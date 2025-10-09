2 chuyến xe chở hơn 28 tấn hàng từ Gia Lai hướng về bà con vùng lũ

(GLO)- Chiều 9-10, 2 xe tải của cơ sở vận tải Thành Tâm và vận tải Hùng Cường cùng các tình nguyện viên trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đã lên đường hỗ trợ bà con các tỉnh miền Trung và miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Hưởng ứng Chiến dịch "Chung tay vượt lũ" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, từ ngày 2 đến 9-10, các tổ chức thiện nguyện và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chung tay quyên góp hơn 28 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm như: gạo, mì tôm, nước uống, sữa, gia vị, quần áo…

Ông Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên đoàn tình nguyện viên trước giờ xuất phát. Ảnh: Như Nguyện

Số hàng hóa, nhu yếu phẩm trên được các tình nguyện viên sắp xếp thành 1.000 suất quà và sẽ gửi đến bà con các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Thái Nguyên. Chi phí chuyến đi gồm tiền xăng dầu, ăn uống dọc đường một phần do các nhà hảo tâm hỗ trợ và còn lại do các tình nguyện viên tự đóng góp.

Được biết, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục vận động và tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm từ các tổ chức, nhóm thiện nguyện, người dân trên địa bàn tỉnh từ ngày 10 đến 20-10 để tổ chức chuyến hàng thứ hai hỗ trợ bà con các tỉnh bị thiệt hại nặng do bão lũ.