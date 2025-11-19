Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ia Pa: Kịp thời hỗ trợ cháu bé bị bỏng đi cấp cứu trong đêm lũ

NHẬT LINH

(GLO)- Lúc 19 giờ 35 phút ngày 19-11, Công an xã Ia Pa, Tổ ANTT cơ sở và dân quân đã kịp thời hỗ trợ đưa một cháu bé bị bỏng đi cấp cứu trong điều kiện nhiều vị trí trên địa bàn đang ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi di chuyển.

Nạn nhân là cháu L.L.S. (10 tuổi), con của vợ chồng anh L.V.T (ở thôn 1, xã Ia Pa). Khi con nhỏ bị bỏng, gia đình hoảng loạn gọi hỗ trợ khẩn cấp bởi tuyến đường dẫn đến Trung tâm Y tế Ia Pa đang ngập nước. Đặc biệt, tại khu vực cầu C10 trên tỉnh lộ 662 nước lũ dâng cao, chảy xiết, các phương tiện không thể qua lại.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận nhà cháu bé, hỗ trợ sơ tán, dẫn đường qua khu vực ngập, đồng thời sơ cứu ban đầu trước khi đưa đến Trung tâm Y tế Ia Pa.

dua-chau-be-di-cap-cuu.jpg
Đưa cháu bé bị bỏng đi cấp cứu. Ảnh: ĐVCC

Tại cơ sở y tế, các y bác sĩ đã tiếp nhận, xử lý vết bỏng và tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe cháu bé.

Lãnh đạo Công an xã cho biết lực lượng địa phương vẫn đang túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu, trong đó có cầu C10, để kịp thời hỗ trợ người dân trong điều kiện mưa lớn kéo dài và nhiều vị trí trên địa bàn còn bị ngập cục bộ.

Lực lượng chức năng xã Ia Pa kịp thời hỗ trợ cháu bé bị bỏng đi cấp cứu. Clip: ĐVCC
