tuyệt đối từ IELTS 7.0 trở lên; Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa) quy đổi IELTS 5.0 thành 6 điểm môn Tiếng Anh và tính điểm tuyệt đối từ IELTS 7.0 trở lên.

Tương tự Trường Đại học Nha Trang, nhiều trường cũng cho phép thí sinh quy đổi điểm 10 từ IELTS 7.0 trở lên như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền…

Còn Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh quy đổi thành điểm 8 môn Tiếng Anh đối với IELTS 6.0 và chỉ đạt điểm 10 ở trình độ IELTS 8.0-9.0.

Các cơ sở đào tạo khác cho biết cũng quy đổi điểm IELTS nhưng chưa công bố mức cụ thể, gồm nhóm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong khi đó, một số trường như: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Y tế công cộng, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Học viện Kỹ thuật mật mã... không quy đổi mà sẽ cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ IELTS.

Theo quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành giữa tháng 2 vừa qua, bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ phải có tối thiểu 5 mức điểm chênh lệch. Thí sinh đã quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ thì không được cộng điểm khuyến khích để tránh một thành tích được tính 2 lần.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, các trường sẽ có sự điều chỉnh mức quy đổi điểm IELTS trong thời gian tới để đảm bảo với quy chế tuyển sinh.

Được biết, năm 2025 có hơn 70 đại học quy đổi IELTS thành điểm môn Tiếng Anh để xét kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ, với mức từ 4.0 trở lên.