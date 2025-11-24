Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Nhiều khu vực ở phường Quy Nhơn Bắc tái ngập do mưa lớn

AN NHIÊN
(GLO)- Mưa lớn kéo dài từ đêm 23 đến sáng 24-11 khiến nhiều khu vực ở phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tái ngập.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng Thủ Dân sự tỉnh Gia Lai, từ 19 giờ ngày 23-11 đến 8 giờ ngày 24-11, lượng mưa trung bình ghi nhận tại Gia Lai đạt 27 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn, như hồ Quang Hiển (xã Vân Canh) 134 mm, hồ Long Mỹ (phường Quy Nhơn Nam) ở mức 105 mm...

Mưa lớn trên thượng nguồn khiến nước sông Hà Thanh dâng trở lại. Ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc, cho biết: "Khu vực 1, 2, 3 và 4 tái ngập, với mức độ ngập hơn 1m. Chính quyền đang hỗ trợ người dân nơi ngập sâu di dời và chống lũ".

d195f18a2b04a75afe15.jpg
Một số khu vực ở phường Quy Nhơn Bắc tái ngập. Ảnh: An Nhiên

Trước tình trạng mưa lớn tái diễn và lũ trên thượng nguồn tiếp tục đổ về, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân ở vùng trũng thấp, ven sông Kôn và sông Hà Thanh cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động di tản người và di dời tài sản đến nơi an toàn. Lực lượng công an, quân đội và dân quân túc trực tại các điểm xung yếu để kịp thời hỗ trợ.

d53c22471dc99197c8d8.jpg
Sáng 24-11, nhiều đoạn đường Điện Biên Phủ bị nước ngập. Ảnh: An Nhiên

7 giờ ngày 24-11, mực nước tại hầu hết các sông ở phía Đông tỉnh vẫn dưới báo động 1. Trong 12 giờ qua, trên hạ lưu sông Kôn, mực nước lũ đang lên ở mức dưới báo động 2. Mực nước lũ lúc 7 giờ ngày 24-11 tại trạm Thạnh Hòa là 6,62 m, dưới báo động 2 là 0,38 m. Dự báo, trong 12 giờ tới, mực nước lũ hạ lưu sông Kôn tiếp tục lên có khả năng đạt đỉnh trên báo động 2. Trong 12-24 giờ tới, lũ vùng hạ lưu sông Kôn xuống chậm và ở mức dưới báo động 2.

