Tin thế giới tối 30-12: Nga tấn công Zaporizhzhia, gây thiệt hại cơ sở hạ tầng

(GLO)- Nga tấn công Zaporizhzhia, gây thiệt hại cơ sở hạ tầng; Triều Tiên hé lộ pháo phản lực có thể mang đầu đạn hạt nhân; Yemen ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia; Hàng nghìn chuyến bay bị hủy trên khắp châu Âu;... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 30-12.

Nga tấn công Zaporizhzhia, gây thiệt hại cơ sở hạ tầng

Lực lượng Liên bang Nga đã tấn công Zaporizhzhia, Ukraine, vào sáng sớm 30-12, gây hư hại cơ sở hạ tầng và các tòa nhà ở khu vực này.

Theo tờ The Kyiv Post, lãnh đạo cơ quan quân quản khu vực Zaporizhzhia, ông Ivan Fedorov, thông báo trên Telegram rằng mục tiêu bị tấn công là một cơ sở hạ tầng công nghiệp.

Hiện trường vụ tấn công tại khu vực Zaporizhzhia. Video: The Kyiv Post

Hai tòa nhà chung cư nhiều tầng và bốn ngôi nhà riêng bị hư hại trong vụ tấn công. Các chuyên gia tiếp tục kiểm tra các khu vực xung quanh để xác định thiệt hại bổ sung. Theo thông tin sơ bộ, không có người thiệt mạng.

Theo xác nhận của Không quân Ukraine, từ 18 giờ ngày 29/12, Nga mở cuộc tấn công bằng hai tên lửa đạn đạo Iskander-M và 60 thiết bị bay không người lái tấn công các loại. Các đơn vị tên lửa phòng không, đơn vị tác chiến điện tử và các đơn vị hệ thống không người lái cùng các tổ hỏa lực cơ động đã đẩy lùi đợt tiến công trên không.

Triều Tiên hé lộ pháo phản lực có thể mang đầu đạn hạt nhân

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết lãnh đạo Kim Jong-un đã thăm nhà máy vũ khí đang sản xuất hàng loạt pháo phản lực hạng nặng để trang bị cho các đơn vị quan trọng của quân đội.

Mẫu pháo phản lực mới tại nhà máy vũ khí của Triều Tiên hôm 28-12. Ảnh: KCNA

KCNA dẫn lời ông Kim khẳng định mẫu pháo phản lực này sẽ là "phương tiện tấn công chính" của quân đội Triều Tiên và có thể được triển khai trong nhiệm vụ "tấn công chiến lược", cụm từ thường dùng để chỉ đòn đánh bằng vũ khí hạt nhân.

Truyền thông Triều Tiên không nêu chi tiết về loại pháo phản lực mới. Lãnh đạo Triều Tiên mô tả mẫu pháo phản lực này là "hệ thống vũ khí siêu mạnh, có thể tiêu diệt đối phương bằng đòn tấn công bất ngờ với độ chính xác cao và sức công phá lớn". Ông cho biết chúng sẽ được triển khai với số lượng lớn để tiến hành các cuộc tấn công theo dạng tập trung hỏa lực nếu bùng phát xung đột.

Yemen ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen, Rashad Al-Alimi. Ảnh: X

Ngày 30-12, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen, ông Rashad Al-Alimi, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong thời hạn 90 ngày với lý do cần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự công cộng.

Theo thông báo, Yemen đồng thời hủy bỏ Thỏa thuận Phòng thủ Chung với Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), trong khi sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp bao gồm lệnh phong tỏa đường bộ, đường biển và đường không trong vòng 72 giờ.

Động thái trên được đưa ra sau khi các lực lượng ly khai Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC), được Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất ủng hộ, đã giành kiểm soát một số khu vực lãnh thổ tại Yemen.

Người dân tham gia cuộc tuần hành của lực lượng STC tại Aden, Yemen, ngày 21-12-2025. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, các lực lượng chống Houthi tại Yemen cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi Ả rập Xê út tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một lô vũ khí được cho là dành cho STC và được vận chuyển từ Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, đồng thời áp đặt lệnh hạn chế trong 72 giờ đối với hoạt động qua lại biên giới, sân bay và cảng biển tại những khu vực do họ kiểm soát, ngoại trừ các trường hợp được Ả rập Xê út cho phép.

Hàng nghìn chuyến bay bị hủy trên khắp châu Âu

Ngày 30-12, một "cơn ác mộng" di chuyển đã xảy ra tại các cửa ngõ hàng không lớn nhất châu Âu khi hàng nghìn chuyến bay bị hoãn hoặc hủy bỏ, khiến hàng nghìn hành khách mắc kẹt ngay trong dịp cao điểm du lịch cuối năm.

Hơn 1.700 chuyến bay đã bị hoãn trên toàn khu vực. Ảnh: The Traveler

Tính đến 7h00 sáng 30-12 (theo giờ địa phương), các hệ thống theo dõi hàng không ghi nhận hơn 1.700 chuyến bay đã bị hoãn trên toàn khu vực. Số chuyến bay bị hủy hoàn toàn đã lên tới ít nhất 82 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong vài giờ tới. Các điểm nóng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Paris (Pháp), Amsterdam (Hà Lan), London (Anh), Vienna (Áo) và Zurich (Thụy Sĩ).

Theo các cơ quan quản lý hàng không, tình trạng hỗn loạn hiện nay là kết quả của ba yếu tố chính: Thời tiết khắc nghiệt với các đợt bão bất ngờ gây tuyết rơi dày và tầm nhìn thấp tại Bắc Âu và Trung Âu; một số trung tâm kiểm soát không lưu gặp sự cố kỹ thuật do lưu lượng chuyến bay tăng đột biến dịp lễ; và sự thiếu hụt nhân sự do làn sóng cúm A(H3N2) bùng phát trong đội ngũ nhân viên mặt đất, khiến các hãng lớn gặp khó khăn trong điều phối tổ bay.

Kỷ nguyên số chính thức khép lại dịch vụ đưa thư ở Đan Mạch

Dịch vụ bưu chính quốc gia Đan Mạch PostNord sẽ chuyển phát lá thư cuối cùng vào ngày 30-12, khi kỷ nguyên kỹ thuật số chấm dứt 400 năm hoạt động của dịch vụ này. Điều này khiến Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới quyết định rằng thư tay không còn thiết yếu hoặc khả thi về mặt kinh tế.

Những thùng thư cũ của Dịch vụ bưu chính quốc gia Đan Mạch. Ảnh: CNN

Sự suy giảm nhanh chóng của một dịch vụ bưu chính quốc gia là câu chuyện quen thuộc trong bối cảnh con người ngày càng phụ thuộc vào các phương tiện liên lạc kỹ thuật số. Số thư mà dịch vụ bưu chính Đan Mạch đã vận chuyển trong năm 2024 giảm hơn 90% so với năm 2000.

PostNord đã gỡ bỏ 1.500 hộp thư rải rác khắp Đan Mạch kể từ tháng 6. Thay vì gửi thư qua bưu điện, người dân Đan Mạch giờ đây phải gửi thư tại các ki-ốt trong cửa hàng, từ đó thư sẽ được công ty tư nhân DAO chuyển phát nhanh đến các địa chỉ trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, PostNord vẫn sẽ tiếp tục giao bưu kiện, bởi mua sắm trực tuyến vẫn rất phổ biến.