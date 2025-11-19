Gia Lai mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi trong tỉnh bị chia cắt

(GLO)- Đến trưa 19-11, tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn diễn biến khá phức tạp, nhiều nơi trong tỉnh đã bị chia cắt. Lực lượng chức năng đang tập trung mọi nguồn lực để ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Từ sáng sớm 19-11, mưa lớn khiến nước sông, suối trên địa bàn các xã thuộc huyện Krông Pa (cũ) dâng cao, gây ngập sâu và chia cắt nhiều tuyến giao thông. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã khẩn trương phong tỏa, cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm.

Một số tuyến đường tại 4 xã: Phú Túc, Uar, Ia Dreh, Ia Rsai nhiều đoạn đường chìm trong nước lũ, dòng nước chảy siết khiến một số thôn, làng tạm thời bị cô lập.

Ghi nhận tại khu vực xã Phú Túc, tuyến đường đi Ia Dreh đã bị chia cắt, phương tiện không thể qua lại. Ở xã Ia Rsai, nhiều đoạn đường bị cô lập hoàn toàn do nước lũ chảy xiết. Xã Uar cũng ghi nhận tình trạng ngập, tràn trên một số tuyến, buộc lực lượng chức năng phải căng dây, chặn hai đầu.

Cầu Mlah (xã Phú Túc) cấm các phương tiện qua lại. Ảnh: Văn Ngọc

Nhiều khu vực dân cư rơi vào tình trạng tạm thời bị cô lập. Chính quyền khuyến cáo người dân tuyệt đối không vượt qua các điểm ngập, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và di chuyển đến nơi an toàn khi cần thiết.

Thông tin từ UBND xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) do ảnh hưởng của mưa lớn rạng sáng ngày 19-11, nước từ các con suối Ia Niel, Ia Klang, Ia Jol đổ về nhanh và dâng cao gây ngập 3 cống tràn trên tuyến đường duy nhất nối 2 thôn Ia Jol và Ia Brel ra quốc lộ 14, gây chia cắt hơn 300 hộ dân.

Nước suối dâng cao gây ngập cống tràn trên tuyến đường duy nhất từ 2 thôn Ia Brel và Ia Jol ra quốc lộ 14, trung tâm xã và ngược lại. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ngay khi mực nước dâng cao gây ngập tại 3 cống tràn trên tuyến đường, UBND xã Ia Le đã cử các lực lượng chức năng của xã và 2 thôn túc trực 24/24 giờ tại các đoạn ngập, không cho người dân và học sinh ở 2 thôn đi lại nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Nước tràn qua đường mỗi khi có mưa lớn khiến người dân 2 thôn Ia Brel và Ia Jol bị cô lập. ﻿ Ảnh: N.D

Tuyến đường từ xã Pờ Tó đi thuỷ điện Đăk Pihao bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Vũ Chi

Công an xã Ia Pa phối hợp với các lực lượng hỗ trợ người dân thôn Quý Đức di dời khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: Vũ Chi

Người dân xã Ia Tul di dời tài sản, thóc lúa lên trên nhà sàn tránh lũ. Ảnh: Vũ chi

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19-11, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài. Chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo và tiến hành phong tỏa các khu vực nguy hiểm.

Các tuyến đường bị ngập gồm: Trần Quốc Toản, Phạm Hồng Thái (đoạn qua khu vực công viên Ayun Pa), Nguyễn Huệ, Lý Thái Tổ (đoạn giao Trần Hưng Đạo), Nguyễn Viết Xuân (đoạn giao Trần Hưng Đạo) và khu vực giao nhau giữa đường Trần Phú-Trần Quốc Toản...

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, mực nước vẫn tiếp tục dâng. Lực lượng chức năng đã triển khai di dời các hộ dân ở vị trí nguy cơ cao và bảo đảm an toàn cho người dân.

Đường Nguyễn Huệ nước đang dâng ngập. Ảnh: Văn Ngọc

Đến 11 giờ trưa 19-11, trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập sâu và chia cắt nhiều khu vực dân cư, chính quyền xã Ia Rsai đã di dời gần 400 người dân khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời chốt chặn các điểm ngập và duy trì lực lượng trực 24/24 giờ để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Từ ngày 16-11 đến nay, trên địa bàn xã xuất hiện mưa vừa đến mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến 18 thôn, buôn và gây ngập cục bộ nhiều khu vực. Mưa lớn làm nước suối Ia Rsai dâng nhanh, gây ngập cống tràn tại buôn Chư Jú, chia cắt 114 hộ dân buôn E Kia (559 khẩu) và 56 hộ dân buôn Chư Jú (304 khẩu). Nước lũ tràn qua đoạn suối Ia Rsai tại buôn Chư Tê cũng khiến 112 hộ (521 khẩu) bị cô lập.

Ngoài ra, có 5 người dân buôn Du mắc kẹt tại khu vực rẫy buôn E Kia và 1 người buôn H’Lang bị cô lập khi qua tuyến rẫy Sông Ba. Một số khu vực trũng thấp dọc sông Ba cũng bị ngập sâu, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ông Võ Ngọc Châu–Chủ tịch UBND xã Ia Rsai cho biết: Ngay sau khi nhận được Công điện của UBND tỉnh, địa phương đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra toàn bộ địa bàn, rà soát điểm sạt lở, ngập úng và đánh giá công tác ứng phó của từng thôn, buôn. UBND xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, lực lượng công an, dân quân và các đơn vị liên quan trực 24/24 giờ, kịp thời nắm bắt tình hình và hỗ trợ người dân. Đối với các vị trí cầu, tràn bị ngập, xã bố trí lực lượng túc trực, căng dây cảnh báo, nghiêm cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Nước lũ trên sông Ba dâng cao mấp mé mặt cầu Lệ Bắc, xã Ia Rsai. Ảnh: NDCC

Tại Quốc lộ 25 (đoạn gần Nhà máy năng lượng Mặt trời Krông Pa 1) và tuyến đường liên xã qua buôn Đoàn Kết bị ngập sâu, lực lượng chức năng chốt chặn, không cho phương tiện di chuyển nhằm đảm bảo an toàn. Lực lượng xã và thôn đã tiếp cận, đưa 5 người dân bị cô lập ở khu vực rẫy và 1 trường hợp mắc kẹt khi vượt Sông Ba trở về nhà an toàn.

Đến 10 giờ ngày 19-11, xã đã tổ chức di dời 96 hộ với 392 khẩu khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, trũng ngập hoặc nhà ở tạm, dột nát. Trong đó, 24 hộ (87 khẩu) được bố trí tại các điểm tập trung ở nhà văn hóa buôn; 72 hộ (305 khẩu) được di dời xen ghép đến nhà người thân.

Hiện các lực lượng của xã tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, duy trì ứng trực 24/24 giờ, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân đã di dời và sẵn sàng triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Tình hình ngập lụt tại tổ dân phố Tân Phong và TDP Tân Sơn, phường An Bình. Ảnh: H.N

Đến 10 giờ ngày 19-11, mưa lớn kéo dài khiến xã Ia Hiao ngập nặng. Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều thôn bị cô lập và giao thông qua quốc lộ 25 tê liệt.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Ia Hiao, hiện có khoảng 700 nhà dân bị nước tràn vào; nhiều thôn như Bôn Mi Hoan, Ơi H’Ly, Bôn Ling ngập toàn bộ. Nước vẫn tiếp tục dâng và chưa có dấu hiệu rút.

700 nhà dân xã Ia Hiao bị ngập nặng, quốc lộ 25 chia cắt. Ảnh: Văn Ngọc

Người dân tại nhiều khu vực chịu thiệt hại nặng. Chị Lương Thị Định-Chủ cơ sở xay xát gạo tại thôn Bôn Mi Hoan-rầu rĩ nói: "Từ khoảng 5 giờ sáng, nước lên nhanh bất ngờ tràn vào kho lúa gạo khiến gia đình không kịp trở tay. Khoảng 20 tấn lúa, gạo của gia đình ngập trong nước, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng".

Trong khi đó, gia đình chị Ksor H'Hep (thôn Bôn Mi Hoan) cũng vội vã di dời trong sáng 19-11. "Dù có nhà sàn khá cao nhưng nước vẫn ngập vào nhà khiến tài sản trong nhà ngập hết. Mẹ con tôi vô cùng lo lắng, may mắn có lực lượng cứu hộ của xã đưa thuyền vào đưa đến nơi an toàn"-chị H'Hep chia sẻ.

Xe tải hỗ trợ người dân qua vùng nước ngập trên quốc lộ 25 đoạn qua xã Phú Thiện. Ảnh: Văn Ngọc

Chỉ trong buổi sáng 19-11, UBND xã đã giải cứu 20 người dân trong 7 hộ dân ngập sâu ở Bôn Mi Hoan và Ơi H'Ly.

Trong khi đó, trụ sở UBND xã cũng đã bị nước lũ bao vây, phòng làm việc của bộ phận Kinh tế xã bị ngập. Một số trường học trên địa bàn chịu cảnh tương tự.

Toàn tuyến quốc lộ 25 đoạn qua xã Ia Hiao bị ngập, giao thông chia cắt. Tại ngã 3 thôn Thanh Bình, nước dâng hơn 1 m. Hàng loạt tuyến đường nội thôn như: ngã ba Điểm 9, Ma H’Rai, Bôn Ơi H’Ly, Mi Hoan, Chư Knông, Yên Phú 1-2, Sô Ma Lơng A-B đều không thể lưu thông.

Các diện tích thuốc lá, khoai lang bị ngập sâu. Hiện xã chưa ghi nhận thiệt hại về người và vật nuôi.

Lực lượng chức năng được huy động túc trực, phân luồng, chốt chặn, kiên quyết không cho người và phương tiện đi vào vùng nước chảy xiết.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã tổ chức di dời các hộ ở khu vực nguy cơ cao đến nơi an toàn. Chính quyền xã túc trực 24/24 để theo dõi mưa lũ và ứng phó các tình huống phát sinh.

Quốc lộ 25 qua Ia Hiao đang chìm trong biển nước. Ảnh: Văn Ngọc

Xã Ia Hiao tiếp tục yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, theo dõi cảnh báo thời tiết và tuyệt đối không đi qua các điểm ngập sâu, nước chảy mạnh.

Khu vực phía Đông tỉnh, nước tiếp tục dâng cao khiến nhiều công trình, nhà cửa ngập sâu.

Chiều 19-11, ông Đặng Quốc Hoài Huy-Chủ tịch UBND phường An Khê thông tin, tính đến 13 giờ chiều nay, toàn phường có 8 điểm bị ngập cục bộ do mưa lớn.

Cụ thể, 8 điểm bị ngập lụt cục bộ là các bờ tràn thuộc các tổ dân phố: tổ 6 Tây Sơn, tổ 7 Tây Sơn, tổ 2 Ngô Mây, tổ 3 Ngô Mây, tổ 3 Thành An (3 điểm) và tổ 5 Thành An.

Bờ tràn thuộc tổ dân phố 6 Tây Sơn (phường An khê) bị ngập cục bộ. Ảnh: ĐVCC

Ủy ban nhân dân phường An khê đã chỉ đạo lực lượng chức năng gia cố một số bờ tràn để đảm bảo an toàn giao thông, tránh bị sạt lở. Đồng thời, bố trí lực lượng canh gác, giăng dây barie ở các địa điểm bị ngập để hướng dẫn nhân dân không đi vào các vùng nguy hiểm và bố trí lực lượng canh gác. Đồng thời, triển khai đến các trường học cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 19-11 đến khi có thông báo mới.

Lãnh đạo UBND phường An Khê đi kiểm tra tình hình mưa lũ và trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó. Ảnh: ĐVCC

Cũng theo Chủ tịch UBND phường An Khê, với mục tiêu giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra, trước đó, phường An Khê đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự và Công an phường chuẩn bị đầy đủ phương tiện và bố trí lực lượng canh gác, tuần tra, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, khi có tình huống xảy ra, nhất là tại các vùng trũng, ngầm tràn, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ bị nước lũ cô lập, dễ xảy ra sạt lở đất và các tuyến đường giao thông bị ngập.

Trường THCS Nhơn Bình ngập sâu trong nước. Clip NDCC

Trưa 19-11, ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông cho biết, mưa lũ dâng cao khiến Tuy Phước Đông bị chia cắt nhiều khu vực, hàng trăm nhà dân bị ngập sâu, 3 ngôi nhà đã bị sập.

Báo cáo của các thôn đến 10 giờ ngày 19-11, mưa lớn kéo dài kết hợp lũ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Kôn tại Thạnh Hòa đạt 8,32 m, vượt báo động III khoảng 0,32 m.

Nước lũ lên nhanh làm nhiều khu vực ở xã Tuy Phước Đông bị ngập sâu, giao thông chia cắt và nguy cơ mất an toàn tiếp tục tăng cao.

Nhiều khu vực của xã bị ngập sâu, bị cô lập và nguy cơ mất an toàn tiếp tục tăng cao. Ảnh: ĐVCC

Ghi nhận tại địa phương, nước lũ đã tràn mạnh vào các vùng trũng ven đê đông. Tuyến ĐT640 từ trung tâm xã đi xã Ngô Mây bị ngập sâu, chính quyền đã dựng rào chắn và cấm hoàn toàn việc đi lại.

Nhiều tuyến đường bê tông nông thôn cũng bị chia cắt. Đáng chú ý, khu vực tràn ĐT640 dẫn vào Nhà thờ Bắc Định và xóm Vĩnh Xuyên (thôn Kim Xuyên) bị nước lũ tràn qua cao 1,2-1,4 m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn.

Hiện nay, mực nước lũ tại đập Thạnh Hòa tiếp tục lên cao. UBND xã đã chỉ

đạo ban dân chính các thôn liên tục cập nhật báo cáo trên zalo về tình hình ngập nước nhà dân để theo dõi và chỉ đạo kịp thời.

Theo thống kê ban đầu, toàn xã có khoảng 200 nhà dân bị ngập sâu từ 20-40 cm. Trong đó, thôn Lạc Điền bị ảnh hưởng nặng nhất với 97 nhà ngập, tiếp đến là Kim Đông 38 nhà, An Lợi 30 nhà, Tân Giản 30 nhà và Xuân Phương 5 nhà. 3 nhà bị sập do thiệt hại từ cơn bão số 13 vừa qua, các hộ dân chưa kịp khắc phục nên nước lũ đã làm sập, trong đó thôn Bình Lâm 1 nhà, thôn Phổ Đồng 1 nhà và thôn Lạc Điền 1 nhà.

UBND xã Tuy Phước Đông cho biết, đang duy trì chế độ trực 24/24, yêu cầu ban dân chính các thôn cập nhật liên tục diễn biến ngập lụt để chủ động chỉ đạo. Lực lượng tại chỗ được huy động tối đa gồm 112 công an, 110 quân sự, 121 dân quân xung kích và 290 lực lượng xung kích thôn. Xã cũng đã bố trí 2 ca nô và hợp đồng thêm 10 ghe máy nhằm sẵn sàng triển khai di dời dân khi có tình huống khẩn cấp.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các khu vực ngập sâu, tràn nước và chủ động chuẩn bị di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Nhiều dân cư gần chùa Hương Mai (phường Quy Nhơn Đông) nước ngập sâu, có nơi ngập hơn 1 m. Ảnh: Ngọc Nhuận

Từ chiều 18 đến sáng 19-11, mưa lớn liên tục khiến nhiều khu dân cư ở làng biển Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông) bị ngập sâu, có nơi hơn 1m. Giao thông bị chia cắt cục bộ, nhiều hộ dân phải thức trắng đêm kê cao đồ đạc, dùng bao cát chặn dòng nước tràn vào nhà.

Mưa lớn khiến nước từ triền núi đổ về dồn dập, gây ngập 0,4 - 0,6 m ở các tuyến chính thuộc khu phố Hải Nam, Hải Đông, Hải Bắc (phường Quy Nhơn Đông). Riêng khu vực gần chùa Hương Mai và UBND xã Nhơn Hải cũ có hơn 100 hộ dân bị ngập nặng, có nhà ngập hơn 1 m; người dân thức trắng đêm di dời vật dụng, kê giường tủ, tài sản lên vị trí an toàn.

Người dân đội mưa khai thông cống rãnh thoát nước ra biển để giảm bớt ngập úng. Ảnh: Ngọc Nhuận

Vừa tát nước vừa chắn thêm bao cát trước ngõ, ông Phan Thanh Bình, ở tổ 12, khu phố Hải Nam, cho biết: “Từ 3 giờ sáng nay (19-11) mưa rất lớn, nước dâng lên nhanh gây ngập nặng cả khu vực. Nhà tôi nước tràn vào hơn 1 m”.

Nhà bà Nguyễn Thị Chanh ở sát bên cũng chịu cảnh tương tự. Bà Chanh kể: “Khoảng 3 - 4 giờ sáng, nước lên ngập hết sân rồi tràn vào nhà, ngập gần nóc tủ. Cả nhà phải thức trắng để kê đồ đạc lên cao, nước lên nhanh quá”.

Bùn đất từ taluy núi tràn xuống làm nghẽn các dòng chảy, gây thêm áp lực thoát nước. Nhiều người dân phải tự chèn bao cát, đội mưa khơi thông các miệng cống, rãnh thoát nước.

Tuyến đường độc đạo nối làng biển Nhơn Hải với trung tâm Quy Nhơn bị sạt lở, chia cắt.

Do mưa lớn kèm gió mạnh, vùng biển Nhơn Hải biển động, sóng cao 1 - 2 m. Ngư dân phải kéo thúng lên sát mép đường, đưa ghe thuyền vào đầm Mai Hương trú ẩn. Anh Nguyễn Văn Sông, ngư dân ở khu phố Hải Nam, cho hay: “Sau bão số 13 bà con mới đi biển lại được mấy hôm. Nhưng nghe dự báo có mưa lớn, gió giật mạnh nên ai cũng chủ động ở nhà để đảm bảo an toàn”.

Đến trưa 19-11, nhiều điểm trũng vẫn còn ngập, nước rút chậm. Chính quyền phường Quy Nhơn Đông khuyến cáo người dân chủ động ứng phó, tránh xa các đoạn ngập sâu và những vị trí có nguy cơ đất đá sạt lở từ triền núi xuống.

Vùng biển Nhơn Hải biển động mạnh, sóng dâng cao từ 1 -2m. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, cho biết địa phương đang theo dõi sát diễn biến mưa lũ, cắt cử lực lượng thường trực tại các điểm xung yếu, đặc biệt là các hẻm nhỏ ven núi - nơi thường xảy ra sạt lở. “Chúng tôi đang ưu tiên cứu hộ, di chuyển các hộ dân ở phường Nhơn Bình cũ - nơi nhiều khu dân cư bị ngập lụt, cô lập, đến nơi an toàn”.