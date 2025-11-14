Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

Từ khi bập bẹ biết nói, cô bé Ksor H’Yưa đã liên tục hỏi mẹ tại sao mình chỉ có một cánh tay trong khi các bạn đều có đầy đủ như nhau. Khi nô đùa cùng chúng bạn, không ít lần cô bé của buôn Tong Sê bật khóc nức nở vì sự tự ti.

Ksor H'Yưa (bìa phải) đã được tuyển chọn vào đội điền kinh người khuyết tật của tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

“Tôi cứ hỏi mẹ suốt sao con lại không có cánh tay trong khi anh chị em trong nhà ai cũng bình thường. Lúc ấy mẹ chỉ biết ôm tôi vào lòng mà khóc rồi vỗ về. Sau này khi lớn lên, tôi hiểu rằng đó là khuyết tật bẩm sinh mà mình phải đương đầu, nên tôi tập luyện dần để quen với nó”-chị H’Yưa bộc bạch.

Dù chỉ có một tay, song bù lại trời phú cho cô sự nhanh nhẹn, tháo vát. H’Yưa vẫn có thể làm mọi công việc đồng áng như bao cô gái khác trong buôn. Với tác phong thoăn thoắt, H’Yưa được mọi người ví như “sóc nhỏ” của buôn Tong Sê.

Cô gái 1 tay buôn Tong Sê là một trong những VĐV điền kinh người khuyết tật xuất sắc nhất của tỉnh. Ảnh: NVCC

Từ cắt lúa, làm cỏ, khuân vác… cô đều cố gắng làm lụng để phụ giúp cha mẹ. Ngay cả khi đi làm thuê, chủ vẫn trả cho cô đầy đủ tiền công như bao người khác, bởi năng suất lao động của H’Yưa không hề kém cạnh.

Biến cố lại đến với “sóc nhỏ” khi cô lấy chồng và sinh con vào năm 2023. Những tưởng chồng sẽ gánh vác, đỡ đần phần nào cho người vợ khuyết tật tần tảo; nhưng khi bé trai mới chỉ gần 3 tháng, người chồng bội bạc bỏ đi, khiến H’Yưa rơi vào cảnh một mình gồng gánh nuôi con.

Bên cạnh những “mảng tối” ấy, H’Yưa vẫn tìm thấy “ánh sáng” đến từ điền kinh. Năm 2018, khi còn là học trò trên ghế nhà trường, một người họ hàng của H’Yưa đã giới thiệu cô với ông Nay Gôn-huấn luyện viên đội điền kinh người khuyết tật của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh.

Ksor H'Yưa (thứ 2 từ phải qua) đã giành được 3 huy chương ở Giải Vô địch quốc gia môn điền kinh người khuyết tật năm 2025. Ảnh: Thiên Bình

Thấy sự nhanh nhẹn của cô và qua một số bài kiểm tra, ông Gôn đã “chấm” ngay H’Yưa vào đội để tham gia Giải Vô địch quốc gia môn điền kinh người khuyết tật. Trong lần đầu tham gia sân chơi lớn, H’Yưa đã xuất sắc giành huy chương đồng ở nội dung chạy bộ cự ly 400 m.

Năm tiếp theo, cô tiếp tục được tin tưởng và mang về 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng cũng ở nội dung chạy bộ.

Do một số lý do cá nhân, phải đến năm 2025 vừa qua khi giải đấu được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng, H’Yưa mới có thể trở lại đường chạy và đã tỏa sáng.

Tại giải đấu này, đoàn Gia Lai giành được 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Trong đó, riêng H’Yưa đã mang về 2 huy chương bạc ở cự ly 100 m và 400 m, 1 huy chương đồng ở cự ly 200 m.

Để giành được những thành tích nổi bật này, cô gái khuyết tật đã phải nỗ lực rất nhiều. Mỗi khi đi làm về, H’Yưa lại tranh thủ tập chạy ở con đường bê tông trên cánh đồng. Bất kể sáng sớm hay chiều tối, cô vẫn miệt mài tập luyện để đạt được thành tích cao, có cơ hội tiếp tục được tranh tài ở các giải đấu tiếp theo.

Ksor H'Yưa (phải) rất nỗ lực trong tập luyện để đạt được thành tích cao. Ảnh: Văn Ngọc

Chị H’Yưa thổ lộ: “Chạy bộ mang lại cho tôi rất nhiều thứ. Tôi được đi nhiều nơi, gặp gỡ giao lưu nhiều người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh thiệt thòi như mình nên cảm thấy được san sẻ, bớt mặc cảm hơn.

Đặc biệt, tôi còn nhận được tiền chế độ, tiền thưởng. Nhờ đó tôi mua được cho con vài bộ quần áo mới, dành dụm ít tiền nuôi con. Do đó, tôi vẫn sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để sang năm vẫn còn được tạo điều kiện tham gia”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nay Gôn cho hay: “Ksor H’Yưa có hoàn cảnh rất khó khăn, nhà nghèo song rất nỗ lực vươn lên. Ngay từ khi mới kiểm tra, tôi đã thấy tố chất của em không chỉ về thể chất và hơn cả là tinh thần. Em rất nghiêm túc, có ý thức tự giác trong tập luyện và thực sự trở thành tài năng sáng giá của đội điền kinh người khuyết tật của Gia Lai”.