Chủ động điều chỉnh lịch học, bảo đảm an toàn cho học sinh

(GLO)- Sau bão số 13, Gia Lai lại tiếp tục hứng chịu đợt lũ lịch sử. Trước thiên tai liên tiếp, các trường trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương ứng phó, vừa triển khai kế hoạch dạy học theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Ðào tạo, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh.

Sáng 24-11, nhiều trường tiếp tục điều chỉnh lịch học do nước dâng trở lại, đồng thời chủ động khắc phục để sớm ổn định nền nếp dạy và học.

Chủ động điều chỉnh lịch học

Ảnh hưởng của mưa lớn trong đêm 23 và rạng sáng 24-11 khiến mực nước ở nhiều khu vực tại Gia Lai dâng trở lại, đặc biệt tại các vùng trũng. Trước diễn biến khó lường, nhiều trường chủ động cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn.

Tại Trường THCS Trần Quang Diệu (phường Quy Nhơn Bắc), học sinh khối 8 và 9 vẫn đi học trong buổi sáng 24-11, nhưng đến tiết cuối, khi nước tại một số tuyến đường bắt đầu lên nhanh, Ban Giám hiệu lập tức cho học sinh ra về sớm. Cô Võ Thị Hoàng Yến, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Chúng tôi vừa dạy vừa theo dõi liên tục tình hình. Khi thấy nước dâng, trường cho các em về ngay để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tại Trường Mầm non Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông), điểm chính vẫn đón trẻ, nhưng khi nước dâng cao, trường chủ động cho các cháu về sớm; riêng điểm trường phụ ở khu vực có nguy cơ ngập được cho nghỉ từ đầu buổi. Cô Trần Thị Thảo, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: Chúng tôi liên tục thông tin cho phụ huynh theo dõi thời tiết. Gia đình nào thấy khu vực nhà nguy hiểm thì chủ động cho trẻ nghỉ và báo lại cho trường. Mục tiêu là an toàn cho các con.

Ngày 24-11, Trường THPT số 3 Tuy Phước (xã Tuy Phước Đông) còn ngập nước, nên nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ học. Ảnh: Hồ Điểm

Trong khi đó, Trường THPT số 3 Tuy Phước (xã Tuy Phước Đông) vẫn còn ngập sâu nhiều vị trí trong khuôn viên nên trường tiếp tục cho học sinh nghỉ ngày 24-11. Thầy Nguyễn Văn Tho, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay: Nước vẫn đọng sâu và chưa đảm bảo an toàn nên trường tạm thời chưa mở cửa. Chúng tôi theo dõi liên tục mực nước và đã thông báo đến phụ huynh tuyệt đối không cho học sinh di chuyển vào khu vực trường. Khi các điều kiện đảm bảo, nhà trường sẽ cho học sinh đi học lại.

Cùng với việc điều chỉnh thời khóa biểu, các giáo viên chủ nhiệm được yêu cầu liên hệ trực tiếp với phụ huynh để nắm sĩ số từng lớp, cập nhật thông tin về những em vắng mặt, đặc biệt là các em ở khu vực nước lên nhanh. Các trường quán triệt nguyên tắc: Dù học bù có thể vất vả nhưng không được đánh đổi sự an toàn của học sinh.

Ở những khu vực nước rút chậm hoặc còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, chính quyền các xã, phường đã trực tiếp chỉ đạo và cử lực lượng hỗ trợ nhà trường, trong đó có CA, dân quân và cán bộ địa phương. Các lực lượng này đứng chốt tại các đoạn nước chảy xiết, rà soát đường đến trường và hỗ trợ đưa đón học sinh khi cần thiết.

Ổn định nền nếp, giữ vững tiến độ năm học

Khi nước rút, các trường thuộc vùng ngập đã triển khai khắc phục hậu quả theo tinh thần khẩn trương: Dọn vệ sinh, kiểm tra cơ sở vật chất, rà soát mức độ an toàn và sắp xếp lại phòng học để đảm bảo việc dạy học sớm trở lại ổn định.

Tại Trường THPT Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc), sau khi nước rút, nhà trường được lực lượng Cảnh sát cơ động hỗ trợ dọn bùn, bơm thoát nước và đảm bảo an toàn khuôn viên. Nhờ sự hỗ trợ này, công tác khắc phục diễn ra nhanh hơn, giúp trường sớm ổn định để đón học sinh trở lại.

Trường THPT số 1 Tuy Phước (xã Tuy Phước) chủ động khắc phục hậu quả sau lũ, đón học sinh trở lại trường. Ảnh: Hồ Điểm

Tương tự, tại Trường THPT số 1 Tuy Phước (xã Tuy Phước), giáo viên, học sinh chia thành từng nhóm dọn bùn. Khi các điều kiện an toàn cơ bản được đảm bảo, trường tổ chức ngay việc học lại từ ngày 24-11.

Ngay cả những trường không bị ngập lụt nhưng chịu ảnh hưởng do mưa bão kéo dài như Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Quy Nhơn) cũng khẩn trương ổn định nền nếp từ ngày 21-11. Nhà trường rà soát tiến độ dạy học, xây dựng kế hoạch học bù phù hợp theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, đảm bảo hoàn thành đúng mục tiêu năm học 2025-2026.

Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Quy Nhơn) lên kế hoạch tổ chức học bù để đảm bảo hoàn thành đúng mục tiêu năm học. Ảnh: Hồ Điểm

Cô Phạm Thị Hồng Phúc, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh, cho biết: Nhà trường đã rà soát tiến độ và dự kiến tổ chức học bù trong thời gian tới theo hình thức học trái buổi kết hợp học trực tuyến. Qua khảo sát, hầu hết giáo viên và học sinh đều có thiết bị đáp ứng yêu cầu nên phương án này hoàn toàn khả thi. “Chúng tôi cố gắng đảm bảo việc học bù diễn ra nhẹ nhàng, hiệu quả, không tạo áp lực nhưng vẫn hoàn thành chương trình năm học đúng kế hoạch”, cô Phúc nói.

Ông Đặng Văn Phụng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, nhấn mạnh: Sở yêu cầu tất cả các trường chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, linh hoạt điều chỉnh lịch dạy học; có thể cho học sinh nghỉ hoặc về sớm khi cần thiết, nhưng tuyệt đối không để các em gặp nguy hiểm trong quá trình đến trường. Quan điểm của ngành là không vì tiến độ mà đánh đổi sự an toàn của học sinh.

Đồng thời, khi thời tiết ổn định, các trường phải xây dựng kế hoạch học bù phù hợp, đảm bảo đầy đủ nội dung và số tiết theo chương trình. Việc học bù cần được tổ chức khoa học, hợp lý, giúp học sinh bắt nhịp lại mà không tạo áp lực.

Sở cũng yêu cầu các trường tiếp tục rà soát thiệt hại; phối hợp với địa phương đẩy nhanh công tác khắc phục, đảm bảo môi trường học tập an toàn, ổn định.