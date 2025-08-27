Gia Lai sắp xếp đội ngũ giáo viên trước năm học mới

(GLO)-Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai còn thiếu hơn 3.500 giáo viên, nhân viên so với định mức. Sở Giáo dục và Ðào tạo cho biết sẽ tập trung rà soát, điều chuyển và tham mưu tuyển dụng số chỉ tiêu còn lại, đồng thời linh hoạt bổ sung giáo viên hợp đồng kịp thời, nhất là vùng khó khăn.

Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Văn Nam.

﻿Ảnh: NVCC

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phạm Văn Nam về nội dung này.

▪ Ông có thể khái quát tình hình đội ngũ giáo viên của tỉnh trước năm học mới?

- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai có 1.396 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, trong đó 1.269 cơ sở công lập, 102 cơ sở tư thục và 25 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên. Nhiều nhất là bậc mầm non với 474 trường, tiếp đến tiểu học 407 trường, THCS 305 trường và THPT 109 trường.

Toàn ngành hiện có 39.188 viên chức (2.893 cán bộ quản lý, 33.140 giáo viên và 3.155 nhân viên). Tổng số người làm việc được giao tại năm học 2024-2025 là 44.014 người, trong đó giai đoạn 2022-2024, tỉnh được Ban Tổ chức Trung ương bổ sung 4.339 chỉ tiêu biên chế.

Nhìn chung, số lượng nhà giáo cơ bản đáp ứng ở mức tối thiểu nhu cầu công tác giảng dạy, đảm bảo về chất lượng, có cơ cấu giữa các môn học hợp lý; có trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng các tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp, hạng viên chức, có kinh nghiệm công tác, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục; đáp ứng được yêu cầu trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của tỉnh nhà.

▪ Như vậy năm học 2025-2026 toàn tỉnh còn thiếu bao nhiêu giáo viên, thưa ông?

- Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Sở GD-ĐT đã rà soát tình hình trường lớp, nhu cầu đội ngũ từ mầm non đến phổ thông để xây dựng giải pháp cho năm học 2025-2026.

Qua thống kê, trước năm học mới toàn ngành còn thiếu 3.532 người so với định mức. Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền để tuyển dụng hết chỉ tiêu biên chế chưa sử dụng, ưu tiên cho các môn học mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, phổ cập mầm non 3-5 tuổi, dạy 2 buổi/ngày và bổ sung cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

▪ Được biết, từ đầu năm đến nay, Sở đã triển khai một số đợt tuyển dụng…

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh, Sở GD-ĐT đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhằm sử dụng hết biên chế được giao, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Trong năm 2025, Sở đã tổ chức 2 đợt tuyển dụng viên chức. Đợt 1 tuyển được 127/159 chỉ tiêu (gồm 9 chỉ tiêu diện thu hút và 118 chỉ tiêu thi tuyển); đợt 2 tuyển được 174/248 chỉ tiêu.

Hiện, Sở đang tiếp tục triển khai các bước theo quy định để hoàn thành việc tuyển dụng các chỉ tiêu còn lại.

Sở GD-ĐT sẽ rà soát, điều chỉnh, ưu tiên bố trí đủ giáo viên cho các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Ảnh: Hồ Điểm

▪ Vậy còn kết quả tuyển dụng hệ chuyên như thế nào?

- Sở GD-ĐT đã triển khai rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng giáo viên, nhân viên cho năm học 2024-2025, trong đó có các trường THPT chuyên. Kết quả, đã tuyển dụng được 19 viên chức, gồm 9 viên chức theo diện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và 10 viên chức khác.

Đội ngũ giáo viên trường chuyên của tỉnh hiện nay có cơ cấu môn học tương đối hợp lý, trình độ chuyên môn cao và năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu giảng dạy các môn chuyên. Nhiều thầy cô còn tham gia bồi dưỡng, huấn luyện đội tuyển học sinh giỏi, góp phần giúp tỉnh đạt thành tích tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

▪ Hiện một số trường chủ động tuyển giáo viên hợp đồng để giải quyết thiếu hụt, Sở GD-ĐT đã hướng dẫn và quản lý ra sao?

- Trước thềm năm học mới, để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trong khi chờ tuyển dụng hoặc thay thế giáo viên nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác, nghỉ thai sản, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các cơ sở chủ động hợp đồng lao động trong phạm vi chỉ tiêu được giao theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài vẫn phải tổ chức tuyển dụng ngay đội ngũ giáo viên còn thiếu cho các cơ sở giáo dục, nhằm tạo cho thầy cô giáo tâm lý ổn định, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với ngành giáo dục.

▪ Sở sẽ phân bổ, điều chuyển giáo viên thế nào để bảo đảm đủ số lượng ở vùng khó khăn?

- UBND tỉnh đã giao Sở GD-ĐT chủ trì tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên trên toàn tỉnh. Chủ trương này nhằm giảm đầu mối trung gian, đồng bộ cơ cấu và chất lượng đội ngũ, tiết kiệm chi phí, khắc phục tình trạng thừa-thiếu cục bộ, đảm bảo cơ cấu môn học và cấp học hợp lý.

Trước mắt, Sở sẽ rà soát, điều chỉnh, ưu tiên bố trí đủ giáo viên cho các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đồng thời có giải pháp hợp đồng tạm thời để bảo đảm nguyên tắc “có học sinh thì phải có thầy đứng lớp”.

Về lâu dài, Sở sẽ tham mưu HĐND tỉnh phê duyệt tổng biên chế hằng năm, từ đó tổ chức tuyển dụng, điều động và phân bổ giáo viên theo nhu cầu từng cấp học, môn học. Đồng thời, ngành xây dựng cơ chế thu hút, giữ chân giáo viên, nhất là ở vùng khó, đảm bảo ổn định đội ngũ và chất lượng giáo dục.

Các giải pháp cụ thể bao gồm: Rà soát, điều chỉnh quy mô lớp học, thu gọn điểm trường phù hợp thực tế; khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập; điều động giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; đề xuất cơ chế đặc thù thu hút và giữ chân giáo viên tại địa phương; kiến nghị Trung ương bổ sung biên chế và không cắt giảm chỉ tiêu đã giao.

▪ Xin cảm ơn ông!