Gia Lai: Đưa người bị tai nạn trong vùng cô lập đi cấp cứu

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Rạng sáng 20-11, tin từ Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), đơn vị vừa huy động lực lượng và phương tiện để đưa 1 nạn nhân gặp tai nạn trong sinh hoạt đến cơ sở y tế cấp cứu.

Trước đó, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 19-11, Công an xã Ia Pa nhận được tin cầu cứu của người dân về việc anh Rcom Dung (SN 2004, trú tại buôn Trok, xã Ia Pa) gặp tai nạn.

nan-nhan-da-duoc-ho-tro-dua-den-trung-tam-y-te-ia-pa-cap-cuu-kip-thoi-anh-hoa-binh.jpg
Nạn nhân đã được hỗ trợ đưa đến Trung tâm Y tế Ia Pa cấp cứu kịp thời. Ảnh: Hòa Bình

Anh Dung bị ngã khi đang làm việc tại một trại heo nằm trong khu vực cầu C10 trên tỉnh lộ 662, nơi nước ngập sâu không thể đi lại. Nạn nhân ngã từ tầng 2 xuống gây chấn thương phần đầu, chảy máu và có biểu hiện co giật.

Thời điểm trên, Công an xã Ia Pa đã huy động phương tiện cùng người dân trong khu vực ứng cứu, đưa anh Dung đến Trung tâm Y tế Ia Pa cấp cứu ngay trong đêm.

Được biết, khu vực cầu C10 nối thôn Blôm và thôn 2 (xã Ia Pa) đang có biểu hiện nứt, sạt lở do lũ lớn từ thượng nguồn đổ về. Từ khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19-11, UBND xã Ia Pa đã chỉ đạo giăng dây, phong tỏa cấm các phương tiện qua lại.

Lãnh đạo phường Pleiku thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 tham gia dọn dẹp bờ kè suối Hội Phú.

Lãnh đạo phường Pleiku thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 dọn dẹp bờ kè suối Hội Phú

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 15-11, đoàn công tác của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku đã đến thăm, tặng quà động viên tinh thần 80 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) đang tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường dọc bờ kè suối Hội Phú.

Fanpage “Cát Tài quê hương” cùng Công ty TNHH Hữu Cơ Thuận Thiên hỗ trợ 69,1 triệu đồng cho 21 hộ dân xã Đề Gi có hoàn cảnh khó khăn, bị tốc mái hoàn toàn do cơn bão số 13, hiện chưa thể khắc phục.

Chung tay dựng lại những mái nhà ở quê hương

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Ít giờ sau khi cơn bão số 13 quét qua, hình ảnh mái tôn bị cuốn phăng, tường gạch đổ nát tại xã Cát Tài cũ (nay là xã Đề Gi) liên tục được chia sẻ. Hiểu nỗi khổ của người dân, Fanpage “Cát Tài quê hương” đã trao tiền hỗ trợ 21 hộ dân bị tốc mái hoàn toàn, chưa thể khắc phục.

Người dân gửi thư cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Người dân gửi thư cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 8-11, ông Mai Tiến Dũng (46 tuổi, trú tại phường Bình Định) đã gửi thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh đã kịp thời cứu cha mẹ của ông (đều đã trên 70 tuổi) ra khỏi căn nhà bị sập do cơn bão số 13.

Gia Lai: Khắp nơi ngổn ngang sau bão

Gia Lai: Khắp nơi ngổn ngang sau bão

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Hàng ngàn cây xanh đổ ngã, mái tôn móp méo, nhiều công trình bị hư hỏng nặng nề... là những thiệt hại bước đầu được các phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ghi nhận sau khi cơn bão số 13 đổ bộ vào đêm qua (6-11). 

