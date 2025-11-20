Bộ CHQS tỉnh huy động tối đa lực lượng hỗ trợ người dân ở 23 điểm ngập lụt

(GLO)- Đến chiều 20-11, Bộ CHQS tỉnh đã huy động gần 2.230 cán bộ, chiến sĩ cùng 28 ca nô, xuồng; 3 xe thiết giáp, 45 ô tô các loại để hỗ trợ nhân dân tại 23 điểm còn ngập lụt ở 9 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1- Hoài Nhơn Nam tiếp tế lương thực cho người dân vùng cô lập. Ảnh: Công Việt

Hiện nay, các lực lượng này đang tham gia di dời, hỗ trợ tiếp tế nhu yếu phẩm đến người dân tại các địa điểm xung yếu trên địa bàn tỉnh.

Đến đầu giờ chiều ngày 20-11, các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh đã di dời 5.463 hộ/9.704 nhân khẩu; cứu hộ khẩn cấp được 1.148 trường hợp.

Lực lượng của Bộ CHQS tỉnh đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm bị ngập lụt sâu. Ảnh: Công Việt

Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh đang tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 giúp nhân dân ở các khu vực trọng điểm bị ngập lụt như: phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước Đông, xã Tuy Phước, xã Kbang, xã Ia Pa, xã Uar.

Đồng thời, triển khai các tổ cơ động tiếp tế lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu (2 tấn lương khô, 1.000 gói mì tôm, 1.000 chai nước suối) cho các hộ dân vùng ngập lụt sâu.

Bộ phận Hậu cần của Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị hàng nghìn suất thực phẩm thiết yếu để chuyển tới người dân vùng lũ. Ảnh: H.P

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh cũng duy trì nghiêm chế độ trực 100% ở các cấp, trực tổng đài 112 để tiếp nhận, xử lý thông tin từ người dân; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.