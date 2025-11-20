Gia Lai: Đưa người bị tai nạn trong vùng cô lập đi cấp cứu

(GLO)- Rạng sáng 20-11, tin từ Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), đơn vị vừa huy động lực lượng và phương tiện để đưa 1 nạn nhân gặp tai nạn trong sinh hoạt đến cơ sở y tế cấp cứu.

Trước đó, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 19-11, Công an xã Ia Pa nhận được tin cầu cứu của người dân về việc anh Rcom Dung (SN 2004, trú tại buôn Trok, xã Ia Pa) gặp tai nạn.

Nạn nhân đã được hỗ trợ đưa đến Trung tâm Y tế Ia Pa cấp cứu kịp thời. Ảnh: Hòa Bình

Anh Dung bị ngã khi đang làm việc tại một trại heo nằm trong khu vực cầu C10 trên tỉnh lộ 662, nơi nước ngập sâu không thể đi lại. Nạn nhân ngã từ tầng 2 xuống gây chấn thương phần đầu, chảy máu và có biểu hiện co giật.

Thời điểm trên, Công an xã Ia Pa đã huy động phương tiện cùng người dân trong khu vực ứng cứu, đưa anh Dung đến Trung tâm Y tế Ia Pa cấp cứu ngay trong đêm.

Được biết, khu vực cầu C10 nối thôn Blôm và thôn 2 (xã Ia Pa) đang có biểu hiện nứt, sạt lở do lũ lớn từ thượng nguồn đổ về. Từ khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19-11, UBND xã Ia Pa đã chỉ đạo giăng dây, phong tỏa cấm các phương tiện qua lại.