Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự quốc tế

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Ông Trump thúc đẩy thượng đỉnh 3 bên, chiến sự vẫn leo thang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC (tổng hợp)

(GLO)- Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch tổ chức thượng đỉnh 3 bên với Nga và Ukraine ngay trong tuần tới. Trong khi đó, chiến sự Nga-Ukraine vẫn căng thẳng với các cuộc không kích qua lại, gây thương vong cho nhiều dân thường.

Ông Trump muốn đưa Zelensky và Putin ngồi cùng bàn ngay trong tuần tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm kiếm một hội nghị thượng đỉnh 3 bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky sớm nhất là vào ngày 22-8, theo Axios và CNN.

123.jpg
Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump bắt tay tại cuộc họp báo ở Alaska. Ảnh: AFP

Một nguồn tin tiết lộ với CNN rằng, trong cuộc điện đàm với nhiều lãnh đạo châu Âu sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga ở Alaska hôm 15-8, ông Trump bày tỏ mong muốn “tổ chức cuộc gặp 3 bên ngay trong tuần tới”. Ít nhất một lãnh đạo châu Âu được cho là sẽ tham dự các cuộc thảo luận với ông Zelensky tại Washington, nhưng danh tính chưa được tiết lộ.

Theo Axios, cuộc gặp chỉ có thể diễn ra nếu phiên thảo luận trực tiếp tại Nhà Trắng giữa ông Trump và ông Zelensky ngày 18-8 đạt kết quả tích cực.

Sau hội nghị Alaska, ông Trump đã điện đàm với ông Zelensky, đồng thời xác nhận trên mạng xã hội Truth Social rằng nhà lãnh đạo Ukraine sẽ thăm Nhà Trắng. Ông cũng để ngỏ khả năng một cuộc gặp tiếp theo với ông Putin, nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng phải là một thỏa thuận hòa bình lâu dài thay vì “một lệnh ngừng bắn tạm thời vốn không bền vững”.

15.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Về phía Moscow, Nga tái khẳng định rằng giải pháp hòa bình chỉ có thể đạt được nếu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, tiến hành phi quân sự hóa và công nhận thực tế lãnh thổ hiện nay, bao gồm Crimea cùng các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye. Ngược lại, ông Zelensky kiên quyết bác bỏ mọi khả năng nhượng bộ lãnh thổ.

Trả lời Fox News, ông Trump cho rằng Tổng thống Ukraine “nên đi đến thỏa thuận”, đồng thời nhấn mạnh rằng ông Putin “muốn thấy điều đó được thực hiện” và kêu gọi các nước châu Âu “tham gia nhiều hơn”. Về phần mình, ông Putin không loại trừ khả năng đối thoại trực tiếp với ông Zelensky, song nhấn mạnh điều đó chỉ có thể diễn ra sau khi đạt tiến triển trong một khuôn khổ thỏa thuận rộng lớn hơn.

Nga-Ukraine tăng cường tấn công qua lại, thương vong dân thường tiếp tục gia tăng

Trong khi các nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh, chiến sự trên thực địa lại tiếp tục leo thang. Ngày 17-8, giới chức Ukraine cho biết trong vòng 24 giờ, các cuộc tấn công của Nga trên khắp lãnh thổ đã khiến 5 dân thường thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

18.jpg
Hỏa lực Nga và binh sĩ Nga trên mặt trận Đông Ukraine. Ảnh, đồ họa: RT

Theo Lực lượng không quân Ukraine, Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander-M cùng 60 UAV tấn công nhiều thành phố vào đêm 16-8 và rạng sáng 17-8. Tại Donetsk, Thống đốc Vadym Filashkin cho biết, các cuộc pháo kích đã khiến 5 thường dân thiệt mạng, trong đó có 2 người ở Raihorodok, 2 người ở Sviatohorivka và 1 người ở Kostiantynivka, cùng ít nhất 4 người bị thương.

Ở Kharkov, Thống đốc Oleh Syniehubov thông tin rằng, Nga đã tiến hành nhiều đợt không kích bằng tên lửa, bom dẫn đường và UAV làm 5 người bị thương và gây hư hại nhiều công trình dân sự.

Đáp trả, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy 4 quả bom dẫn đường và bắn hạ 300 UAV do Ukraine triển khai. Nga cũng tuyên bố tấn công vào các kho chứa tên lửa tác chiến-chiến thuật Sapsan, cũng như nhiều điểm đóng quân tạm thời của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 khu vực trong vòng 24 giờ.

Tại vùng Kursk của Nga, một UAV của Ukraine được cho là đã tấn công một chiếc ô tô khiến 1 dân thường thiệt mạng, theo hãng tin RIA Novosti.

Trước tình hình căng thẳng leo thang, cùng ngày 17-8, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh áp đặt lệnh trừng phạt mới nhắm vào 39 cá nhân Nga và 55 công ty có liên quan đến ngành công nghiệp UAV, trong đó có các đơn vị đến từ Nga, Trung Quốc và Belarus.

luc-luong-cuu-ho-va-nguoi-dan-ukraine-kiem-tra-thiet-hai-sau-dot-khong-kich-cua-nga-tai-kharkov-ngay-17-8-anh-oleh-syniehubov-telegram.jpg
Lực lượng cứu hộ và người dân Ukraine kiểm tra thiệt hại sau đợt không kích của Nga tại Kharkov ngày 17-8 - Ảnh: OLEH SYNIEHUBOV/TELEGRAM

Theo sắc lệnh, các biện pháp trừng phạt nhắm vào những công ty tham gia sản xuất UAV ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cũng như các nhà cung cấp linh kiện điện tử cho loại vũ khí này. Văn phòng Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế để đồng bộ hóa lệnh trừng phạt trên phạm vi toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định việc ông Trump thúc đẩy thượng đỉnh 3 bên có thể tạo ra một kênh đối thoại mới giữa các bên, song khả năng đạt thỏa thuận thực chất vẫn còn xa vời. Lập trường cứng rắn của cả Moscow lẫn Kiev về vấn đề lãnh thổ đang khiến triển vọng hòa bình dài hạn trở nên mong manh, bất chấp những nỗ lực ngoại giao dồn dập từ Washington.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Thời sự quốc tế

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Thời sự quốc tế

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

Thái Lan, Campuchia thông tin về tình hình thực hiện lệnh ngừng bắn

Thái Lan, Campuchia thông tin về tình hình thực hiện lệnh ngừng bắn

Thời sự quốc tế

Dù lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 29/7, nhưng các báo cáo từ quân đội Thái Lan cho thấy tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên tại nhiều điểm nóng dọc biên giới. Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia tuyên bố trên mạng xã hội cá nhân rằng tình hình yên ổn.

null