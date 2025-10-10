Tuổi trẻ Gia Lai ủng hộ hơn 1,4 tỷ đồng giúp đồng bào vùng lũ và nhân dân Cuba

(GLO)- Theo thông tin từ Tỉnh đoàn Gia Lai, tính đến ngày 10-10, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh đã quyên góp, ủng hộ hơn 1,4 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ và nhân dân Cuba.

Đoàn phường Hoài Nhơn Nam quyên góp hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10. Ảnh: ĐVCC

Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái” và hưởng ứng chiến dịch “Chung tay vượt bão” do Tỉnh đoàn Gia Lai phát động, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ 932 triệu đồng nhằm giúp đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn Gia Lai cũng kêu gọi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn kết quốc tế, tham gia đóng góp ủng hộ nhân dân Cuba. Chương trình được triển khai từ ngày 15-8 đến 10-10 với số tiền ủng hộ là 503.901.000 đồng.