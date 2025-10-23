Xã Phú Túc quyên góp hơn 148 triệu đồng giúp đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

(GLO)- Ngày 22-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả do bão số 10 và số 11 gây ra.

Cán bộ và người dân xã Phú Túc quyên góp, ủng hộ tại lễ phát động. Ảnh: Ngô Thu

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Túc đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chung tay ủng hộ đồng bào vùng thiên tai bằng những hành động thiết thực; góp phần chia sẻ khó khăn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn xã đã quyên góp được hơn 148 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để kịp thời hỗ trợ đồng bào các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10 và 11.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Túc sẽ tiếp tục nhận quyên góp, ủng hộ đến hết ngày 6-11-2025.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái của cán bộ và Nhân dân xã Phú Túc, góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, cùng cả nước hướng về đồng bào miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.