Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Tuổi trẻ Gia Lai ủng hộ hơn 1,4 tỷ đồng giúp đồng bào vùng lũ và nhân dân Cuba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo thông tin từ Tỉnh đoàn Gia Lai, tính đến ngày 10-10, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh đã quyên góp, ủng hộ hơn 1,4 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ và nhân dân Cuba.

img-8042.jpg
Đoàn phường Hoài Nhơn Nam quyên góp hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10. Ảnh: ĐVCC

Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái” và hưởng ứng chiến dịch “Chung tay vượt bão” do Tỉnh đoàn Gia Lai phát động, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ 932 triệu đồng nhằm giúp đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn Gia Lai cũng kêu gọi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn kết quốc tế, tham gia đóng góp ủng hộ nhân dân Cuba. Chương trình được triển khai từ ngày 15-8 đến 10-10 với số tiền ủng hộ là 503.901.000 đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Tỉnh đoàn quyên góp tại lễ phát động Chiến dịch “Chung tay vượt bão”, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão số 10.

Tỉnh đoàn Gia Lai phát động chiến dịch “Chung tay vượt bão”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh, thành thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung. Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, ngày 6-10, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ phát động chiến dịch “Chung tay vượt bão”, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão số 10.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025: Đồng lòng, chung sức, lan tỏa mạnh mẽ

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025: Đồng lòng, chung sức, lan tỏa sức trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chia sẻ với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch, nhấn mạnh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2025 đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ sự đồng lòng, chung sức của tổ chức đoàn các cấp. 