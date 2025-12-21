Gia Lai tuyển dụng 3.859 chỉ tiêu viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2025

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Gia Lai năm 2025.

Theo đó, tổng số nhu cầu tuyển dụng viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Gia Lai năm 2025 là 3.859 chỉ tiêu, gồm 3.440 chỉ tiêu giáo viên và 419 chỉ tiêu nhân viên. Trong đó, có 3.655 chỉ tiêu tuyển dụng chung và 204 chỉ tiêu tuyển dụng dành riêng cho người dân tộc thiểu số (Jrai, Bahnar, Chăm, Hrê).

Việc tuyển dụng viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Gia Lai năm 2025 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo cho tổ chức và hoạt động giáo dục. Ảnh: Trần Dung

Đối tượng dự tuyển là những người có nguyện vọng vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Gia Lai và phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định.

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua 2 vòng, gồm: kiểm tra điều kiện dự tuyển; thi môn nghiệp vụ chuyên ngành với hình thức thi viết. Nội dung thi sẽ kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đến người dự tuyển qua các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo (số 08 đường Trần Phú, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) và trên Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo (http://gialai.edu.vn).

Việc tuyển dụng viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Gia Lai năm 2025 nhằm tuyển dụng những người đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; đảm bảo số lượng, cơ cấu vị trí việc làm và chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức; nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo cho tổ chức và hoạt động giáo dục.

Xem thêm kế hoạch 3451/KH-SGDĐT ban hành ngày 19-12-2025 tại đây.