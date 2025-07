Người dân Gia Lai hướng về đồng bào vùng lũ Nghệ An

(GLO)- Những ngày qua, mưa lũ tàn phá nặng nề tại tỉnh Nghệ An. Trước tình cảnh đó, nhiều nhóm thiện nguyện tại tỉnh Gia Lai đã kêu gọi người dân chung tay, góp sức giúp đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn.

Chung sức, đồng lòng

Những ngày qua, tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú)-nơi tập kết hàng hóa ủng hộ đồng bào lũ lụt tỉnh Nghệ An-luôn tấp nập người qua lại. Phần đông là người dân đến ủng hộ hàng hóa sau khi biết được thông tin Nhà xe Phi Hổ (thôn 5, phường An Phú) kêu gọi ủng hộ giúp đồng bào vùng lũ.

Từ ngày 28-7 đến nay, Nhà xe Phi Hổ đã nhận được khoảng 20 tấn hàng hóa do các hội, nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện trong tỉnh quyên góp, hỗ trợ đồng bào vùng lũ Nghệ An. Ảnh: Như Nguyện

Chị Nguyễn Thị Hồng (660 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất) chia sẻ: "Sau khi biết thông tin Nhà xe Phi Hổ kêu gọi ủng hộ giúp đồng bào vùng lũ, tôi đã đến phụ giúp tiếp nhận, sắp xếp hàng hóa. Ngoài ra, tôi và những người thân trong gia đình cũng đã gom góp hỗ trợ 1 tấn gạo, gần 100 thùng mì tôm và hiện tôi tiếp tục vận động người quen, bạn bè cùng chung sức, đồng lòng giúp bà con vùng lũ".

Chỉ sau vài ngày kêu gọi, thông tin hỗ trợ bà con vùng lũ của các hội, nhóm thiện nguyện đã được mọi người lan tỏa, chia sẻ và ủng hộ bằng nhiều hình thức với tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” và không để ai bị bỏ lại phía sau. Anh Võ Phi Hổ-đại diện Nhà xe Phi Hổ-thông tin: "Sau khi nắm được tình hình bà con vùng lũ Nghệ An đang chịu nhiều thiệt hại nặng nề do lũ lụt, tôi liền hỗ trợ 2 chuyến xe 0 đồng và kêu gọi, vận động mọi người chung tay góp sức hỗ trợ bà con vùng lũ. Mục tiêu ban đầu là 2 chuyến xe với khoảng 40 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu… chuyển đến bà con vùng lũ".

Người dân chung tay góp sức ủng hộ bà con vùng lũ. Ảnh: Như Nguyện

Theo anh Hổ, từ ngày 28-7 đến nay, Nhà xe Phi Hổ đã nhận được khoảng 20 tấn hàng hóa do các hội, nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện trên địa bàn tỉnh hỗ trợ bà con vùng lũ.

“Chúng tôi dự kiến sẽ xuất phát vào đầu tháng 8-2025 để kịp thời hỗ trợ cho bà con vùng lũ tại tỉnh Nghệ An nói riêng, miền Bắc nói chung. Nếu số lượng hàng hóa tiếp nhận được nhiều thì tôi sẽ tăng chuyến xe để đảm bảo tất cả hàng hóa, nhu yếu phẩm mọi người ủng hộ sẽ được đưa đến bà con vùng lũ nhanh và kịp thời nhất”-anh Hổ nói.

Giúp đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn

Người dân gửi nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng lũ tại điểm tiếp nhận Câu lạc bộ 0 đồng An Phú. Ảnh: Như Nguyện

Những ngày qua, anh Nguyễn Vũ Phú Trường-Chủ nhiệm Câu lạc bộ 0 đồng An Phú (thôn 6, phường An Phú) đã kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, cộng đồng chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Anh Trường cho biết: “Qua kêu gọi, từ ngày 27 đến 29-7, Câu lạc bộ đã nhận được 6 triệu tiền mặt, 220 thùng mì tôm, 200 lốc nước suối, 70 bao quần áo và nhiều nhu yếu phẩm do người dân quyên góp hỗ trợ. Chúng tôi sẽ đưa hàng hóa về đầu mối để sớm chuyển đến bà con vùng lũ Nghệ An”.

Qua kêu gọi, Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Kbang cũng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn. Chị Mai Thị Ngọc Ánh (Mai Anh)-Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Kbang-cho hay: Câu lạc bộ có các đội nhóm thiện nguyện ở địa phương cùng chung tay như: Nhóm thiện nguyện Hải Lý, Hội Thiện Duyên Kbang, SOS Kbang. Ngoài ra còn có sự chung tay của các đơn vị như: Trung tâm GDNN-GDTX Kbang, Trường THPT Lương Thế Vinh, Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Kon Pne, Nhà xe An Phát, Ngân hàng Bản Việt Gia Lai...

Mục tiêu của Câu lạc bộ là kêu gọi mọi người chung tay hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ các nhu yếu phẩm như: mì tôm, gạo, xúc xích, lương khô, các loại thực phẩm khô, nước sạch, chăn màn, xoong nồi chén đũa, thuốc chữa bệnh, xà phòng… Ngoài ra, Câu lạc bộ sẽ phối hợp với Câu lạc bộ 0 đồng An Phú và Team Nam Yang tiếp tục có phương án kêu gọi thêm để giúp đỡ bà con khắc phục thiệt hại sau bão lũ.

Các đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ bà con vùng lũ tại điểm tiếp nhận của Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Kbang. Ảnh: CLB cung cấp

Hàng vạn tấm lòng của người dân Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung đang cùng hướng về đồng bào vùng lũ. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn động viên, tiếp sức về tinh thần giúp đồng bào vùng lũ ấm lòng, có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống sau bão lũ.