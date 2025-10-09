Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

2 chuyến xe chở hơn 28 tấn hàng từ Gia Lai hướng về bà con vùng lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 9-10, 2 xe tải của cơ sở vận tải Thành Tâm và vận tải Hùng Cường cùng các tình nguyện viên trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đã lên đường hỗ trợ bà con các tỉnh miền Trung và miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Hưởng ứng Chiến dịch "Chung tay vượt lũ" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, từ ngày 2 đến 9-10, các tổ chức thiện nguyện và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chung tay quyên góp hơn 28 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm như: gạo, mì tôm, nước uống, sữa, gia vị, quần áo…

z7098612944878-df061b7576490c5e3d719001dd9409e1.jpg
Ông Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên đoàn tình nguyện viên trước giờ xuất phát. Ảnh: Như Nguyện

Số hàng hóa, nhu yếu phẩm trên được các tình nguyện viên sắp xếp thành 1.000 suất quà và sẽ gửi đến bà con các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Thái Nguyên. Chi phí chuyến đi gồm tiền xăng dầu, ăn uống dọc đường một phần do các nhà hảo tâm hỗ trợ và còn lại do các tình nguyện viên tự đóng góp.

Được biết, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục vận động và tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm từ các tổ chức, nhóm thiện nguyện, người dân trên địa bàn tỉnh từ ngày 10 đến 20-10 để tổ chức chuyến hàng thứ hai hỗ trợ bà con các tỉnh bị thiệt hại nặng do bão lũ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo xã Ia Hiao chỉ đạo công tác ứng phó với tình trạng ngập lụt trên địa bàn.

Người dân vùng ngập lụt xã Ia Hiao mong được an cư

Đời sống

(GLO)- Mỗi mùa mưa đến, hàng trăm hộ dân xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lại đối mặt với cảnh ngập lụt, nhà cửa, ruộng vườn chìm trong biển nước. Vì thế, việc sớm được di dời đến nơi ở an toàn, ổn định sinh kế hiện là mong mỏi lớn nhất của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Các em nhỏ Làng trẻ em SOS Pleiku chăm chú xem múa lân.

Trung thu đoàn viên ở những mái nhà SOS

Xã hội

(GLO)-Những ngày đầu tháng 10, khi trăng Trung thu vừa tròn, tiếng trống lân lại rộn ràng vang lên trong khuôn viên các làng trẻ em SOS ở phường Thống Nhất và phường Quy Nhơn Đông. Giữa ánh đèn lung linh, nụ cười trong veo của con trẻ khiến không khí đêm rằm càng thêm ấm áp, chan chứa tình thương.

Lồng đèn rồng dài 32 m rực sáng phố núi Pleiku

Lồng đèn rồng dài 32 m rực sáng phố núi Pleiku

Xã hội

(GLO)- Tối 5-10, hàng trăm người dân và các em nhỏ đã tụ hội tại 176 Hoàng Văn Thụ (phường Diên Hồng) để thích thú chiêm ngưỡng lồng đèn hình rồng dài 32 mét do gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thất tự thiết kế để đón Tết Trung thu. 

Múa lân tại sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025.

Vui Trung thu, thân thiện với môi trường

Xã hội

(GLO)- Sự kiện chào đón mùa Trung thu 2025 do nhóm 5Rs Superman Quy Nhơn, Câu lạc bộ Patin Quy Nhơn, Trung tâm Thương mại và dịch vụ TOCEPO tổ chức sáng 5-10 vừa tạo không khí đón Trung thu vui vẻ cho các em nhỏ, vừa lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Trung thu tại Gia Lai năm nay sôi nổi với hoạt động handmade thiện nguyện, làm bánh, phiên chợ cộng đồng, mang đến niềm vui cho trẻ em.

E-magazine Gia Lai: Trẻ vui khám phá, sáng tạo dịp Trung thu

Emagazine

(GLO)-Trung thu năm nay thêm sắc màu mới với nhiều hoạt động thú vị: workshop handmade kết hợp thiện nguyện, trải nghiệm Trung thu xưa-nay hấp dẫn, phiên chợ cộng đồng rộn ràng, cởi mở... Sự đa dạng đó đem lại cho trẻ những trải nghiệm vui tươi dịp trăng rằm.

Người dân Gia Lai chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Người dân Gia Lai chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Xã hội

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, các tổ chức, hội, nhóm thiện nguyện, người dân đã chung tay hỗ trợ. Chỉ sau 3 ngày, nhiều tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm đã được gửi đến các đầu mối tiếp nhận để sớm chuyển đến bà con bị thiệt hại nặng bởi cơn bão số 10 vừa qua.

null