Ông Trump thúc đẩy thượng đỉnh 3 bên, chiến sự vẫn leo thang

(GLO)- Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch tổ chức thượng đỉnh 3 bên với Nga và Ukraine ngay trong tuần tới. Trong khi đó, chiến sự Nga-Ukraine vẫn căng thẳng với các cuộc không kích qua lại, gây thương vong cho nhiều dân thường.

Ông Trump muốn đưa Zelensky và Putin ngồi cùng bàn ngay trong tuần tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm kiếm một hội nghị thượng đỉnh 3 bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky sớm nhất là vào ngày 22-8, theo Axios và CNN.

Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump bắt tay tại cuộc họp báo ở Alaska. Ảnh: AFP

Một nguồn tin tiết lộ với CNN rằng, trong cuộc điện đàm với nhiều lãnh đạo châu Âu sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga ở Alaska hôm 15-8, ông Trump bày tỏ mong muốn “tổ chức cuộc gặp 3 bên ngay trong tuần tới”. Ít nhất một lãnh đạo châu Âu được cho là sẽ tham dự các cuộc thảo luận với ông Zelensky tại Washington, nhưng danh tính chưa được tiết lộ.

Theo Axios, cuộc gặp chỉ có thể diễn ra nếu phiên thảo luận trực tiếp tại Nhà Trắng giữa ông Trump và ông Zelensky ngày 18-8 đạt kết quả tích cực.

Sau hội nghị Alaska, ông Trump đã điện đàm với ông Zelensky, đồng thời xác nhận trên mạng xã hội Truth Social rằng nhà lãnh đạo Ukraine sẽ thăm Nhà Trắng. Ông cũng để ngỏ khả năng một cuộc gặp tiếp theo với ông Putin, nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng phải là một thỏa thuận hòa bình lâu dài thay vì “một lệnh ngừng bắn tạm thời vốn không bền vững”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Về phía Moscow, Nga tái khẳng định rằng giải pháp hòa bình chỉ có thể đạt được nếu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, tiến hành phi quân sự hóa và công nhận thực tế lãnh thổ hiện nay, bao gồm Crimea cùng các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye. Ngược lại, ông Zelensky kiên quyết bác bỏ mọi khả năng nhượng bộ lãnh thổ.

Trả lời Fox News, ông Trump cho rằng Tổng thống Ukraine “nên đi đến thỏa thuận”, đồng thời nhấn mạnh rằng ông Putin “muốn thấy điều đó được thực hiện” và kêu gọi các nước châu Âu “tham gia nhiều hơn”. Về phần mình, ông Putin không loại trừ khả năng đối thoại trực tiếp với ông Zelensky, song nhấn mạnh điều đó chỉ có thể diễn ra sau khi đạt tiến triển trong một khuôn khổ thỏa thuận rộng lớn hơn.

Nga-Ukraine tăng cường tấn công qua lại, thương vong dân thường tiếp tục gia tăng

Trong khi các nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh, chiến sự trên thực địa lại tiếp tục leo thang. Ngày 17-8, giới chức Ukraine cho biết trong vòng 24 giờ, các cuộc tấn công của Nga trên khắp lãnh thổ đã khiến 5 dân thường thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Hỏa lực Nga và binh sĩ Nga trên mặt trận Đông Ukraine. Ảnh, đồ họa: RT

Theo Lực lượng không quân Ukraine, Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander-M cùng 60 UAV tấn công nhiều thành phố vào đêm 16-8 và rạng sáng 17-8. Tại Donetsk, Thống đốc Vadym Filashkin cho biết, các cuộc pháo kích đã khiến 5 thường dân thiệt mạng, trong đó có 2 người ở Raihorodok, 2 người ở Sviatohorivka và 1 người ở Kostiantynivka, cùng ít nhất 4 người bị thương.

Ở Kharkov, Thống đốc Oleh Syniehubov thông tin rằng, Nga đã tiến hành nhiều đợt không kích bằng tên lửa, bom dẫn đường và UAV làm 5 người bị thương và gây hư hại nhiều công trình dân sự.

Đáp trả, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy 4 quả bom dẫn đường và bắn hạ 300 UAV do Ukraine triển khai. Nga cũng tuyên bố tấn công vào các kho chứa tên lửa tác chiến-chiến thuật Sapsan, cũng như nhiều điểm đóng quân tạm thời của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 khu vực trong vòng 24 giờ.

Tại vùng Kursk của Nga, một UAV của Ukraine được cho là đã tấn công một chiếc ô tô khiến 1 dân thường thiệt mạng, theo hãng tin RIA Novosti.

Trước tình hình căng thẳng leo thang, cùng ngày 17-8, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh áp đặt lệnh trừng phạt mới nhắm vào 39 cá nhân Nga và 55 công ty có liên quan đến ngành công nghiệp UAV, trong đó có các đơn vị đến từ Nga, Trung Quốc và Belarus.

Lực lượng cứu hộ và người dân Ukraine kiểm tra thiệt hại sau đợt không kích của Nga tại Kharkov ngày 17-8 - Ảnh: OLEH SYNIEHUBOV/TELEGRAM

Theo sắc lệnh, các biện pháp trừng phạt nhắm vào những công ty tham gia sản xuất UAV ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cũng như các nhà cung cấp linh kiện điện tử cho loại vũ khí này. Văn phòng Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế để đồng bộ hóa lệnh trừng phạt trên phạm vi toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định việc ông Trump thúc đẩy thượng đỉnh 3 bên có thể tạo ra một kênh đối thoại mới giữa các bên, song khả năng đạt thỏa thuận thực chất vẫn còn xa vời. Lập trường cứng rắn của cả Moscow lẫn Kiev về vấn đề lãnh thổ đang khiến triển vọng hòa bình dài hạn trở nên mong manh, bất chấp những nỗ lực ngoại giao dồn dập từ Washington.