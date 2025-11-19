Gia Lai: Ứng cứu 44 người dân bị cô lập đến nơi an toàn

(GLO)- Chiều 19-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng ứng cứu 44 người dân bị cô lập do lũ lớn đến nơi an toàn.

Theo đó, do ảnh hưởng của mưa to tại chỗ và nước từ trên thượng nguồn đổ về, trên địa bàn các xã, phường ở lưu vực hạ lưu sông Ba đã xuất hiện lũ lớn trong ngày 19-11.

Bộ đội dùng ca nô cứu dân bị cô lập do nước lũ ở phường Ayun Pa. Ảnh: Văn Ngọc

Trước tình hình diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện với 4 mũi khác nhau đến các địa bàn trọng điểm có nguy cơ xảy ra ngập lụt cao. Đơn vị đã huy động 2 ca nô, 3 ô tô và hơn 30 cán bộ, chiến sĩ.

Qua đó, tính đến 17 giờ ngày 19-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức ứng cứu, đưa 44 người dân ra khỏi khu vực bị cô lập do nước lũ. Trong đó, tại thôn Quý Đức (xã Ia Pa) có 22 người; tại xóm Lò Gạch ở tổ dân phố 20 và tổ dân phố 21 (phường Ayun Pa) có 22 người.

44 người dân tại phường Ayun Pa và xã Ia Pa đã được di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài ra, đơn vị đã phối hợp với UBND xã Phú Túc vận chuyển lương thực, thực phẩm hỗ trợ 10 người dân bị cô lập do ngập cục bộ; phối hợp với UBND xã Ia Hiao tổ chức di dời 13 hộ dân với 47 nhân khẩu đến nơi an toàn tránh lũ.

* Lực lượng Công an xã Ia Pa đã phối hợp tổ ANTT và các lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ nhiều hộ dân vùng trũng chủ động di dời tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn.

Theo đó, ở thôn Đoàn Kết và Bah Leng, lực lượng đã vận động 10 hộ dân di dời tài sản; tiến hành kê cao lúa gạo, tài sản cho các hộ dân và kịp thời ứng cứu 1 công dân cùng xe máy mắc kẹt tại điểm tràn thuộc xã Phú Thiện, khu vực sau cánh đồng Đoàn Kết-Bah Leng.

Lực lượng Công an xã và tổ ANTT xã hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Ảnh: ĐVCC

Tại vị trí đập tràn Mơ Năng 2, lực lượng chức năng đã tuyên truyền cho 45 hộ dân, vận động 30 hộ tự di dời; trong đó trực tiếp hỗ trợ di dời an toàn cho 15 hộ ở thôn 1 và thôn 2.

Di dời trẻ em, người già đến nơi an toàn. Ảnh: ĐVCC

Công an xã Ia Pa tiếp cận sâu các khu vực có nguy cơ ngập lụt để di tản người dân cùng tài sản. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, lực lượng Công an xã, dân quân và quân đội đã bố trí trực 24/24 tại 3 điểm xung yếu gồm đập tràn Mơ Năng 2, bờ kè tràn thôn Quý Đức và khu vực cánh đồng Đoàn Kết-Bah Leng để kịp thời hỗ trợ, bảo vệ người dân trong mọi tình huống.