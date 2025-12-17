Tin thế giới 17-12: Mỹ cảnh báo Ukraine sớm chấp nhận các đề xuất hòa bình

(GLO)- Mỹ cảnh báo Ukraine sớm chấp nhận các đề xuất hòa bình; Nga từ chối ngừng bắn tạm thời dịp Giáng sinh; Iraq bắt giữ chuyên gia hàng đầu về bom của tổ chức khủng bố IS; Mỹ bổ sung 5 quốc gia vào diện cấm công dân nhập cảnh;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 17-12.

Mỹ cảnh báo Ukraine sớm chấp nhận các đề xuất hòa bình

Mỹ đã đưa ra cho Ukraine một tối hậu thư "chấp nhận hoặc từ chối", cảnh báo đề nghị an ninh theo kiểu NATO có thể bị rút lại nếu Kiev không đồng ý với các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.

Theo báo Telegraph, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Berlin hôm 15-12 để thảo luận về các đề xuất hòa bình của Tổng thống Donald Trump. Mặc dù các chi tiết chưa được công bố nhưng các quan chức Mỹ đã mô tả các đảm bảo an ninh được đề xuất là "tiêu chuẩn bạch kim".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp 2 đặc phái viên của Mỹ. Ảnh: Reuters

Các đảm bảo an ninh Mỹ đưa ra được cho là dựa trên điều khoản phòng thủ tập thể Điều 5 của NATO, trong đó nêu rõ một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên cũng là nhằm vào cả khối. Tuy nhiên, các nhà đàm phán Mỹ cũng cảnh báo đề nghị đó "sẽ không tồn tại mãi mãi" và thúc giục ông Zelensky chấp nhận các điều khoản của Washington.

Các nguồn tin Mỹ cho hay, cả Ukraine và châu Âu đều hài lòng với những nỗ lực Tổng thống Trump đã thực hiện trong các đề xuất nhằm ngăn chặn bất kỳ hành động quân sự nào của Nga trong tương lai.

Nga từ chối ngừng bắn tạm thời dịp Giáng sinh

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16-12 cho biết, Nga đã bác bỏ đề xuất của Thủ tướng Đức Friedrich Merz về một thỏa thuận ngừng bắn dịp Giáng sinh với Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo ông Peskov, việc ngừng bắn có thể mang lại cho Ukraine một khoảng thời gian phục hồi sau những cuộc đụng độ ác liệt. Quan chức này nói với hãng tin Interfax: "Chúng tôi muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn một thỏa thuận ngừng bắn chỉ để Ukraine có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho các cuộc giao tranh tiếp theo".

Ông Peskov nói, lập trường của Nga luôn nhất quán, minh bạch và được cả Mỹ lẫn Ukraine hiểu rõ. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm, Nga đang tập trung để đạt được các mục tiêu đề ra và bảo vệ lợi ích của chính mình, từ đó đảm bảo hòa bình lâu dài ở châu Âu. "Nếu người Ukraine có và bắt đầu ưu tiên...mong muốn thay thế một thỏa thuận bằng các giải pháp tức thời, không khả thi, thì chúng tôi không tham gia".

Iraq bắt giữ chuyên gia hàng đầu về bom của tổ chức khủng bố IS

Cơ quan An ninh quốc gia Iraq (INSS) ngày 16-12 thông báo về việc bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng sau một chiến dịch tình báo quy mô lớn kéo dài hơn 10 tháng. Đối tượng bị bắt giữ có biệt danh "Abu Aliya", hay còn gọi là "Abu Mustafa". Y đã "sa lưới" ngay khi vừa trở về từ một nước láng giềng.

Hiện trường một vụ đánh bom khủng bố ở Baghdad, Iraq vào năm 2021. Ảnh: EPA

INSS mô tả đối tượng này là một phần tử nguy hiểm và nằm trong danh sách thủ lĩnh của nhiều tổ chức khủng bố. Thông tin từ INSS cho biết, đối tượng này đã tham gia các hoạt động khủng bố từ năm 2004 và là chuyên gia hàng đầu trong việc chế tạo các thiết bị nổ tự chế. Trong thời gian ở Baghdad, y đã dẫn đầu một nhóm gồm 5 thành viên thực hiện các cuộc tấn công trên khắp thủ đô.

Đối tượng này đã trốn khỏi Iraq sau thất bại của IS và ẩn náu ở nước ngoài trong nhiều năm.

Mỹ bổ sung 5 quốc gia vào diện cấm công dân nhập cảnh

Hôm 16-12, Tổng thống Trump thông báo mở rộng danh sách các quốc gia có công dân bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, bổ sung Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria. Quyết định được đưa ra sau vụ bắt giữ một công dân Afghanistan bị tình nghi liên quan đến vụ nổ súng nhằm vào hai binh sỹ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia mới đây.

Mỹ mở rộng danh sách công dân các quốc gia bị cấm nhập cảnh. Ảnh minh họa: AFP

Mỹ cũng áp đặt hạn chế hoàn toàn đối với việc đi lại của những người sử dụng giấy tờ thông hành do Chính quyền Palestine cấp.

Ngoài ra, 15 quốc gia khác cũng được đưa vào danh sách chịu các hạn chế một phần, bao gồm: Angola, Antigua và Barbuda, Benin, Bờ Biển Ngà, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia và Zimbabwe.

Chính quyền Mỹ cho biết trong thông báo về việc mở rộng lệnh cấm nhập cảnh rằng nhiều quốc gia nằm trong danh sách bị hạn chế đi lại có "tình trạng tham nhũng tràn lan, giấy tờ tùy thân và lý lịch tư pháp giả mạo hoặc không đáng tin cậy" khiến việc kiểm tra lý lịch công dân của họ trước khi cho phép nhập cảnh vào Mỹ trở nên khó khăn.

Seoul là thành phố vui chơi đắt đỏ nhất thế giới

Theo bảng xếp hạng do trang https://www.timeout.com/ thực hiện, thủ đô Seoul của Hàn Quốc được đánh giá là thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong năm 2025 về chi phí vui chơi giải trí.

Seoul là thành phố vui chơi đắt đỏ nhất thế giới. Ảnh: travel-stained

Đây là kết quả cuộc khảo sát đối với 18.000 người dân sinh sống tại hơn 100 thành phố trên khắp thế giới về chi phí sinh hoạt hằng ngày từ việc ăn ở nhà hàng, xem phim, hòa nhạc, uống cà phê đến các hoạt động giải trí ban đêm. Cuộc khảo sát tập trung vào chi phí vui chơi giải trí ở các thành phố và không hỏi về khả năng chi trả cho nhà ở, tiền thuê nhà và thực phẩm.

Theo bảng xếp hạng năm nay, thủ đô Seoul của Hàn Quốc nổi lên là thành phố đắt đỏ nhất. Chỉ 30% số người được hỏi sống tại Seoul cho biết ăn ngoài nhà hàng có giá phải chăng, 21% đánh giá tương tự đối với việc đi chơi đêm và 27% cho rằng các loại đồ uống giá rẻ